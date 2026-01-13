Στην αίθουσα «Σκουφάς» πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργου Στύλιου.

Αγρότες επιχείρησαν να χαλάσουν την εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας που είχε διοργανώσει την περασμένη Κυριακή ο βουλευτής ΝΔ Άρτας, Γιώργος Στύλιος στην αίθουσα Διώνη. Ωστόσο η απόπειρα έληξε άδοξα.

Η εκδήλωση ήταν προγραμματισμένη για τις 11:30 το πρωί ωστόσο κάποιοι αγρότες έκλεισαν την είσοδο του εκθεσιακού κέντρου, όπου βρίσκεται η αίθουσα με σκοπό να διαμαρτυρηθούν. Η εκδήλωση άμεσα και χωρίς περαιτέρω αναστάτωση μεταφέρθηκε στο κέντρο της πόλης, στον χώρο εκδηλώσεων «Σκουφάς», όπου παραβρέθηκε πλήθος κόσμου.

«Σας ευχαριστώ για την αγάπη, που τόσο απλόχερα μου έχετε χαρίσει όλα αυτά τα χρόνια της πολιτικής μου πορείας. Όταν νέος φοιτητής στη Θεσσαλονίκη ξεκινούσα την ενασχόλησή μου με τα κοινά, στη ΔΑΠ και στην ΟΝΝΕΔ, όταν το 2012 εκλέχτηκα για πρώτη φορά στη Βουλή με την ψήφο σας, δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι σήμερα το αόρατο νήμα που μας συνδέει θα παρέμενε τόσο ισχυρό και αναλλοίωτο», τόνισε ο Βουλευτής Άρτας στους παραβρισκόμενους.

Στον σύντομο χαιρετισμό του, ο Γιώργος Στύλιος προχώρησε σε έναν συνοπτικό απολογισμό των δράσεων του 2025, εστίασε στα 30 εκ. ευρώ που εξασφαλίστηκαν από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης για την αποκατάσταση ζημιών, καθώς και στις ενισχύσεις ύψους 7,5 εκ. ευρώ προς 4.000 αγρότες του νομού. Μεταξύ άλλων ο βουλευτής Άρτας έκανε αναφορά και στην χρηματοδότηση, για πρώτη φορά, 93.000 ευρώ των ΤΟΕΒ Αράχθου και Λούρου ενώ ενημέρωσε για την ολοκλήρωση έργων αγροτικής οδοποιίας και στους τέσσερις Δήμους ύψους 7,5 εκ. ευρώ και αρδευτικών έργων ύψους 16 εκ. ευρώ στην πεδιάδα της Άρτας.

Αναφορικά με το πολύπαθο νοσοκομείο της Άρτας, ο Γιώργος Στύλιος υπογράμμισε ότι το Νοσοκομείο Άρτας ανακαινίζεται ριζικά με έργα ύψους 2,3 εκ. ευρώ ενώ όπως σημείωσε επιπλέον 4,2 εκ. ευρώ διατίθενται για την ανακαίνιση των Κέντρων Υγείας Άνω Καλεντίνης και Βουργαρελίου.

Ο Γιώργος Στύλιος, αναφέρθηκε και στον τομέα της Παιδείας, όπου έγιναν 50 μόνιμοι διορισμοί δασκάλων και καθηγητών το 2025 ενώ τόνισε ότι ιδρύθηκε το 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο στην Άρτα. Υπογράμμισε μεταξύ άλλων τη δέσμευση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χ. Δήμα για την άμεση δρομολόγηση λύσης στον δρόμο Αθαμάνιο – Θεοδώριανα, καθώς και την οριστική απόκτηση ιδιόκτητου χώρου για το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Άρτας μέσω της ΕΤΑΔ.

Μιλώντας για τις προκλήσεις της νέας χρονιάς τόνισε πως «Το συμβόλαιο εμπιστοσύνης που από κοινού έχουμε υπογράψει, με δεσμεύει το 2026 να συνεχίσω την προσπάθεια για την ενίσχυση των δομών Υγείας, την επαναλειτουργία του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ, την κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων στον Κάμπο, τη σύνδεση των Τζουμέρκων και των Ραδοβυζίων με την Ιόνια οδό, τη διευθέτηση της κοίτης του Αράχθου, την ενίσχυση των πανεπιστημιακών τμημάτων, την ανάδειξη της βυζαντινής Άρτας και την επαναλειτουργία του Ξενία».

Για το ζήτημα των αγροτικών κινητοποιήσεων, ο Γιώργος Στύλιος, ο οποίος έχει διατελέσει υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν σαφής: «Η Κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή αναγνώρισε το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέλαβε τις ευθύνες της και δρομολόγησε τη λύση του. Τα προβλήματα δε λύνονται με αδιαλλαξία. Η κυβέρνηση είναι κυβέρνηση όλων των Ελλήνων». Καταλήγοντας, επεσήμανε: «Η πολιτική έρχεται να απαντήσει στο ερώτημα πώς μπορούμε να κάνουμε τις ζωές των ανθρώπων καλύτερες. Αυτός είναι ο προσωπικός μου στόχος: να βοηθήσω τον τόπο μου και τους ανθρώπους του».

Χαιρετισμούς μέσω βίντεο απέστειλαν ο Έλληνας Ευρωπαίος Επίτροπος, αρμόδιος για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό, Απόστολος Τζιτζικώστας και ο Βουλευτής και Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας.

Την εκδήλωση παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων:

- Ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, Δημήτριος Γαλαμάτης, ο οποίος ήταν και ο επίσημος προσκεκλημένος της εκδήλωσης.

- Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νίκος Κατσακιώρης.

- Οι Αντιπεριφερειάρχες Άρτας Βασίλης Ψαθάς και Αναστασία Σίμου.

- Οι Δήμαρχοι Αρταίων Χριστόφορος Σιαφάκας, Γεωργίου Καραϊσκάκη Περικλής Μίγδος και Κεντρικών Τζουμέρκων Χρήστος Χασιάκος.

- Αντιδήμαρχοι και μέλη Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων του Νομού, καθώς και Πρόεδροι και μέλη Τοπικών Κοινοτήτων.

- Ο Υποδιοικητής της 6ης ΥΠΕ Βασίλης Στασινόπουλος, καθώς και οι Διοικητές των Νοσοκομείων Άρτας, Ιωαννίνων (Πανεπιστημιακού και Χατζηκώστα), Πρέβεζας και Φιλιατών.

- Ο Αναπληρωτής Διευθυντής ΕΛΓΑ Ηπείρου-Κέρκυρας Αντώνης Πιλαφάς, ο Διευθυντής της Δ.Ο.Υ. Άρτας Λάμπρος Μπαλάγκας, η Διευθύντρια Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Παρασκευή Χαμπηλομάτη, ο Διευθυντής της Δασικής Υπηρεσίας Άρτας κ. Δημήτριος Χελάς και ο Διευθυντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κ. Κώστας Παππάς.

- Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας Μιχάλης Νικολάου, ο Πρόεδρος του ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου Ιωάννης Ντάλας και ο Πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων κ. Αλέξανδρος Παναγής.

- Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας Γιάννης Μπούρης, και ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Άρτας Φώτης Φώτης.

- Ο Πρόεδρος της ΔΕΕΠ ΝΔ Άρτας Αντώνης Κοτσοκώστας, και μέλη της ΔΕΕΠ και των ΔΗΜΤΟ ΝΔ του νομού.

- Ο Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Άρτας, Λάμπρος Ανδρέου.