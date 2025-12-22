Για «ενέργεια που ανοίγει επικίνδυνους δρόμους και δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη» κάνει λόγο το ΚΚΕ.

Σκληρή κριτική ασκεί το ΚΚΕ μετά την έφοδο του ΣΔΟΕστα γραφεία του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών.

Όπως σημειώνει η έφοδος έγινε «τη μέρα μάλιστα της δίκης για το βιντεοληπτικό υλικό» και τονίζει ότι αυτό «μόνο τυχαίο δεν είναι, αντίθετα συνιστά προσπάθεια παρέμβασης και ελέγχου της εσωτερικής λειτουργίας του Συλλόγου, που δίνει μάχη ενάντια στη συγκάλυψη του εγκλήματος».

Το ΚΚΕ συνεχίζει λέγοντας πως «είναι ενέργεια που ανοίγει επικίνδυνους δρόμους και δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη».

Στην ίδια ανακοίνωση το ΚΚΕ αναφέρεται και στους αγρότες συνεχίζοντας πως «Όπως αναπάντητη δεν μπορεί να μείνει η συκοφάντηση των αγροτών που συνολικά δίνουν έναν δίκαιο αγώνα για την επιβίωσή τους και γι’ αυτό έχουν την αμέριστη αλληλεγγύη όλου του λαού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

»Είναι προφανής η προσπάθεια της κυβέρνησης και των διαφόρων μηχανισμών να κολλήσουν τη «ρετσινιά» του διεφθαρμένου σε όσους αντιστέκονται και αντιπαλεύουν την πολιτική της» καταλήγει η ανακοίνωση.