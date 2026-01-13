Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν έχει κανένα όραμα για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα.

Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή τη συνάντηση που είχε με αντιπροσωπεία των αγροτών εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ μετά τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού.

«Μετά από 45 ημέρες αγροτικών κινητοποιήσεων, ο Πρωθυπουργός αποφάσισε επιτέλους να μιλήσει και να παρουσιάσει ένα έωλο «success story». Ο κ. Μητσοτάκης ισχυρίστηκε ότι «η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ απέδωσε καρπούς» και ότι οι φετινές ενισχύσεις ήταν αυξημένες. Η πραγματικότητα τον διαψεύδει πλήρως» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.

Στην ανακοίνωσή του συνεχίζει λέγοντας πως «το 2025 καταγράφεται ως η χειρότερη χρονιά αγροτικών πληρωμών των τελευταίων ετών:

- Το 2024 καταβλήθηκε βασική ενίσχυση 722 εκατ. ευρώ, ενώ το 2025 μόλις 572 εκατ. ευρώ.

- Η αναδιανεμητική ενίσχυση μειώθηκε από 171 εκατ. ευρώ το 2024 σε 142,9 εκατ. ευρώ το 2025.

- Η εισοδηματική ενίσχυση νέων γεωργών έπεσε από 22 εκατ. ευρώ σε μόλις 14,9 εκατ. ευρώ.

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ακόμα πως «την ίδια στιγμή, οι νέοι αγρότες - το πιο δυναμικό κομμάτι της ελληνικής υπαίθρου – παραμένουν απλήρωτοι, καθώς οι δικαιούχοι του προγράμματος Νέων Γεωργών που υπέβαλαν αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα το 2024, δεν έχουν λάβει ούτε ένα ευρώ» ενώ για το αγροτικό πετρέλαιο σημειώνει πως «το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει δύο φορές τροπολογία στη Βουλή για αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία. Μέχρι χθες, η κυβέρνηση το απέρριπτε γιατί όπως δήλωνε ο κ. Μητσοτάκης στη Βουλή «θα ευνοήσει το λαθρεμπόριο (!)». Χρειάστηκε να παραμείνουν οι αγρότες 45 ημέρες στους δρόμους για να ανακοινώσει το αφορολόγητο πετρέλαιο, χωρίς όμως να διευκρινίζει τον χρόνο έναρξης, τη διάρκεια και τη μονιμότητα του μέτρου».

Το ΠΑΣΟΚ διευκρινίζει ακόμα πως «για το αγροτικό ρεύμα, η θέση μας είναι ξεκάθαρη και σταθερή: 7 λεπτά την κιλοβατώρα. Ουσιαστική μείωση του κόστους, με μόνιμες λύσεις και όχι πρόσκαιρα “μπαλώματα”. Οι αγρότες σήμερα δεν άκουσαν λύσεις. Άκουσαν ξανά τις ίδιες υποσχέσεις: για μείωση του κόστους παραγωγής, για ενίσχυση του ΕΛΓΑ, για φθηνό πετρέλαιο, για επίλυση του ΑΤΑΚ, για ταχύτερες αποζημιώσεις. Υποσχέσεις που έχουν δοθεί ήδη δύο φορές στο παρελθόν και ποτέ δεν υλοποιήθηκαν».

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ καταλήγει λέγοντας πως «στον αγροτικό κόσμο αξίζουν αλήθεια, σεβασμός και ουσιαστικές λύσεις. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύει καθημερινά ότι δεν έχει κανένα όραμα για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα».