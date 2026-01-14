Το πρόβλημα με τα μπλόκα παραμένει και το μπαλάκι της ευθύνης για το τι θα συμβεί από σήμερα στους δρόμους πηγαινοέρχεται μεταξύ του μπλόκου της Νίκαιας που εμφανίζεται έτοιμο για νέες δυναμικές κινητοποιήσεις, του Μαξίμου που προειδοποιεί ότι δεν θα δεχθεί απειλές και κλείσιμο του δρόμου και του υπουργού Προστασίας του Πολίτη στον οποίο μεταφέρεται η όλη πίεση για το άνοιγμα των δρόμων.

Και το bradefer κυβέρνησης - αγροτών καλά κρατεί…Η κυβέρνηση πιστεύει ότι χθες προκάλεσε την πρώτη διάσπαση στο Αγροτικό Κίνημα σημειώνοντας μία νίκη στα σημεία και ετοιμάζεται για τον επόμενο γύρο.

Τα μπλόκα των σκληροπυρηνικών από την άλλη χαρακτηρίζουν μειοψηφία την επιτροπή των «προθύμων» που δέχθηκαν να περάσουν το κατώφλι του Μαξίμου και ζητούν ακόμη και σήμερα ραντεβού με τους δικούς τους όρους.

Κι ενώ ο πρωθυπουργός στην δήλωση του μετά την συνάντηση με τα 18 μπλόκα και άλλους μεμονωμένους συλλόγους αγροτών άφησε να εννοηθεί ότι κάπου εδώ έληξε ο διάλογος, στο παρασκήνιο το θέμα ενός ακόμη ραντεβού με τους σκληροπυρηνικούς παραμένει ανοιχτό.

Debate γοήτρου ένα ραντεβού με τους σκληροπυρηνικούς των μπλόκων

Υπό την έννοια ότι η κυβέρνηση τους ρίχνει το μπαλάκι και περιμένει. Σε ένα debate γοήτρου ο μεν πρωθυπουργός μετά τα αλλεπάλληλα «όχι» που έχει εισπράξει δεν πρόκειται να τους δώσει την ικανοποίηση να τον δουν με τους δικούς του όρους. Θα απαιτήσει να γίνουν δεκτοί οι δικοί του όροι. Δηλαδή, μία συνάντηση των 25 – το πολύ- ατόμων χωρίς την συμμετοχή όσων ελέγχονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή έλαβαν μέρος στα επεισόδια με τους αστυνομικούς.

Και αν θα δεχθεί να τους δει. Διότι πολλοί συνεργάτες του εισηγούνται να τους παραπέμψει στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κ. Χατζδάκη μετά το διπλό κάζο που του επιφύλαξαν.

Το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι στους δρόμους

Και επειδή ο Μ. Χρυσοχοίδης δύσκολα θα παίξει το παιχνίδι όλων όσοι θέλουν αίμα στους δρόμους, κατά πάσα πιθανότητα κυβέρνηση και αγρότες θα εξακολουθούν να παίζουν τη γάτα με το ποντίκι με την όποια ταλαιπωρία να επιβαρύνει το εμπόριο και τους ταξιδιώτες. Το πιο πιθανόν είναι κάποια στιγμή να ενεργοποιηθούν τα διοικητικά πρόστιμα για όσους αρνούνται να αποσύρουν τα τρακτέρ από τους δρόμους αλλά και αυτό ακόμη δεν έχει αποφασιστεί.

Το Μαξίμου ποντάρει στο εκφυλισμό των μπλόκων

Η κυβέρνηση θα περιμένει να δει την αντίδραση των σκληροπυρηνικών και μετά θα λάβει τις αποφάσεις της. Θα δει δηλαδή, πόσοι τελικά θα μείνουν στα μπλόκα πόσοι θα μετέχουν σε πιθανή κάθοδο στην Αθήνα και πόσοι θα αντέξουν να δοκιμάζουν τις σχέσεις τους με τις τοπικές κοινωνίες και την κοινή γνώμη που αγανακτεί.

«Οι σκληροπυρηνικοί θέλουν πάση θυσία μία νίκη για να αποχωρήσουν. Αυτήν την ευκαιρία την έχασαν από την στιγμή που αρνήθηκαν τρεις φορές τον διάλογο» έλεγαν συνεργάτες του πρωθυπουργού στο Μαξίμου που ποντάρουν στον εκφυλισμό των κινητοποιήσεων μέρα τη μέρα.

Τα tips που έλαβαν οι αγρότες στο ραντεβού με τον πρωθυπουργό

Η 25μελής αντιπροσωπεία που δέχθηκε ο πρωθυπουργός χθες στο Μαξίμου αποχώρησε μάλλον ικανοποιημένη. Είχε προνοήσει από τις προηγούμενες ημέρες ο Θ. Πετραλιάς να τους εξοικονομήσει κάποια tips για να μην φύγουν με άδεια χέρια.

- Το φθηνό ρεύμα θα το πάρουν και όσοι έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη αρκεί να είναι συνεπείς στις ρυθμίσεις τους επί έναν χρόνο.

- Εκτός από τον ειδικό φόρο που δεν θα πληρώνουν πλέον για το πετρέλαιο οι αγρότες θα κερδίζουν και 10 λεπτά παραπάνω στο λίτρο από την έκπτωση του ΦΠΑ που αναλογεί στον ειδικό φόρο κατανάλωσης

- Θα αποζημιωθούν και όσοι εμπορεύονται φυτικές ζωοτροφές τριφύλλι) και απώλεσαν μεγάλο μέρος του εισοδήματος τους επειδή τους έμειναν τα τριφύλλια στις αποθήκες λόγω της ευλογιάς και του γεγονότος ότι θανατώθηκαν πολλά ζώα.