Τι απάντησε σε ερώτηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Την έκθεση Xenia 2025 επισκέφθηκε το Σάββατο 22/11 ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος.

Ο ίδιος ξεναγήθηκε στην έκθεση από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της FORUM ΑΕ, Θανάση Παναγούλια και συνομίλησε με εκθέτες, επιχειρηματίες, εργαζόμενους και επισκέπτες.

Όπως δήλωσε: «Οι καλές, σωστές, σοβαρές ελληνικές επιχειρήσεις φιλοξενίας θέλουν πολύτιμους, καταρτισμένους, καλά αμειβόμενους και με λιγότερες ώρες εργασίας, εργαζόμενους».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:



«Επισκεφθήκαμε και φέτος την έκθεση Xenia 2025, μια σημαντική έκθεση εξοπλισμού για την ελληνική φιλοξενία. Ο ελληνικός τουρισμός είναι σημαντικό στοιχείο της ανάπτυξης, αλλά και της εργασίας. Σημαντικό κεφάλαιο της χώρας μας.



Για να έχουμε όμως τουρισμό, απαιτείται πρώτα απ’ όλα να έχουμε επιχειρήσεις βιώσιμες, που απαιτούν σχέδιο. Γιατί δεν μπορεί να ανταπεξέλθει η ελληνική τουριστική επιχειρηματικότητα μέσα σε ένα πλαίσιο υποβάθμισης του περιβάλλοντος, κορεσμού σοβαρών τουριστικών περιοχών και έλλειψης υποδομών.



Άρα, η πατρίδα μας χρειάζεται τουριστικό σχεδιασμό. Χρειάζεται σοβαρές υποδομές για νερό, για απορρίμματα και χρειάζεται, επίσης, και βιωσιμότητα του περιβάλλοντος, που δεν μπορούμε να έχουμε αν πάμε μόνο σε μια υπερκατανάλωση με γιγαντιαίες κατασκευές.



Χρειάζονται όμως και υπηρεσίες, οι οποίες δυστυχώς, βλέπουμε να φεύγουν από την ελληνική ύπαιθρο, και η αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος της βραχυχρόνιας μίσθωσης, που έχει ξεχάσει η κυβέρνηση.



Όμως αυτό που χρειάζεται πάνω απ’ όλα η ελληνική επιχειρηματικότητα στη φιλοξενία, είναι να καταπολεμηθεί η ακρίβεια, γιατί έτσι και οι πολίτες δεν μπορούν να φιλοξενηθούν αλλά δεν μπορούν και οι επιχειρηματίες να ζήσουν.



Διότι οι επιχειρηματίες πληρώνουν ακριβή ενέργεια, πληρώνουν ακριβές προμήθειες στις τράπεζες και δυστυχώς έχουν και χαράτσια από την υψηλή φορολογία.

Το δικό μας σχέδιο είναι για μια βιώσιμη επιχειρηματικότητα, μέσα στο πλούσιο και πολύτιμο ελληνικό περιβάλλον.

Δύο πράγματα τα οποία δεν πρέπει να ξεχάσουμε.

Το τέλος ανθεκτικότητας, που πληρώνουν οι ελληνικές επιχειρήσεις φιλοξενίας, πρέπει να πάει στους Δήμους για να γίνουν υποδομές ανθεκτικότητας. Γιατί τώρα μένουν σε ένα κρατικό ταμείο.



Και το δεύτερο, πρέπει να έχουμε και ποιοτική εργασία. Δεν μπορεί οι εργαζόμενοι στον τουρισμό να πληρώσουν το τίμημα της πολιτικής της κας Κεραμέως και του κου Μητσοτάκη με 13ωρο και ελαστικές σχέσεις απασχόλησης.

Οι καλές, σωστές, σοβαρές ελληνικές επιχειρήσεις φιλοξενίας θέλουν πολύτιμους, καταρτισμένους, καλά αμειβόμενους και με λιγότερες ώρες εργασίας, εργαζόμενους».



Σε ερώτηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, απάντησε:



«Ένα από τα ζητήματα, που συζητήσαμε με την επιχειρηματικότητα, είναι ότι χρειαζόμαστε και μια χώρα, η οποία δεν θα είναι χώρα με σκάνδαλα διαφθοράς.



Γιατί η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, χρειάζεται κράτος δικαίου και να ξέρει ότι πιάνουν τόπο οι κόποι της, όπως και οι εργαζόμενοι.

Όταν κλέβουν τα λεφτά των τίμιων αγροτών οι «γαλάζιες ακρίδες», οι «Φραπέδες», οι «Χασάπηδες» και μας κοροϊδεύει ο κ. Μητσοτάκης, και δεν έρχονται στη Βουλή με άθλιες μεθοδεύσεις, που μάθαμε ότι αντίστοιχες έγιναν και στο μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών, με στημένες καταθέσεις στην Εξεταστική Επιτροπή, ένα έχω να πω. Οι άθλιες μεθοδεύσεις του καθεστώτος Μητσοτάκη έχουν απαιτούν μία απάντηση. Να παραιτηθεί το συντομότερο».

{https://www.youtube.com/watch?v=1qoKqs2giU4}

Τον Σωκράτη Φάμελλο συνόδευσαν οι βουλευτές Κοζάνης Καλλιόπη Βέττα και Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο συντονιστής του τμήματος Μικρομεσαίων και Επιχειρηματικότητας Μιχάλης Σταύρου, το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας Ελένη Συμεωνίδου και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.