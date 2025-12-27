Αναλυτικά το σχόλιό του.

Ένα αιχμηρό σχόλιο έκανε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Φοίβος Τσικλιάς, σχετικά με την ανακοίνωση της Μητρόπολης Ξάνθης για το συγκρότημα «Pagan».

Όπως αναφέρεται: «Κάθε απόπειρα περιορισμού της ελευθερίας της καλλιτεχνικής έκφρασης είναι καταδικαστέα και αναχρονιστική. Πόσο μάλλον όταν γίνεται με τρόπο επιφανειακό και προσχηματικό, για τη δημιουργία εντυπώσεων».

«Αλγεινή εντύπωση προκαλεί η ανακοίνωση της Μητρόπολης Ξάνθης και Περιθεωρίου ενάντια στη συμμετοχή του μουσικού συγκροτήματος “Pagan” στις Θρακικές Λαογραφικές Εορτές 2026.

Η Μητρόπολη, βασιζόμενη σε ερμηνεία του ονόματος και στην ενδυμασία των μελών του συγκροτήματος, το καταδικάζει ως “παγανιστικού χαρακτήρα”, ενώ φτάνει στο σημείο να επικρίνει την οποιαδήποτε διασκευή δημοτικού τραγουδιού από τους “Pagan” καθώς αυτή “αποσκοπεί στο να το αποσυνδέσει από την ορθόδοξη παράδοση”.

Το συγκρότημα σε απάντηση που εξέδωσε ξεκαθαρίζει ότι το όνομά του “δεν φέρει καμία θρησκευτική, λατρευτική ή ιδεολογική προέκταση” και σχετίζεται -όπως και η συνολική καλλιτεχνική τους παρουσία- με την επιστροφή στις ρίζες, τη συλλογική ανθρώπινη μνήμη και την αλληλεγγύη των ανθρώπων της υπαίθρου.

Κάθε απόπειρα περιορισμού της ελευθερίας της καλλιτεχνικής έκφρασης είναι καταδικαστέα και αναχρονιστική. Πόσο μάλλον όταν γίνεται με τρόπο επιφανειακό και προσχηματικό, για τη δημιουργία εντυπώσεων».

Η τέχνη ρίχνει τα τείχη και δημιουργεί γέφυρες διαλόγου και συμφιλίωσης. Δεν θα επιτρέψουμε να χρησιμοποιηθεί για την καλλιέργεια φόβου και μισαλλοδοξίας, με πρακτικές που μας γυρίζουν πολλά χρόνια πίσω.