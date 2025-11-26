«Να προχωρήσουμε σε θεσμικές αλλαγές που θα μας επιτρέψουν να ορίσουμε μία "Ευρωπαϊκή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη", μία νοητή γραμμή από το Γιβραλτάρ έως την Κύπρο, όπου τα κράτη μέλη θα συνεργάζονται και θα ασκούν κυριαρχικά δικαιώματα σε πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης», τόνισε ο Ν. Φαραντούρης.

Την πρότασή του για μία «ευρωπαϊκή ΑΟΖ» για τη Μεσόγειο επανέφερε σήμερα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και μέλος της επιτροπής Ασφάλειας & Άμυνας Νικόλας Φαραντούρης.

Κατά τη συνεδρίαση με αντικείμενο τη «Διαδικασία της Βαρκελώνης και του Συμφώνου για τη Μεσόγειο», ο Έλληνας ευρωβουλευτής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωσή του, τόνισε τη σημασία της Μεσογείου για την ασφάλεια και τη συνοχή της Ευρώπης, ζητώντας απ' την παριστάμενη Κροάτισσα επίτροπο για τη Μεσόγειο Dubravka Šuica, «βαθύτερη θεσμική ολοκλήρωση στην περιοχή, όπως κοινή οριοθέτηση των Θαλασσίων Ζωνών των Κρατών Μελών».

«Η Μεσόγειος γέννησε τον πολιτισμό μας. Μας έμαθε τη συνεργασία, την ειρήνη και την αλληλεγγύη. Γέννησε τη δημοκρατία μας. Δεν μπορεί να είναι ο φτωχός συγγενής της Ευρώπης σε ζητήματα διεθνούς δικαίου, ασφάλειας, άμυνας και περιβαλλοντικής προστασίας. Είναι καιρός να θεσπίσουμε δομές που θα ενδυναμώσουν περισσότερο τις χώρες μας στην περιοχή και θα καταστήσουν τη φωνή μας πιο στιβαρή και πιο δυνατή», ανέφερε ο κ. Φαραντούρης.

Ο ευρωβουλευτής κάλεσε την ΕΕ να αξιοποιήσει την επέτειο των 30 ετών της «Διαδικασίας της Βαρκελώνης» - του μοναδικού θεσμικού πλαισίου που συνδέει 43 χώρες της Ευρώπης και της Μεσογείου - ως αφετηρία για μια νέα προοπτική πολιτικής, οικονομικής και θεσμικής σύγκλισης που θα περιλαμβάνει και μία κοινή «ευρωπαϊκή ΑΟΖ».

«Να προχωρήσουμε σε θεσμικές αλλαγές που θα μας επιτρέψουν να ορίσουμε μία "Ευρωπαϊκή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη", μία νοητή γραμμή από το Γιβραλτάρ έως την Κύπρο, όπου τα κράτη μέλη θα συνεργάζονται και θα ασκούν κυριαρχικά δικαιώματα σε πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Ας καταστήσουμε τη Μεσόγειο θεμέλιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης».

Σε δηλώσεις του απ' το Στρασβούργο μετά το τέλος της συζήτησης, ο Νικόλας Φαραντούρης τόνισε ότι η Ευρώπη μπορεί και πρέπει να μιλήσει με ενιαία και ισχυρή φωνή στη γειτονιά της.

«Στέλνω προσκλητήριο αυτοπεποίθησης, ηγεσίας και στρατηγικού οράματος για τους λαούς μας με κομβικό ρόλο της Ελλάδας και της Μεσογείου για το μέλλον της Ένωσης. Ας τολμήσουμε», σημείωσε ο Έλληνας ευρωβουλευτής.