Στη Θεσσαλονίκη η νέα παρουσίαση της «Ιθάκης».

Κινητοποίηση επικρατεί στις τοπικές κοινωνίες, καθώς σε πολλές πόλεις της χώρας έχουν ήδη αρχίσει να δημιουργούνται ήδη «πυρήνες» υποστηρικτών του Αλέξη Τσίπρα, που σαν στόχο έχουν το να συσπειρώσουν γύρω τους προοδευτικούς πολίτες, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα αυτοοργάνωσης του πρώην πρωθυπουργού.

Μέχρι στιγμής, τέτοιες ομάδες δραστηριοποιούνται στη Μεσσηνία, στην Πιερία, το Κιλκίς και την Πέλλα, ενώ σύντομα αναμένεται η δημόσια εμφάνιση δεκάδων άλλων, όχι μόνο στην περιφέρεια, αλλά και στην Αττική.

Πρωτοβουλίες και κείμενα

Το μέλλον του προοδευτικού χώρου απασχολεί έντονα μεγάλο τμήμα των πολιτών. Η φράση «βρείτε τα» ακούγονταν πολύ συχνά προς τα στελέχη των κομμάτων του χώρου, μοιάζοντας με «κραυγή αγωνίας» των ανθρώπων που δεν θέλουν να ζήσουν μια τρίτη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο καιρός πέρασε, τα κόμματα της λεγόμενης Κεντροαριστεράς δεν τα βρήκαν και μέσα σε αυτό το πολιτικό κλίμα, ήρθε η επαναδραστηριοποίηση του Αλέξη Τσίπρα. Αν δεν υπήρχε αυτό το αντικειμενικό «κενό» και η ανάγκη έκφρασης τόσων ανθρώπων, τότε ο πρώην πρωθυπουργός δεν θα είχε «χώρο» να κινηθεί – και πιθανότατα δεν θα το επεδίωκε, κιόλας.

Τα όσα είπε δημόσια στο «Παλλάς» και στην Πάτρα, ο κ.Τσίπρας, φαίνεται να βρίσκουν ήδη μεγάλη απήχηση. Εδώ και δεκαπέντε ημέρες, περίπου, σε πολλές περιοχές τις χώρας άρχισαν να κινητοποιούνται πολίτες οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του πρώην πρωθυπουργού και ξεκίνησαν διαδικασίες αυτοοργάνωσης.

Μια τέτοια πρωτοβουλία πολίτων, έχει δημιουργηθεί στη Μεσσηνία. Μάλιστα κυκλοφόρησε δημόσια και κείμενο, μέσω του οποίου ζητάει την ανασυγκρότηση της παράταξης στη «λογική που έθεσε ο φυσικός ηγέτης της, Αλέξης Τσίπρας».

«Οι υπάρχοντες πολιτικοί σχηματισμοί του ευρύτερου προοδευτικού τόξου θεωρούμε πως έχουν κλείσει τον ιστορικό τους κύκλο και δεν έχουν την δυνατότητα -ούτε και την δυναμική στην κοινωνία- για να ανατρέψουν την σημερινή τραγική κατάσταση, στην οποία βρίσκεται η χώρα μας», αναφέρει στο κείμενο η πρωτοβουλία πολιτών.

Αντίστοιχο κείμενο κυκλοφορεί από την Πρωτοβουλία Πολιτών Πέλλας, εδώ και σχεδόν μια εβδομάδα. «Μέσα από τη συμμετοχή του καθένα και της καθεμιάς, τις μικρές ή μεγάλες πρωτοβουλίες, να χτίσουμε όλοι μαζί ένα μεγάλο κίνημα, ικανό να δώσει πολιτική υπόσταση στο πλειοψηφικό πια αίτημα: ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ! Μας αξίζει μια Ελλάδα καλύτερη!», αναφέρει το κείμενο.

Η «Ιθάκη» στη Θεσσαλονίκη

Και ενώ όλα δείχνουν πως σύντομα θα πληθήνουν οι κινήσεις από πρωτοβουλίες πολιτών, η «Ιθάκη» θα συνεχίσει το «ταξίδι» της ανά την Ελλάδα. Μετά την Αθήνα και την Πάτρα, σειρά εντός του Ιανουαρίου θα πάρει η Θεσσαλονίκη, με τον Αλέξη Τσίπρα να παρουσιάζει εκεί το βιβλίο του.