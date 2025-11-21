Πραγματική αντιπολίτευση δεν είναι τα κόμματα της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας, είπε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Στην πολιτική συγκέντρωση - συνεστίαση που πραγματοποιεί η Τομεακή Οργάνωση Νοτιοδυτικών Συνοικιών της ΚΟ Αττικής, στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, μίλησε ο γ.γ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

Στην ομιλία του ο Δημήτρης Κουτσούμοας έκανε λόγο για μία συνα΄ντηση που γίνεται σε «μια περίοδο που οι εξελίξεις είναι πολλές και σημαντικές. Σε μια περίοδο που κυριολεκτικά οι μηχανές του Κόμματος, της ΚΝΕ, δουλεύουν “στο φουλ” προκειμένου να ανταποκριθούμε στα καθήκοντά μας, στις ευθύνες που έχουμε αναλάβει απέναντι στην εργατική τάξη, στον λαό. Δυο μήνες και κάτι έμειναν μέχρι το μεγάλο γεγονός που έχουμε μπροστά μας, το 22ο Συνέδριο του Κόμματός μας.

»Η μέχρι τώρα προσυνεδριακή διαδικασία, η συζήτηση με χιλιάδες φίλους του κόμματος, λαϊκούς ανθρώπους καλής θέλησης, μας γεμίζει με αισιοδοξία ότι θα βγούμε από το Συνέδριό μας πιο δυνατοί και πιο ικανοί. Επιβεβαιώνει τις τεράστιες δυνατότητες που υπάρχουν για συνολική αναβάθμιση της λειτουργίας και δράσης μας. Και ακριβώς επειδή θέλουμε να γίνουμε πιο ικανοί και πιο αποτελεσματικοί, κεντρικό θέμα του Συνεδρίου μας είναι το Κόμμα. Το Κόμμα, που όλη η λειτουργία του, η κατάσταση των δυνάμεών του, πρέπει να εναρμονιστεί πλήρως και με πιο γρήγορους και αποτελεσματικούς ρυθμούς με το πρόγραμμα και το καταστατικό του, να είναι πραγματικά “κόμμα παντός καιρού”, “κόμμα έτοιμο για όλα”. Με αυτό το περιεχόμενο οι Θέσεις της Κεντρικής Επιτροπής που έχουν φτάσει σε χιλιάδες εργάτες και εργάτριες, ανθρώπους του μόχθου κι εδώ στις εργατογειτονιές του Περιστερίου, του Αιγάλεω, του Χαϊδαρίου και της Αγίας Βαρβάρας, θέτουν ως συγκεκριμένο στόχο το επαναστατικό μας πρόγραμμα, η στρατηγική μας, να υπηρετείται και να προωθείται μέσα από την κάθε μας δραστηριότητα, σε καθημερινή βάση, σε όλους τους τομείς, σε κάθε κρίκο της δουλειάς των οργανώσεων μας».

Τόνισε πως «έχουμε επίγνωση ότι χρειάζεται να είμαστε προετοιμασμένοι, έτοιμοι να ανταποκριθούμε στα καθήκοντά μας σε οποιεσδήποτε συνθήκες γιατί διαβλέπουμε ότι οι μέρες της θύελλας είναι μπροστά μας» και επισήμανε πως «οι εξελίξεις στα πολεμικά μέτωπα είναι κατανοητό πλέον πως εγκυμονούν ακόμα μεγαλύτερους κινδύνους κλιμάκωσης και γενίκευσης. Προς τα εκεί δείχνει το γενικό βέλος των εξελίξεων, όσα “ειρηνευτικά” σχέδια κι αν καταρτίσει ο Τραμπ, ο οποίος την ίδια στιγμή που το παίζει “ειρηνοποιός”, ετοιμάζει ιμπεριαλιστική επέμβαση στη Βενεζουέλα, το Μεξικό και ποιος ξέρει πού αλλού. Βάζει μπροστά το σχέδιο για μετατροπή της πολύπαθης Γάζας σε αμερικάνικο προτεκτοράτο, κλιμακώνει την αντιπαράθεση με την Κίνα. Την ίδια στιγμή οι αστικές τάξεις και οι ιμπεριαλιστικές ενώσεις τους, όπως είναι η ΕΕ των λόμπι και της διαφθοράς, στρέφονται στην πολεμική οικονομία και προετοιμασία, “ράβοντας κοστούμι” στους λαούς με σκληρά αντεργατικά μέτρα και δραματικές περικοπές σε κοινωνικές παροχές».

Κουτσούμπας γαι 13ωρη εργασία

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Αυτά βλέπουμε και στη χώρα μας, με τη 13ωρη εργασία που ψήφισε η κυβέρνηση Μητσοτάκη πατώντας πάνω στις οδηγίες της ΕΕ, με τη λειψή χρηματοδότηση σε παιδεία και υγεία που έχει οδηγήσει να λείπουν, μέσα Νοέμβρη, καθηγητές από τα σχολεία, να πλημμυρίζει με ράντζα το “Αττικόν” σε κάθε εφημερία. Γιατί για τις λαϊκές ανάγκες τα δημόσια ταμεία είναι πάντα άδεια, ξεχειλίζουν όμως όταν πρόκειται για τους πανάκριβους εξοπλισμούς, που καμία σχέση δεν έχουν με την άμυνα της χώρας, αλλά αξιοποιούνται για τους πολεμικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ για να κατοχυρώνει η ελληνική αστική τάξη τα συμφέροντά της, ακόμα και χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα της πατρίδας μας» είπε σε συνέχεια της ομιλίας του ο Δημήτρης Κουτσούμπας και επισήμανε πως «κι από εκεί που παραμύθιαζαν τους λαούς ότι οι πόλεμοι ανήκουν σε μια άλλη εποχή, ότι “δεν συμβαίνουν αυτά στις μέρες μας”, τώρα δεν περνάει μέρα χωρίς πολεμικό ανακοινωθέν. Δεν περνάει μέρα που να μην κουνάνε το δάχτυλο στους λαούς, να μην προσπαθούν να τους τρομοκρατήσουν για να σκύψουν το κεφάλι, να βουλώσουν το στόμα και να δεχτούν αδιαμαρτύρητα κάθε είδους θυσίες».

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις περί «τελευταίου ειρηνικού καλοκαιριού» που «λένε σοσιαλδημοκράτες και δεξιοί που συγκυβερνούν στη Γερμανία» αναφέρθηκε στις δηλώσεις Δένδια πως «πρέπει να αποκτήσουμε κουλτούρα πολέμου...Ο λαός δεν “τσιμπάει” τόσο εύκολα στην προπαγάνδα τους και καμία επιθυμία δεν έχει να θυσιάσει τα παιδιά του για τα συμφέροντα των εκμεταλλευτών του, αυτά που παραπλανητικά βαφτίζουν ως “εθνικό συμφέρον”. Ακόμα πιο παραπλανητικό, βέβαια, είναι το αφήγημα ότι θα επωφεληθεί ο λαός, οι εργατικές λαϊκές οικογένειες εδώ, στα δυτικά της Αθήνας, από τη μετατροπή της χώρας σε “κόμβο” των αμερικανικών συμφερόντων, ενεργειακών και άλλων. Ότι δήθεν κάτι έχει ο λαός να κερδίσει με τη διαμετακόμιση του πανάκριβου LNG από την οποία βέβαια οι Έλληνες εφοπλιστές θα κερδίσουν όντως πολλά, με την παράδοση του υποθαλάσσιου φυσικού της πλούτου στο Ιόνιο, στα εγχώρια και ξένα μονοπώλια, με τη μετατροπή της Ελευσίνας σε πεδίο οικονομικής και στρατιωτικής δραστηριότητας των ΗΠΑ, για να αποτελέσει το αντίπαλο δέος της κινεζικής COSCO που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα, στον Πειραιά.

»Καταλαβαίνει κανείς τι κινδύνους συνεπάγεται για τον λαό αυτή η “αναμέτρηση” στο έδαφος της Αττικής, ανάμεσα στις δύο δυνάμεις που συγκρούονται για την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία στο ιμπεριαλιστικό σύστημα».

Κουτσούμοας για ανακόινωση κινεζικής πρεσβείας και Ζαχάροβα

Ο Δημήτρης Κουτσούμοας αναφέρθηκε και στις πρόσφατες ανακοινώσεις της κινεζικής πρεσβείας μετά τις δηλώσεις Γκίλφοϊλ λέγοντας πως «αλλά και οι δηλώσεις της Ζαχάροβα που στοχοποιούν τη χώρα μας, αποδεικνύουν τελικά ότι η μετατροπή της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο, σε συνθήκες ενεργειακού πολέμου μόνο ασφάλεια και ευημερία δεν προμηνύουν για τον λαό μας. Κι αυτοί που δήθεν τώρα πουλάνε προστασία στον λαό μας είναι οι ίδιοι που σπέρνουν τον όλεθρο στους λαούς για να προστατέψουν τα δικά τους συμφέροντα, όπως στην Ουκρανία, στη Συρία, στη Λιβύη.

»Για να μην πούμε για το πόσα παραμύθια έχει ακούσει ο λαός μας, 20 χρόνια τώρα, από όλες τις κυβερνήσεις! Πότε για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τον ανταγωνισμό που θα ρίξει τις τιμές, πότε για τους διάφορους αγωγούς που κατασκευάζονταν και κάποιοι από αυτούς τώρα μπαίνουν σε αχρηστία, πότε για την περίφημη “πράσινη μετάβαση” που θα οδηγούσε σε ενεργειακή αυτάρκεια και φθηνότερα τιμολόγια, ενώ θα έσωζε και τον πλανήτη, για να περάσει τώρα κι αυτή σιγά-σιγά σε δεύτερη μοίρα.

»Το ίδιο θα συμβεί και τώρα με τα νέα κυβερνητικά παραμύθια, που έχουν βέβαια την απόλυτη στήριξη, είτε με δηλώσεις είτε δια τής σιωπής, όλων των κομμάτων του συστήματος, του ευρωατλαντισμού, της βολικής αντιπολίτευσης, των αστικών ΜΜΕ, ακόμα και όσων έχουν σηκώσει σε άλλα θέματα αντιπολιτευτική παντιέρα.

Πήραν όμως όλοι τους την πρώτη απάντηση από το μεγάλο ποτάμι λαού και νεολαίας, που κάτω από τις κόκκινες σημαίες πορεύτηκε προς την πρεσβεία των ΗΠΑ για την 52η επέτειο του ξεσηκωμού του Πολυτεχνείου. Που βέβαια, όπως κάθε χρόνο, συνέπεσε με την επέτειο της ίδρυσης του Κόμματός μας, του ηρωικού ΚΚΕ, που μετρά πλέον 107 χρόνια ζωής και δράσης πάντα στο πλευρό του λαού.

»Πρέπει να ήταν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία και για τη νέα Πρέσβη, που έχει έρθει πολύ δραστήρια και γκλαμουράτη να προωθήσει τις διάφορες business τους. Καλό είναι να γνωρίζει ότι εδώ υπάρχει ένας λαός που δε συμβιβάζεται, υπάρχει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για να ζήσει ο λαός όπως του αξίζει, κάνοντας ο ίδιος κουμάντο στον τόπο του».

Κουτσούμπας κατά Μητσοτάκη

Ο γγ.γ του ΚΚΕ συνέχισε λέγοντας πως «αρκεί μια βόλτα σε μια γειτονιά εδώ, στο Περιστέρι ή αλλού, για να καταλάβει ο καθένας και η καθεμιά ότι η οργή, η αγανάκτηση που αισθάνεται για την κυβερνητική πολιτική δεν είναι μόνο δική του. Ότι είναι πολλοί οι περισσότεροι που αγανακτούν, που θέλουν να δουν τα πράγματα να αλλάζουν ριζικά για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, για όλον τον λαό, για την πατρίδα μας. Ο κ. Μητσοτάκης έχει το δικό του γνωστό μοτίβο. Δεν μπορεί βέβαια να αρνηθεί τα τεράστια λαϊκά προβλήματα, την ακρίβεια, το στεγαστικό, την απίστευτη ταλαιπωρία ακόμα και για να μεταφερθεί ο εργαζόμενος στη δουλειά του. Γι’ αυτό και τα αποδίδει συνήθως σε “εξωγενείς” παράγοντες! Λέει ότι δεν υπάρχουν “μαγικές λύσεις” για αυτά και χαρακτηρίζει οτιδήποτε, πέρα από τα ψίχουλα που δίνει κάθε τόσο, ως “μη ρεαλιστικό”!

»Η διαφορά όμως ανάμεσα στον κυβερνητικό “ρεαλισμό” και τις “μαγικές λύσεις” βρίσκεται στις στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων, στις κατευθύνσεις της ΕΕ. Γιατί όταν έχεις συμφωνήσει να παράγεις θηριώδη υπερπλεονάσματα, να χρηματοδοτείς το κεφάλαιο με κάθε τρόπο, να δίνεις 30 δισ. στους εξοπλισμούς, να αποπληρώνεις τα δάνεια της πάλαι ποτέ τρόικας ακόμα και 10 χρόνια πριν τη λήξη τους... ε, ναι. Μετά δε θα υπάρχει “δημοσιονομικός χώρος” για τις λαϊκές ανάγκες, για να καταργήσεις ή να μειώσεις τον ΦΠΑ στα είδη άμεσης ανάγκης ώστε να ανασάνει λίγο ο λαός.

»Όταν έχεις συμφωνήσει ότι τα πάντα, από τις μεταφορές μέχρι τη στέγη, θα είναι πανάκριβο εμπόρευμα για να κερδίζουν οι περιβόητοι “επενδυτές”, τότε ναι. Θα λες ότι είναι “μη ρεαλιστικό” ένα κρατικό πρόγραμμα κατασκευής φθηνής και σύγχρονης εργατικής-λαϊκής κατοικίας, ένα σύγχρονο δημόσιο δίκτυο Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στο οποίο δε θα χρειάζεται να περιμένει ο εργαζόμενος μια ώρα στις στάσεις, να στριμώχνεται σαν τη σαρδέλα και να σταυροκοπιέται μην πάρει φωτιά κανένας συρμός όσο είναι μέσα.

»Όταν υπηρετείς τη στρατηγική της “απελευθέρωσης” παντού και τους αντιλαϊκούς κανονισμούς της ΕΕ, τότε ναι, θα λες ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα για να μην κλείσουν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ, όπως εδώ στον Άγιο Ιερόθεο, στο Χαϊδάρι και αλλού γιατί η ΕΕ απαγορεύει την κρατική επιδότηση ως δήθεν “αθέμιτο ανταγωνισμό”!

»Όταν έχεις ψηφίσει ένα κάρο νόμους που καταργούν την προστασία στην πρώτη κατοικία και δίνουν το ελεύθερο στις τράπεζες, τα funds, τους servicers και κάθε είδους κοράκι να αρπάζει τη λαϊκή περιουσία, τότε ναι, θα σηκώνεις τα χέρια ψηλά απέναντι στην αδικία και θα στέλνεις και τα ΜΑΤ να την επιβάλουν. Εκεί όμως θα βρίσκουν τα μέλη και τους βουλευτές του ΚΚΕ, τους εκλεγμένους με τη Λαϊκή Συσπείρωση, θα βρίσκουν τα σωματεία και τους φορείς του κινήματος, γειτονιές ολόκληρες που θα τους φράζουν τον δρόμο, όπως έχει γίνει πολλές φορές μέχρι τώρα, και αυτό ο λαός της Δυτικής Αθήνας το γνωρίζει πολύ καλά.

Όπως γνωρίζει ποιοι χαλάνε τις προκλητικές φιέστες του Υπουργού εμπορίας της Υγείας, που εγκαινιάζει βαψίματα και σοβαντίσματα στα νοσοκομεία την ώρα που παραμένουν κλειστές χειρουργικές αίθουσες λόγω έλλειψης προσωπικού!

Όπως γνωρίζει και ποιοι μπαίνουν μπροστά στις διεκδικήσεις των γονιών, των εκπαιδευτικών, των μαθητών, των φοιτητών για ένα σχολείο που θα μορφώνει και δε θα εξοντώνει με πανελλαδικές εξετάσεις για τρία χρόνια στη σειρά, όπως προβλέπει το ονομαζόμενο “εθνικό απολυτήριο” που μαγειρεύει η κυβέρνηση μαζί με το ΠΑΣΟΚ. Για ένα πανεπιστήμιο που θα τιμά το όνομά του και δε θα είναι επιχείρηση με δίδακτρα και διαγραφές 22χρονων φοιτητών. Γνωρίζει επίσης και το ποιος είναι αυτές τις μέρες στην πρώτη γραμμή του αγώνα των βιοπαλαιστών αγροτών. Που δεν τους έφτανε το τεράστιο κόστος παραγωγής και οι εξευτελιστικές τιμές που τους δίνουν οι εμποροβιομήχανοι, φορτώνονται τώρα και τις συνέπειες του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και της ανυπαρξίας μέτρων για τις ζωονόσους.

Να, λοιπόν, ποια είναι η πραγματική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και την πολιτική της: Είναι ο λαός με τους αγώνες του, τη συμμαχία του, το κίνημά του και το ΚΚΕ που βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή! Γι’ αυτό λυσσάνε διάφοροι σεσημασμένοι γραφικοί φασίστες και φτάνουν στο σημείο να επιχειρούν την πολιτική δίωξη του ΚΚΕ με ανυπόστατες κατηγορίες για τα οικονομικά του. Και βρίσκονται μάλιστα εισαγγελείς που διαβιβάζουν τις μηνύσεις τους στη Βουλή, αντί να τις πετάξουν κατευθείαν στα σκουπίδια.

»Παίρνουν όμως την απάντησή τους και από την επιτυχία που σημειώνει ως τώρα η μάχη της οικονομικής εξόρμησης προς τιμήν του 22ου Συνεδρίου μας. Γιατί ο λαός, οι μεροκαματιάρηδες, ξέρουν από πρώτο χέρι από ποιους ενισχύεται το ΚΚΕ. Ξέρουν ότι καμία σχέση δεν έχει με όλη αυτή τη σαπίλα που βλέπουμε να αναβλύζει με τα διάφορα σκάνδαλα στα οποία εμπλέκεται η κυβέρνηση και άλλα κόμματα του συστήματος.

Για αντιπολίτευση

»Και βέβαια πραγματική αντιπολίτευση δεν είναι τα κόμματα της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας -είτε αυτά που υπάρχουν σήμερα είτε αυτά που προετοιμάζονται με βιβλία και rebranding- ούτε φυσικά είναι πραγματική αντιπολίτευση στην αντιλαϊκή πολιτική τα διάφορα μονοπρόσωπα κόμματα -διάττοντες αστέρες που το παίζουν δήθεν και αντισυστημικά, κοροϊδεύοντας χοντρά τον απλό λαό- του Βελόπουλου και της Κωνσταντοπούλου. Γιατί όλοι αυτοί έχουν υπηρετήσει και μέσα ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση τα ίδια αυτά βάθρα της πολιτικής που υλοποιεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είναι απολύτως δεσμευμένοι σε αυτά και σήμερα θέλουν να κλέψουν τις ψήφους του ελληνικού λαού για να συνεχίσουν την ίδια πολιτική, ενσωματώνοντας ταυτόχρονα τη λαϊκή δυσαρέσκεια για λογαριασμό του συστήματος.

Όμως ο λαός έχει πείρα, τα έχει δοκιμάσει όλα και δεν έχει περιθώριο για άλλον χαμένο χρόνο και νέες απογοητεύσεις.

»Τώρα είναι η ώρα να δοκιμάσει την ισχυροποίηση αυτών των αγώνων με ακόμα πιο μαζική συμμετοχή. Με ανατροπή του αρνητικού συσχετισμού στο κίνημα, όπως έχει ήδη γίνει στους γιατρούς, στους δασκάλους, στους ιδιωτικούς υπαλλήλους, στους φοιτητικούς συλλόγους και αλλού, με σαφή στόχευση στο ίδιο το εχθρικό για τον λαό αστικό κράτος, στην πολιτική υπέρ του κεφαλαίου που υπηρετούν όλα τα κόμματα, ανεξάρτητα αν είναι στην κυβέρνηση ή στην αντιπολίτευση, με αποφασιστική συμπόρευση με το Κόμμα του, το ΚΚΕ, σε κάθε μάχη που έχουμε μπροστά μας».

Κλείνοντας ο Δημήτρης Κουτσούμπας είπε πως «με επίγνωση ότι οι μεγάλες στιγμές που προσδοκούμε είναι μπροστά μας, καθώς γεννιούνται αντικειμενικά μέσα από τις αντιφάσεις και τους τριγμούς του συστήματος, με ακλόνητη πίστη ότι η σημερινή βαρβαρότητα δεν είναι αιώνια, όπως δεν ήταν καμία βαρβαρότητα στην ιστορία, με την βεβαιότητα ότι η διέξοδος για τον λαό βρίσκεται μονάχα στην ανατροπή του συστήματος της εκμετάλλευσης, του καπιταλισμού, με τον ίδιο τον λαό πραγματικά στην εξουσία, εντείνουμε όλοι και όλες από σήμερα την προσπάθεια για να χτίσουμε ένα “ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της ιστορίας για τον Σοσιαλισμό”. Καλή δύναμη, καλά να περάσουμε απόψε, από αύριο συνεχίζουμε ακόμα πιο δυναμικά, για το δίκιο του λαού!».