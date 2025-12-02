Μόνη γραμμή άμυνας του Μαξίμου στα αγροτικά μπλόκα το 1,5 δισ. ευρώ.

Πίσω από την σκληρή γραμμή του Παύλου Μαρινάκη «οι δρόμοι πρέπει να μείνουν ανοιχτοί και θα μείνουν ανοιχτοί» κρύβεται η παραδοχή της κυβέρνησης ότι δεν μπορεί να εμποδίσει τους αγρότες να κλείσουν την εθνική οδό! «Τι θα κάνουμε, δηλαδή, θα σηκώσουμε τα τρακτέρ ή θα στείλουμε τα ΜΑΤ να εξαγριώσουμε περαιτέρω τους αγρότες ή θα τους σκάσουμε τα λάστιχα όπως είχε κάνει η κυβέρνηση Σημίτη;», αναρωτιούνταν κυβερνητικοί παράγοντες σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις.

Οι ένθερμοι της σύγκρουσης και οι ψύχραιμοι

Στο Μαξίμου υπάρχουν οι υποστηρικτές της μετωπικής σύγκρουσης που εισηγούνται ακόμη και αστυνομική παρέμβαση στα μπλόκα και οι πιο μετριοπαθείς που θεωρούν ότι κάτι τέτοιο θα έβαζε οριστική «ταφόπλακα» στην, ήδη, ταραγμένη σχέση της κυβέρνησης με τον αγροτικό κόσμο.

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκης, ο οποίος κινήθηκε σε άλλο ύφος. «Δεν θέλω να κουνήσω το δάχτυλο στους αγρότες, διότι έχει προϋπάρξει όλο αυτό το διάστημα με τις αναταράξεις τις καθυστερήσεις και τα προβλήματα», είπε και άφησε τους ίδιους να αναλογιστούν αν πρέπει να στραφούν εναντίον του κόσμου κλείνοντας τους δρόμους.

Κι αν κάποιοι επιμένουν ότι δεν υπάρχει διγλωσσία αλλά διαφορετικό ύφος στο μήνυμα που εκπέμπει η κυβέρνηση, γεγονός είναι ότι το Μαξίμου βρίσκεται υπό πίεση. Και μάλιστα μεγάλη…

«Σε λίγο θα έχουν κλείσει όλοι οι δρόμοι της χώρας»

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews, οι κινητοποιήσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων που μπαίνουν σήμερα στον χορό των διαδηλώσεων αναμένονται σαρωτικές.

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διαμαρτυρία του αγροτικού κόσμου που έχει γίνει ποτέ», λένε ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι και γυρνάνε τουλάχιστον 15 χρόνια πίσω για να θυμηθούν κάτι ανάλογο.

Η κυβέρνηση βλέπει με ανησυχία την εν εξελίξει αγροτική κινητοποίηση να διαφέρει ποιοτικά κατά πολύ από προηγούμενες ανάλογες συγκεντρώσεις. «Υπάρχει μεγάλη αγριότητα, υπάρχουν αγρότες από όλα τα κόμματα, αλλά και πολλοί ακροδεξιοί και ακροαριστεροί. Το ΚΚΕ είναι σχεδόν μειοψηφία», σημειώνει στο Dnews κορυφαίος υπουργός, υπονοώντας ότι η κυβέρνηση θα δυσκολευτεί να βρει ευήκοα ώτα, αφού και οι «γαλάζιοι» αγροτοσυνδικαλιστές της έχουν γυρίσει την πλάτη.

Και το χειρότερο είναι η πρόβλεψη κορυφαίου κυβερνητικού παράγοντα ότι μέσα σε λίγο διάστημα η αγροτική φωτιά θα έχει εξαπλωθεί παντού: «Με γρήγορο ρυθμό σε λίγο θα καταλάβουν όλους τους αυτοκινητόδρομους της χώρας»!

Γραμμή άμυνας το 1,5 δισ.

Η κυβέρνηση χαράσσει την δική της γραμμή άμυνας που ξεκινάει και τελειώνει κατά βάση στην εκταμίευση πολλών χρημάτων.

- Πρώτα από όλα επισπεύδει τις πληρωμές. Μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου υπόσχεται να δώσει επιπλέον 1,5 δισ., εκ των οποίων τα 350 εκατ. θα αφορούν την εξόφληση της βασικής επιδότησης και τα υπόλοιπα άλλες στοχευμένες πληρωμές από άλλα προγράμματα. Στο Μαξίμου εύχονται τα χρήματα να εκτονώσουν την μεγάλη οργή των αγροτών, η οποία προέρχεται εν πολλοίς από τις παλινωδίες και το μεγάλο φαγοπότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

- Ταυτόχρονα, μέσω των υπουργών και των βουλευτών, αλλά και άλλων κομματικών παραγόντων αναζητούνται αποτελεσματικοί δίαυλοι επικοινωνίας ώστε να βρεθεί μία φόρμουλα με τους αγρότες να ανοίγουν και να κλείνουν κατά διαστήματα οι δρόμοι και να μην παρεμποδίζεται το εμπόριο, αλλά και η μετακίνηση των πολιτών ενόψει εορτών.

- Το τρίτο αφοπλιστικό επιχείρημα της κυβέρνησης είναι η «υπομονή». Ποντάρουν στην επαναστατική κόπωση των αγροτών όσο πλησιάζουν τα Χριστούγεννα. «Το παιχνίδι θα παιχτεί στο ποιος θα εξαντληθεί πρώτος στο τέλος. Ελπίζουμε μέχρι τα μέσα του μήνα να έχουν εξαντληθεί εκείνοι», λένε κυβερνητικοί παράγοντες και πίσω από το χιούμορ κρύβεται μία αλήθεια.

Ότι η εξέλιξη του μετώπου με τους αγρότες εξαρτάται αποκλειστικά από εκείνους και όχι από την κυβέρνηση, η οποία πληρώνει τώρα τις επιπτώσεις από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και από την εν γένει πολιτική της στον πρωτογενή τομέα.