Αρνούμενος κάθε εμπλοκής με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε στην εξεταστική επιτροπή για την υπόθεση, ο πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο της Κρήτης, Λάμπρος Αντωνόπουλος. Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι έλαβε επιδότηση ύψους 15.000 ευρώ το 2020 και δεν ξαναέκανε αίτηση και πως επέστρεψε τα χρήματα το καλοκαίρι του 2025 «για λόγους ευθιξίας» όπως δήλωσε ο ίδιος, μετά από δημοσιεύματα που τον ενέπλεκαν στην υπόθεση.

Ο ίδιος δήλωσε πως δεν γνωρίζει τον «Φραπέ» και τον «Χασάπη» και πως δεν ήξερε αν το ΚΥΔ που έκανε την αίτηση άνηκε στον Γιώργο Ξυλούρη. «Δεν ξέρω κανέναν Φραπέ ούτε κάποιον Χασάπη. Δεν έχω εμπλοκή στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν γνώριζα ότι ανήκει στον Ξυλούρη, είναι συναιτεριστικό το ΚΥΔ. Τυχαία πήγα σε αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας στον Μακάριο Λαζαρίδη της ΝΔ αρνήθηκε πως μεταβίβασε δικαιώματα βασικής ενίσχυσης το 2021 στον γιό του «Φραπέ». «Καμία τέτοια μεταβίβαση υπήρξε», είπε με τον Μακάριο Λαζαρίδη να καταθέτει σχετικό έγγραφο ισχυριζόμενος το αντίθετο.

Ο εισηγητής της ΝΔ κατέθεσε και αποδεικτικό έγγραφο λέγοντας ότι ο μάρτυρας κατέθεσε αίτηση για να λάβει επιδότηση και το 2021, με τον μάρτυρα να το αρνείται κατηγορηματικά. Η Μιλένα Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως αυτό που προκύπτει είναι ότι το συγκεκριμένο ΚΥΔ στο οποίο είχε κάνει τη μοναδική του αίτηση ο μάρτυρας και φαίνεται να ανήκει στον «Φραπέ», έκανε ερήμην του αίτηση μεταβίβασης καθώς και νέα αίτηση για το 2021.

«Έχει την υπογραφή σας το έγγραφο», ρώτησε ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, με τον Λάμπρο Αντωνόπουλο να απαντά «όχι» και την Μιλένα Αποστολάκη να σχολιάζει πως «πρόκειται περί απάτης».

Συνεχίζοντας ο μάρτυρας εκτίμησε πως «στοχοποιήθηκα για πολιτικούς λόγους για να πληγεί το ΠΑΣΟΚ» και εξηγώντας τους λόγους της παραίτησής του και επιστροφής της επιδότησης σημείωσε τα εξής: «Θεώρησα πως ήταν ηθική μου υποχρέωση για να μην υπάρχει σκιά και παραιτήθηκα όταν υπήρξαν τα δημοσιεύματα. Για λόγους ευθιξίας. Δεν έχω την παραμικρή άλλη εμπλοκή. Η αίτηση του 2020 έγινε με απόλυτα νόμιμη διαδικασία. Δεν έχει γίνει έλεγχος ούτε υπήρξαν αχρεωστήτως καταβληθέντα. Δεν είχα λόγο να επιστρέψω τα χρήματα. Προσπαθούσα να ενταχθώ στον πρωτογενή τομέα»,

Η γαμήλια φωτογραφία

Ο μάρτυρας δέχτηκε σωρεία ερωτημάτων από τον Μακάριο Λαζαρίδη για τη σχέση του με τον Νίκο Ανδρουλάκη, με τον ίδιο να υπογραμμίζει πως δεν έχουν προσωπικές και φιλικές σχέσεις, αλλά πολιτικές.

Ο εισηγητής της ΝΔ επανήλθε ρωτώντας τον για τρίτο πρόσωπο και αν είχε πάει στο γάμο αυτού του προσώπου στο οποίο ήταν κουμπάρος ο Νίκος Ανδρουλάκης, δείχνοντάς του και σχετική φωτογραφία, με τον μάρτυρα να λέει πως το σχετικό στιγμιότυπο είναι από τον δικό του γάμο όπως θα διαβάζετε στην παρακάτω στοιχομυθία.

Μ. Λαζαρίδης: Τον κ. Λαμπράκη τον γνωρίζετε;

Λ. Αντωνόπουλος: Τον γνωρίζω ναι

Μ. Λαζαρίδης: Πήγατε στον γάμο του που ήταν κουμπάρος ο Νίκος Ανδρουλάκης; (δείχνει φωτογραφία)

Λ. Αντωνόπουλος: Ο γάμος μου είναι. Από τον γάμο μου είναι η φωτογραφία

Μ. Λαζαρίδης: Από τον γάμο σας;

Λ. Αντωνόπουλος: Λέτε να μην γνωρίζω τη φωτογραφία του γάμου μου;

Μ. Λαζαρίδης: Εντάξει

ΝΔ: Ο Λάμπρος Αντωνόπουλος, φίλος του Ανδρουλάκη, είχε στενές σχέσεις με την οικογένεια Ξυλούρη!

Πηγές της ΝΔ αναφέρουν τα εξής:

«Ερωτήματα προκαλεί η κατάθεση του Λάμπρου Αντωνόπουλου, καθώς οι ισχυρισμοί του παρουσιάζουν σημαντικές αντιφάσεις και ασυνέπειες. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε τον κ. Ξυλούρη, ούτε ότι το ΚΥΔ στο οποίο απευθύνθηκε «τυχαία» για τη δήλωση ΟΣΔΕ του 2020, ανήκε σε εκείνον. Ωστόσο, εμφανίζεται να έχει κάνει δηλώσεις και για το 2021 στο ίδιο ΚΥΔ, ενώ αρνείται ότι προχώρησε ο ίδιος σε οποιαδήποτε μεταβίβαση δικαιωμάτων, παρά το γεγονός ότι υπάρχει καταγεγραμμένη μεταβίβαση προς μέλος της οικογένειας Ξυλούρη.

Παράλληλα, δηλώνει ότι δεν γνώριζε πως το ΑΦΜ του ήταν στα ελεγχόμενα για αχρεώστητες ενισχύσεις, παρότι η υπόθεση είχε ενεργοποιήσει διαδικασίες ελέγχου. Ακόμη πιο… παράδοξος είναι ο ισχυρισμός ότι «δεν του ζητήθηκε να επιστρέψει τα χρήματα» αλλά τα επέστρεψε μόνος του «ως ηθική υποχρέωση».

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η προσπάθειά του να αποστασιοποιηθεί πολιτικά από το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι προσωπικός φίλος του κ. Ανδρουλάκη και ότι η κομματική του θέση ήταν «τυπική». Ωστόσο, η ιδιότητά του ως κορυφαίου στελέχους στο ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου και η δημόσια παρουσία του δείχνουν άλλη εικόνα. Την ίδια στιγμή, αν και αναφέρει ότι γνωρίζει τον κ. Λαμπράκη «μόνο ως γνωστό», δηλώνει άγνοια για το ότι έχει ΚΥΔ, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με την ευρύτερη εικόνα των σχέσεων στην τοπική κομματική οργάνωση.

Ασάφεια υπάρχει και σχετικά με τη «δήλωση της Τήνου», για την οποία υποστηρίζει ότι «δεν έδωσε βάση» και ότι απλώς «βρισκόταν μέσα στα χαρτιά». Δύσκολα μπορεί να εξηγηθεί πώς ένας φάκελος που αφορά ενισχύσεις, δικαιώματα και δηλώσεις, περιλαμβάνει στοιχεία τα οποία ο δικαιούχος ούτε καν έχει αντιληφθεί.

Τέλος, η επίκληση πολιτικής στοχοποίησης για «συμψηφισμό», την ώρα που οι ίδιες του οι απαντήσεις αφήνουν περισσότερα ερωτήματα από όσα λύνουν, δεν μπορεί να λειτουργήσει ως πειστικό επιχείρημα. Οι αντιφάσεις, οι άγνωστες «τυχαίες» επιλογές, οι δηλώσεις που έγιναν αλλά «δεν έγιναν αντιληπτές», η επιστροφή χρημάτων χωρίς ενημέρωση και η προσπάθεια αποστασιοποίησης από πρόσωπα και δομές των οποίων υπήρξε μέρος, συνθέτουν μια εικόνα που δεν περιποιεί τιμή τόσο για τον ίδιο όσο και για το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι εξηγήσεις που δόθηκαν όχι μόνο δεν κλείνουν τα κενά, αλλά εντείνουν την αίσθηση ότι πολλά σημεία της υπόθεσης παραμένουν θολά και αντιφατικά».

ΠΑΣΟΚ: Κατέρρευσε η απόπειρα του άθλιου συμψηφισμού

Με αφορμή τα δημοσιεύματα και τις αναφορές που εμπλέκουν το όνομά του σε υπόθεση που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την κατανομή του Εθνικού Αποθέματος, ο κ. Αντωνόπουλος, πρώην Γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου, κατέθεσε στην επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκαθιστώντας την αλήθεια και δίνοντας πλήρη εικόνα των πραγματικών γεγονότων.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι υπήρξε γραμματέας στη Νομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου από το 2022, χωρίς να έχει έκτοτε κάποια οργανωτική ή άλλη ενεργή κομματική θέση.

Ο κ. Αντωνόπουλος κατέθεσε ενώπιον της Επιτροπής ότι δεν κλήθηκε, δεν ελέγχθηκε και δεν διώκεται από καμία αρχή, ενώ ουδέποτε είχε οποιαδήποτε όχληση ή επικοινωνία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή άλλη αρμόδια υπηρεσία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γεγονός ότι δεν γνωρίζει και δεν έχει καμία σχέση με πρόσωπα που έχουν κατονομαστεί ως πρωταγωνιστές στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ .

«Δεν ξέρω κανένα "Φραπέ", κανένα "Χασάπη". Μιλάω μόνο για τον εαυτό μου και δεν έχω καμία σχέση με το περιβάλλον του ΟΠΕΚΕΠΕ»

Σε ό,τι αφορά την αίτησή του για το Εθνικό Απόθεμα, διευκρίνισε ότι η επιλογή του ΚΥΔ πραγματοποιήθηκε λόγω του συνεταιριστικού του χαρακτήρα, δεν γνωρίζει και ουδέποτε έχει συναντηθεί με τον ιδιοκτήτη του ΚΥΔ Γ. Ξυλούρη. Όπως, δε, προέκυψε το ΚΥΔ του γνωστού "Φραπέ" έχοντας πρόσβαση στους κωδικούς του Taxisnet αλλά και όσων υποβάλλουν αιτήσεις, προέβη σε ενέργειες ερήμην του, υποβάλλοντας αίτηση για το έτος 2021, αλλά και αίτηση μεταβίβασης των δικαιωμάτων του όλως τυχαίως στον γιο του Β. Ξυλούρη και πάλι ερήμην του μάρτυρα.

Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι επέστρεψε τα χρήματα που έλαβε (€15.500 για το έτος 2020) για λόγους προσωπικής αξιοπρέπειας και ευθιξίας και προκειμένου να ακυρωθεί η επιχειρούμενη από την κυβέρνηση απόπειρα συμψηφισμού. Επανέλαβε ότι δεν υπέβαλε νέα αίτηση έκτοτε, δεν ζήτησε μεταβίβαση δικαιωμάτων και δεν έλαβε ποτέ ξανά χρήματα από εκείνο το έτος και μετά.

Η Νέα Δημοκρατία επεδίωξε με παιδαριώδη τρόπο μια ακόμη προσπάθεια συμψηφισμού για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Φτάνοντας στο σημείο να παρουσιάζει φωτογραφίες από το γάμο του μάρτυρα ως τεκμήριο παρουσίας του σε γάμο άλλου προσώπου!

Τελικά οι αληθινοί πρωταγωνιστές στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πολιτευτές και κομματάρχες της Νέας Δημοκρατίας. Ο «θησαυρός» αποδεικνύεται τελικά… άνθρακας. Κάθε προσπάθεια που κάνει η Νέα Δημοκρατία για να πείσει την ελληνική κοινωνία ότι «όλοι είναι ίδιοι» και το σκάνδαλο είναι αποτέλεσμα «διαχρονικών ευθυνών» πέφτει στο κενό καθημερινά.