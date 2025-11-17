«Σε μια εποχή που οι εχθροί της Δημοκρατίας είναι πολλοί –ορατοί και αδιόρατοι-, στα χρόνια που έρχονται το Πολυτεχνείο θα γίνεται όλο και πιο επίκαιρο», τονίζει στο μήνυμά του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Απέναντι στον αυταρχισμό και τις ανισότητες, στεκόμαστε όρθιοι για να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά να σβήσει η φωνή της ελευθερίας, της προόδου και της πίστης σε έναν δικαιότερο κόσμο, αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο μήνυμά του για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου:

Αναλυτικά η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη:

52 χρόνια πριν, η κεντρική πύλη του Πολυτεχνείου καταρρέει από την ορμή του τανκ. Κι όμως, εκεί όπου η σιδερένια πόρτα έπεσε, γράφει ο Γιάννης Ρίτσος, «είναι μια κόκκινη λίμνη, ένα κόκκινο δέντρο, ένα κόκκινο πουλί».

Μέσα από τον κρότο της βίας, υψώνεται κάτι αθάνατο: το πάθος για δημοκρατία. Η νεολαία στάθηκε απέναντι στον φόβο, με μόνο της όπλο το όραμα για μια ελεύθερη Ελλάδα.

Σήμερα τιμούμε εκείνες και εκείνους που δεν λύγισαν.

Κρατάμε ζωντανό το μήνυμα του Πολυτεχνείου: Ενότητα και αγώνας για δημοκρατία, δικαιοσύνη, λαϊκή συμμετοχή, αξιοπρέπεια.

