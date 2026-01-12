Η κυβέρνηση επιμένει να συναντηθεί με δύο επιτροπές, ωστόσο καθόρισε τον αριθμό τους σε 20 συν 20 άτομα και όχι σε 25 συν 10 που είχε προτείνει η Πανελλαδική Επιτροπή. Δηλαδή επιχειρεί να βάλει δικά της πρόσωπα στο διάλογο, πέρα από αυτά που επέλεξε η συντονιστική των αγροτών.

Σε ναυάγιο οδηγείται η συνάντηση Μητσοτάκη - αγροτών. Η κυβέρνηση επιμένει να συναντηθεί με δύο επιτροπές, ωστόσο καθόρισε τον αριθμό τους σε 20 συν 20 άτομα και όχι σε 25 συν 10 που είχε προτείνει η Πανελλαδική Επιτροπή. Δηλαδή επιχειρεί να βάλει δικά της πρόσωπα στο διάλογο, πέρα από αυτά που επέλεξε η συντονιστική των αγροτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews θα υπάρξει δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη μέσα στις επόμενες ώρες, με την οποία μάλιστα θα καταγγέλει συγκεκριμένο κόμμα για το αδιέξοδο.

Μιλώντας νωρίτερα στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών ο πρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Καρδίτσας, Κ. Τζέλλας τόνισε «Εμείς σαν πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων βρήκαμε ποιοι θα πάμε, τώρα η κυβέρνηση θέλει να κάνει και μια δική της επιτροπή. Όταν λέει εικοσαμελής επιτροπή και πρέπει να είναι από την Κρήτη και απ’ αλλού αυτούς τους κανονίζει η ίδια η κυβέρνηση. Εμείς σαν πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων βγάλαμε 25 οι οποίοι θα είναι για την φυτική παραγωγή και 10 κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς. Υπάρχει ένας εκπρόσωπος από τα μπλόκα στην Κρήτη αλλά οι υπόλοιποι που θέλει να βάλει η κυβέρνηση δεν ξέρω πως τους βρήκε».

Και συνέχισε «Το να προσπαθεί να διαχωρίσει το αγροτικό κίνημα που είναι συγκεκριμένο και είναι ένα κι εκφράζεται μέσα από την πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων νομίζω ότι είναι προσπάθεια της κυβέρνησης να τινάξει τη συζήτηση στον αέρα και να αναλωθούμε σε άλλα πράγματα πέρα από τα προβλήματα που μας απασχολούν. Αν είναι να καθορίσει η κυβέρνηση την σύνθεση της αντιπροσωπίας δεν νομίζω ότι έχουμε κανένα νόημα να πάμε. Εμείς είμαστε η πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων, εμείς θα κανονίσουμε ποια άτομα θα πάνε».

Καταλήγοντας είπε «Η κυβέρνηση πρέπει να μας δείξει ακριβώς ποια πολιτική θέλει να ακολουθήσει, αν είναι να ακολουθήσει την πολιτική ότι θα δημιουργηθούν τσιφλίκια πολύ γρήγορα- γιατί εκεί βλέπουμε ότι πηγαίνει-, αν είναι να γίνουν μεγάλες αγροτικές επιχειρήσεις με 15 και 30 χιλιάδες στρέμματα νομίζω ότι εκεί δεν χωράμε εμείς».

Μαρινάκης: Ο πρωθυπουργός δεν λειτουργεί με τελεσίγραφα

Διευκρινίσεις για τις δύο συναντήσεις στις οποίες έχει προσκαλέσει τους αγρότες η κυβέρνηση έδωσε ο Παύλος Μαρινάκης, στη διάρκεια ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

«Θα είναι δύο συναντήσεις επειδή εκείνοι δεν ήθελαν να είναι στην ίδια συνάντηση με κάποιους άλλους, όμως η κυβέρνηση και πολύ παραπάνω ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσίγραφων. Ο στόχος είναι να συναντηθούμε με όλους τους εκπροσώπους των κινητοποιήσεων, οπότε είναι δύο οι συναντήσεις που είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε, παρουσία του Πρωθυπουργού», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Η πρώτη είναι με την πρώτη ομάδα των εκπροσώπων των κινητοποιήσεων, όπως έχει ζητηθεί και η δεύτερη με τους υπόλοιπους, που οι πρώτοι δεν θέλουν να συμμετέχουν στη συνάντηση αυτή. Άρα είναι είναι δύο συναντήσεις και η επιθυμία είναι να γίνουν αύριο. Περιμένουμε τα ονόματα των συμμετεχόντων για προφανείς λόγους ασφαλείας, πρέπει να δοθούν εγκαίρως από εκείνους. Ακόμη, έχουμε διαμηνύσει μέσω του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, για λόγους ασφαλείας επίσης και για να είναι εποικοδομητική η συνάντηση και όχι ένα πανηγύρι όπου δεν θα βγαίνει άκρη, να υπάρχει ένα ανώτατο όριο των 20 ατόμων σε κάθε συνάντηση. Αναμένουμε τα ονόματα, ώστε αύριο, πιθανότατα γύρω στη 1 το μεσημέρι να γίνει η πρώτη συνάντηση και αμέσως μετά η δεύτερη» πρόσθεσε.