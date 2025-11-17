Τα μηνύματα του Νοέμβρη είναι ζωντανά, όσο κι αν θέλει να τα κρύψει η αντίδραση, αναφέρει στο μήνυμά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Κάλεσμα σε «νέους αγώνες» για «εθνική ανεξαρτησία» και «κοινωνική δικαιοσύνη» απηύθυνε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος στη δήλωσή του για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Όπως είπε, «52 χρόνια μετά, τιμούμε τη μνήμη των νεκρών του Πολυτεχνείου, της νεολαίας που αντιστάθηκε, που σήκωσε κεφάλι, που εξέφρασε την ανάγκη ενός λαού για πολιτική ελευθερία».

«Τιμούμε τον αγώνα των αγωνιστών και αγωνιστριών του αντιδικτατορικού αγώνα ενάντια στη χούντα των συνταγματαρχών, που βασάνισε, φυλάκισε, εξόρισε και οδήγησε στην προδοσία της Κύπρου. Τα μηνύματα του Νοέμβρη είναι ζωντανά, όσο κι αν θέλει να τα κρύψει η αντίδραση -όπως και τους νεκρούς του Πολυτεχνείου- για "Ψωμί - Παιδεία - Ελευθερία" απέναντι στη φτώχεια και τα χαμηλά εισοδήματα, απέναντι στην καταπάτηση των δημοσίων αγαθών, της Παιδείας και της Υγείας, αλλά και για μια Ελλάδα που θα έχει Δημοκρατία, που θα έχει Κράτος Δικαίου, που δεν θα έχει διαπλοκή και διαφθορά», υπογράμμισε και κατέληξε:

«Αυτά τα μηνύματα είναι σύγχρονα για λαϊκή κυριαρχία, για εθνική ανεξαρτησία, για κοινωνική δικαιοσύνη. Οι νέοι και οι νέες του Νοέμβρη του Πολυτεχνείου του 1973, έδωσαν ένα μήνυμα, ότι με αγώνες κατακτιούνται τα δικαιώματά μας και η Δημοκρατία απαιτεί αγώνες και θυσία. Το Πολυτεχνείο ζει και μας καλεί σε νέους αγώνες».