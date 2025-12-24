«Αν δεν αλλάξουν στάση μέχρι τα τέλη της εβδομάδος τότε δεν θα έχουμε καλή συνέχεια» προειδοποιεί κυβερνητικός αξιωματούχος χωρίς να έχει ακόμη αποφασιστεί ποια θα είναι τα αντίμετρα. Κάποιοι εισηγούνται ακόμη και να επιβληθεί βαρύ πρόστιμο για κάθε τρακτέρ που εμποδίζει την κυκλοφορία.

Μπροστά στον κίνδυνο να στρέψει εναντίον της -μετά τους αγρότες- και την κοινή γνώμη βρίσκεται η κυβέρνηση. Όχι επειδή όλοι οι πολίτες ταυτίζονται στο 100% με τα αιτήματα των αγροτών. Αλλά διότι αισθάνονται ότι γίνονται μπαλάκι ανάμεσα στην αδιάλλακτη στάση από τη μία της κυβέρνησης και από την άλλη των αγροτών.

Και διότι στο τέλος τον λογαριασμό θα τον στείλουν στην κυβέρνηση για την ταλαιπωρία που υφίστανται από χθες κατά την Χριστουγεννιάτικη έξοδο τους.

«Η διαχείριση του εκνευρισμού των οικογενειών και των πολιτών που ταξιδεύουν είναι η επόμενη δύσκολη άσκηση» λέει κυβερνητικός αξιωματούχος.

Οργή πολιτών για το «ταξίδι» στα τυφλά

Οι ταξιδιώτες έχουν βρεθεί στο ..και πέντε της αναχώρησής τους για τα χωριά και τους Χριστουγεννιάτικους προορισμούς χωρίς να είναι σαφές ούτε πώς ούτε πότε ούτε αν θα φτάσουν.

Η έλλειψη συνεννόησης ανάμεσα σε κυβέρνηση και αγροτικό Κίνημα δεν έδωσε κανένα περιθώριο ουσιαστικής προετοιμασίας για την κυκλοφορία στους δρόμους. Με αποτέλεσμα οι διαπραγματεύσεις μεταξύ τροχαίας και μπλόκων να γίνονται επί τόπου με τους οδηγούς να πηγαίνουν «ταξίδι στα τυφλά».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η οργή επομένως των πολιτών ξεχειλίζει και ανεξάρτητα από το τι υποστηρίζει η κυβέρνηση- ότι θα ρίξουν το ανάθεμα στους αγρότες- ξέρει πολύ καλά ότι βρίσκεται ενώπιον μίας ακόμη κρίσης από την οποία βγαίνει σε κάθε περίπτωση χαμένη.

Και ενώ αυτή τη στιγμή υπάρχει αμηχανία είναι βέβαιον ότι θα κληθούν τις επόμενες μέρες να αντιδράσουν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df5sgp4hfko9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε τροχιά σκλήρυνσης και μετωπικής σύγκρουσης η κυβέρνηση

Όχι τα Χριστούγεννα που θεωρούνται πλέον χαμένα αλλά αμέσως μετά. Οι δρόμοι που έχει να επιλέξει το Μαξίμου είναι δύο. Ή να υποχωρήσει στα επιπλέον αιτήματα των αγροτών και να τα ικανοποιήσει ή να σκληρύνει περαιτέρω της στάση της.

Οι πληροφορίες του Dnews δείχνουν προς την κατεύθυνση της σκλήρυνσης αν δεν υπάρξει τα επόμενα 24ωρα υποχώρηση των αγροτών ως προς τους ανοικτούς δρόμους. Ή έστω ως προς τις λωρίδες που θα αφήσουν ανοιχτές (από δύο και πάνω ανάλογα τον δρόμο) ώστε να μην τίθεται ζήτημα ασφάλειας που συνεπάγεται την απαγόρευση της διέλευσης των οχημάτων από τους άνδρες της τροχαίας.

«Αν δεν αλλάξουν στάση μέχρι τα τέλη της εβδομάδος τότε δεν θα έχουμε καλή συνέχεια» προειδοποιεί κυβερνητικός αξιωματούχος χωρίς να έχει ακόμη αποφασιστεί ποια θα είναι τα αντίμετρα. Κάποιοι εισηγούνται ακόμη και να επιβληθεί βαρύ πρόστιμο για κάθε τρακτέρ που εμποδίζει την κυκλοφορία.

Προβληματισμός από το νέο εκλογικό τοπίο

Το αμέσως επόμενο ζήτημα που φαίνεται να προβληματίζει έντονα την κυβέρνηση είναι το νέο εκλογικό τοπίο στο οποίο θα κληθεί το πολύ σε έναν χρόνο να δώσει την πιο σκληρή εκλογική της μάχη.

Διότι το αγροτικό μέτωπο φανερώνει την αδυναμία πλέον της κυβέρνησης να διεισδύσει και να κάμψει το αγροτικό Κίνημα. Είτε με τον διάλογο είτε με το σπάσιμο των μπλόκων. «Μιλάμε με διάφορους δικούς μας και ενώ άλλα συμφωνούμε όταν φεύγουν από την συζήτηση χάνεται κάθε επαφή. Μόλις βλέπουν ότι η δική τους φωνή φαίνεται ενδοτική μέσα στις αγροτικές συνελεύσεις υποχωρούν» λένε εξηγώντας πως κάθε απόπειρα συνεννόησης μέχρι στιγμής πέφτει στο κενό.

Στο Μαξίμου συνειδητοποιούν ότι βρίσκονται μπροστά σε μία ανεξέλεγκτη κατάσταση που δηλώνει ότι οι καιροί άλλαξαν. «Παλιότερα μπορούσαμε να βρούμε άκρη με τους αγροτοσυνδικαλιστές όσο δύσκολη κι αν ήταν η κατάσταση. Τώρα δεν υπάρχουν γέφυρες» παραδέχονται χαρακτηρίζοντας πολλούς από τους σημερινούς συνδικαλιστές «ακραίους».

Είναι ακραίοι ή απλώς έχει αλλάξει η σύνθεση του εκλογικού κοινού και η σημερινή εικόνα είναι μία εικόνα από το σκηνικό των επόμενων εκλογών; Όπως ακριβώς συνέβη και με τα Τέμπη και τα ογκώδη συλλαλητήρια;

Ο κίνδυνος ενός ευρύτερου αντικυβερνητικού μετώπου

Στο κυβερνών κόμμα υπάρχει έντονος προβληματισμός ότι πλέον οι ψηφοφόροι – ακόμη και της Ν.Δ.- δεν είναι το ίδιο διαλλακτικοί με το παρελθόν. Σε αυτό συντείνει το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει επτά χρόνια στην εξουσία και έχει δώσει πολλά δικαιώματα που την καθιστούν ευάλωτη. Και στο ηθικό κομμάτι (υποκλοπές, Τέμπη, σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ) και σε τομείς πολιτικής (ακρίβεια, στεγαστικό κ.α).

Το εκλογικό παιχνίδι γίνεται ακόμη δυσκολότερο για τη Ν.Δ. από τα νέα – υπό διαμόρφωση κόμματα- όπως αυτό του Αλέξη Τσίπρα της Μαρίας Καρυστιανού και του Αντώνη Σαμαρά αν τελικά το αποφασίσει. Ακόμη και αν δεν την αφορούν άμεσα – υπό την έννοια ότι η μεγαλύτερη αναδιάταξη αναμένεται να γίνει στην κεντροαριστερά- είναι βέβαιον ότι το αίτημα για εναλλακτικό ισχυρό πόλο θα εντείνει την ανάγκη για ένα ευρύ αντικυβερνητικό μέτωπο με επίδικο την πτώση της σημερινής κυβέρνησης.