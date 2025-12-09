Η Κομισιόν κάνει λόγο για μια φυσιολογική διαδικασία χωρίς να διευκρινίζει τους λόγους- Διαρροές αναφέρουν ότι η Ελλάδα κατέθεσε σχέδιο με μεγάλη απόκλιση από την κατανομή των 787 εκατ. ευρώ που της είχε οριστεί.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι η ελληνική πρόταση για την αξιοποίηση του μηχανισμού SAFE (Security Action for Europe) που αποσκοπεί στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της ΕΕ, την κάλυψη κρίσιμων ελλείψεων και τη δυνατότητα κοινών αγορών αμυντικού εξοπλισμού από τα κράτη μέλη, έχει επιστρέψει στην Ελλάδα για διευκρινίσεις. Ωστόσο διαβεβαίωσε ότι δεν έχει υπάρξει καμία απόρριψη και ότι η διαδικασία αυτή αποτελεί «κοινή πρακτική» στο στάδιο αξιολόγησης των Εθνικών Σχεδίων.

Η απάντηση αυτή από μέρους του εκπροσώπου της Κομισιόν προέκυψε έπειτα από διαρροές σύμφωνα με τις οποίες η ελληνική πρόταση φέρεται να επιστράφηκε επειδή το συνολικό ύψος του επενδυτικού σχεδίου υπερέβαινε κατά πολύ την ενδεικτική κατανομή για την Ελλάδα,περίπου 2,8 δισ. ευρώ έναντι των 787,669 εκατ. Ευρώ που έχουν εγκριθεί για τη χώρα μας. Παράλληλα ζητήθηκαν σαφέστερες διευκρινίσεις ως προς την επιλεξιμότητα των δράσεων και τη συμμόρφωση με το άρθρο 4(3) του Κανονισμού SAFE, ιδίως σε ό,τι αφορά τις συμπράξεις και τη συμμετοχή περισσότερων κρατών μελών στις προμήθειες.

Απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής χωρίς να δώσει σαφείς εξηγήσεις για τους λόγους της επιστροφής του εθνικύ σχεδίου, είπε ότι τα κράτη-μέλη έχουν ήδη υποβάλει τις 90 εθνικές τους προτάσεις έως την 1η Δεκεμβρίου και η Κομισιόν βρίσκεται στη φάση της εντατικής ανάλυσης, η οποία θα διαρκέσει όλο τον Δεκέμβριο και ενδεχομένως λίγο περισσότερο.

«Όταν έχουμε ερωτήματα για ένα εθνικό σχέδιο, όπως συνέβη και στην περίπτωση της Ελλάδας, επικοινωνούμε με τις εθνικές αρχές για να ζητήσουμε συγκεκριμένες διευκρινίσεις», ανέφερε, σημειώνοντας ότι το περιεχόμενο των σχεδίων «είναι εξαιρετικά ευαίσθητο» λόγω της αμυντικής διάστασης του SAFE και δεν μπορεί να συζητηθεί αναλυτικά δημοσίως.

«Αυτό είναι μια φυσιολογική διαδικασία. Θέλω να είμαι πολύ σαφής: κανένα σχέδιο δεν έχει απορριφθεί από την Επιτροπή. Πρόκειται απλώς για διμερή διάλογο ώστε να συγκεντρώσουμε πρόσθετες πληροφορίες».

Υπενθυμίζεται ότι η κατανομή των πόρων του SAFE δείχνουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στους δύο μικρότερους δικαιούχους του προγράμματος μαζί με τη Δανία και είναι από τις λίγες χώρες όπου τα ποσά υπολογίζονται σε εκατομμύρια και όχι σε δισεκατομμύρια. Η ελληνική κατανομή ανέρχεται σε 787.669.283 ευρώ, ενώ υπενθυμίζεται ότι η Αθήνα είχε υποβάλει αίτημα για χαμηλότοκα δάνεια ύψους 1,2 δισ. ευρώ. Αντιθέτως, η Κύπρος εξασφάλισε 1,18 δισ. ευρώ, ποσό σαφώς υψηλότερο από το ελληνικό.

Η επιστροφή του εθνικού σχεδίου έχει προκαλέσει αντιδράσεις με τον Μιχάλη Κατρίνη, βουλευτή Ηλεία και τομεάρχη Άμυνας του ΠΑΣΟΚ να κάνει λόγο για απόρριψη από την Ε.Ε. του επενδυτικού πλάνου ύψους 2,9 δισ. που απέστειλε το υπουργείο Εθνικής άμυνας για το SAFE, τόσο για το συνολικό ποσό, όσο και για το περιεχόμενο του προτεινόμενου πλάνου και να κάνει λόγο για αρνητική εξέλιξη, ενώ κατηγόρησε την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Άμυνας για προχειρότητα και αναποτελεσματικότητα και υπογραμμίζοντας ότι «η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας απαιτεί ενότητα, ομοψυχία και συναίνεση. Απαιτεί, όμως, πρωτίστως διαφάνεια και σεβασμό των διαδικασιών, κοινοβουλευτικών και κοινοτικών. Κάτι που η πολιτική ηγεσία του ΥΕΘΑ δείχνει να υποτιμά διαρκώς».

Συνεδρίασε το ΚΥΣΕΑ - Εγκρίθηκαν εξοπλισμοί και συζητήθηκε το SAFE

Συνεδρίασε υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις.

Ακόμη, εγκρίθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ έγινε ενημέρωση για το σχέδιο αξιοποίησης του προγράμματος SAFE με βάση τον εγκεκριμένο Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Αμυντικών Εξοπλισμών 2025-2036.

Τέλος, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, έγινε ενημέρωση για την καινοτομία στις Ένοπλες Δυνάμεις και την δραστηριότητα του ΕΛΚΑΚ.