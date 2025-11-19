Προχωρά στη συγκρότηση επτά νέων Δικτύων πολιτών.

Έλα στα Δίκτυα του ΠΑΣΟΚ

Συμμετέχουμε, συνδιαμορφώνουμε, δίνουμε δύναμη στη φωνή της κοινωνίας.

Μετά την επιτυχημένη στελέχωση των Τομέων Πολιτικής μέσω ανοιχτής και συμμετοχικής διαδικασίας, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής προχωρά στη συγκρότηση οριζόντιων Δικτύων πολιτών με ανοιχτή πρόσκληση προς τα μέλη, τους φίλους και όλους όσους επιθυμούν να συμβάλλουν ενεργά.

Τα Δίκτυα αποτελούν χώρους διαλόγου, συνεργασίας και πρωτοβουλίας, όπου οι πολίτες συνδιαμορφώνουν προτάσεις, πολιτικές και δράσεις που απαντούν στα πραγματικά προβλήματα της χώρας.

Νέα Δίκτυα:

• Δίκτυο Καταναλωτών

• Δίκτυο για το Δικαίωμα στη Στέγη

• Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού και την Οικογένεια

• Δίκτυο Φιλοζωίας & Δικαιωμάτων των Ζώων

• Δίκτυο Αλληλεγγύης & Καθημερινότητας του Πολίτη

• Δίκτυο Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων

• Δίκτυο Πολιτιστικών Ομοσπονδιών & Συλλόγων

Υφιστάμενα Δίκτυα:

• Δίκτυο Συνδικαλιστικού Δημόσιου Τομέα

• Δίκτυο Συνδικαλιστικού Ιδιωτικού Τομέα

• Δίκτυο Επιστημόνων

• Δίκτυο Καλλιτεχνών

• Δίκτυο Υγειονομικών

• Δίκτυο Συνταξιούχων

• Δίκτυο Ομοσπονδιών & Αθλητικών Σωματείων

• Δίκτυο Συνεταιρισμών & Κοινωνικής Οικονομίας

• Δίκτυο Ατόμων με Αναπηρία, Χρόνιες ή Σπάνιες Παθήσεις & των Οικογενειών τους

Η πλατφόρμα για τη δήλωση συμμετοχής άνοιξε