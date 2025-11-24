«Χαίρομαι που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία», σχολίασε η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας.

Σκληρές κουβέντες κατά του Αλέξη Τσίπρα για τα όσα αναφέρει στο βιβλίο του, εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, χαρακτηρίζοντας τον πρώην πρωθυπουργό «προδότη».

Μιλώντας στην Ολομέλεια, κατά την επετειακή αναφορά για την Επέτειο της Εθνικής Αντίστασης, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σημείωσε πως «πρόκειται για τον πρωθυπουργό που πρόδωσε την πιο ιερή λαϊκή ετυμηγορία, την εντολή του δημοψηφίσματος».

Συνεχίζοντας, τόνισε πως «θα διαβάσω το βιβλίο, αλλά από όσα έχουν κυκλοφορήσει, χαίρομαι που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία. Δέσμευση και παρακαταθήκη μας είναι να μην διευκολύνουμε την προδοσία», ενώ προανήγγειλε πως θα επανέλθει για νέες απαντήσεις.