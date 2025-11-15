Αναλυτικά οι δηλώσεις.

Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, συνοδευόμενος από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, επισκέφτηκε σήμερα Σάββατο τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και προήδρευσε σε ευρεία σύσκεψη για το θέμα της πληρωμής των αγροτικών επιδοτήσεων.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, οι Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, Αργυρώ Ζέρβα, Αντώνης Φιλιππής, ο Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιάννης Καββαδάς, υπηρεσιακοί παράγοντες του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και οι τεχνικοί σύμβουλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μετά το τέλος της σύσκεψης, έγιναν οι παρακάτω δηλώσεις:

Ο Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «Αυτή την ώρα είμαστε ανάμεσα στην εύλογη πίεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που θέλει να δημιουργηθεί ένα σύστημα απολύτως διαφανές, με ένα υβριδικό τρόπο το 2025 και με ένα οριστικό τρόπο το 2026, και από την άλλη πλευρά την πίεση των αγροτών, που επίσης εύλογα θέλουν να πληρωθούν το ταχύτερο δυνατόν.

Η υποβολή των δηλώσεων έληξε φέτος στις 20 Οκτωβρίου. Εργαζόμαστε, λοιπόν, από τότε και μετά, για την εφαρμογή των νέων κριτηρίων, που έχουν συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να επιβραβευθούν οι πραγματικοί αγρότες και να μην υπάρξουν νέα πρόστιμα για τη χώρα. Αυτή η άσκηση δεν είναι εύκολη, αλλά εργαζόμαστε συστηματικά κάθε μέρα και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε.

Η μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι μία μεγάλη μεταρρύθμιση με αρκετές δυσκολίες και πιεστικά χρονοδιαγράμματα. Γι’ αυτό η κατεύθυνση προς τα στελέχη της ΑΑΔΕ και του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι να βάλουν τα δυνατά τους. Ειδικά σε αυτή τη φάση που πλησιάζουμε την πληρωμή της βασικής ενίσχυσης, να εργάζονται αν είναι δυνατόν και κάθε μέρα, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα.

Προσωπικά, είμαι αποφασισμένος να κάνω οτιδήποτε προκειμένου να πληρωθούν έγκαιρα οι αγρότες μας και να επιβραβευτούν από το καινούργιο σύστημα οι έντιμοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι».

O Κώστας Τσιάρας δήλωσε: «Μόλις ολοκληρώσαμε τη σύσκεψη υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης τον κ. Χατζηδάκη.

Η σύσκεψη αφορούσε όλα τα ζητήματα που έχουν ως κυρίαρχο στόχο τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Νομίζω όλοι γνωρίζουμε ότι αυτή η προσπάθεια να μεταφερθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στη λεγόμενη νέα εποχή, που θα μπορεί να ολοκληρώνει κάθε διαδικασία με διαφάνεια και δικαιοσύνη, είναι μια πραγματικά δύσκολη προσπάθεια.Και η σκέψη, ο σχεδιασμός όλου αυτού του εγχειρήματος, είναι να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους έντιμους αγρότες στο συντομότερο δυνατό χρόνο και να τους δώσουμε τη βαθιά ανάσα που θέλουν προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Είναι μία περίοδος που όλοι πρέπει να καταλάβουμε, ότι μέσα από την ενσωμάτωση των ελέγχων, που είναι απαραίτητοι προκειμένου να γίνουν πληρωμές και τις όποιες καθυστερήσεις, θα μας δοθεί η δυνατότητα, την επόμενη μέρα, να μιλάμε για ένα νέο ΟΠΕΚΕΠΕ που θα λειτουργεί με διαφάνεια και δικαιοσύνη».

Ο Γιώργος Πιτσιλής δήλωσε: «Στη σημερινή συνάντηση τονίστηκε η διπλή στόχευση της κυβέρνησης: πρώτον, η έγκαιρη πληρωμή των επιδοτήσεων στους δικαιούχους αγρότες και δεύτερον, η διασφάλιση διαφάνειας και δικαιοσύνης στη διαδικασία, προστατεύοντας έτσι τα χρήματα των Ελλήνων και Ευρωπαίων φορολογουμένων».

