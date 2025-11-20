Ο Μακάριος Λαζαρίδης καταγγέλλει τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ για «δολοφονία χαρακτήρα».

Ο Μακάριος Λαζαρίδης με ανάρτησεις του στο X κατήγγειλε προσωπική στοχοποίηση από τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας ότι ο Πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης συνέχισε να διαδίδει ανακρίβειες σχετικά με τη συμπεριφορά του στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠ, ακόμα και μετά την ανάγνωση των πρακτικών που τον διαψεύδουν. Ο κ. Λαζαρίδης χαρακτήρισε την τακτική αυτή «δολοφονία χαρακτήρα», επισημαίνοντας ότι αποτελεί δείγμα εκνευρισμού και πανικού και επικίνδυνο διχαστικό λόγο, αφήνοντας την κρίση στους πολίτες. Μάλιστα νωρίτερα είχε αναρτήσει επίσης μέσω Χ ότι «Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε πριν από λίγο να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Το πιθανότερο είναι να φύγει εκείνος από αρχηγός του ΠΑΣΟΚ».





Οι αναρτήσεις του Μακάριου Λαζαρίδη

{https://x.com/mvlazaridis/status/1991523085271396819}

{https://x.com/mvlazaridis/status/1991519606142595106}