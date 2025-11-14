Ο Δημήτρης Κουτσούμπας πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στη Στοκχόλμη και το πρωί της Παρασκευής επισκέφθηκε το λιμάνι της πόλης, όπου είναι τοποθετημένη πλακέτα αφιερωμένη στον Λένιν αλλά και το λαογραφικό μουσείο Nordisk.

Με το Σωματείο Εργαζομένων Μετρό Στοκχόλμης Seko συναντήθηκε ο γ.γ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος βρίσκεται σε διήμερη επισκεψη στη Σουηδία.

Τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ συνόδευαν ο Κώστας Παπαδάκης, μέλος της ΚΕ και ευρωβουλευτής και ο Ζήσης Λυμπερίδης, μέλος της ΚΕ. Εκ μέρους του ΔΣ του Σωματείου την αντιπροσωπεία του ΚΚΕ καλωσόρισε ο πρόεδρός του Γιάννης Κωνστάντης, σημειώνοντας ότι «είναι τιμή να μας επισκέπτεται το ΚΚΕ ένα ΚΚ, ένα εργατικό κόμμα που 107 χρόνια τώρα είναι στην πρωτοπορία στην πάλη της εργατικής τάξης για μια άλλη κοινωνία στην Ελλάδα αλλά και με την διεθνιστική του αλληλεγγύη σε όλο τον κόσμο».

Όπως σημείωσε το Συνδικάτο εργαζομένων στο μετρό Στοκχόλμης αριθμεί περίπου 1.700 μέλη, καθώς και 300 συνταξιούχους. Ο πρόεδρος του Σωματείου αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, περιέγραψε τη λειτουργία του Σωματείου και επισήμανε ότι από το 2011, όταν ενοποιήθηκαν τα δυο βασικά σωματεία στο μετρό, οδηγοί και προσωπικό στους σταθμούς, το νέο Συνδικάτο με αγώνες κατάφερε να καλυτερέψουν οι συνθήκες δουλειάς για το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων, να αυξηθεί ο μισθός πάνω από τις κεντρικές διαπραγματεύσεις κάποιες φορές, να σταματήσει απολύσεις, να ακυρώσει προσπάθειες της εργοδοσίας και της σοσιαλδημοκρατικής ηγεσίας της Ομοσπονδίας να βάλει εμπόδια στη δράση του συνδικάτου. Ακόμα, σημείωσε ότι το Συνδικάτο έχει μπροστά του πρόγραμμα δράσης για ζητήματα συλλογικών συμβάσεων, μισθούς, ωραρίων, καθώς και άλλα ζητήματα στηρίζοντας διεθνώς πρωτοβουλίες της ΠΣΟ, στις οποίες συμμετέχει και το ΠΑΜΕ και θέτοντας για το 2025 πλαίσιο πάλης ενάντια στην πολεμική οικονομία, καθώς και ταξικής αλληλεγγύης. Ολοκληρώνοντας έθεσε ότι συνεχίζουν να προσπαθούν να γίνει ένας συντονισμός πρωτοβάθμιων συνδικάτων και συνδικαλιστών που θα παλεύουν σε ταξική κατεύθυνση σε συντονισμό επίσης με άλλα συνδικάτα για τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζει η εργατική τάξη.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε ότι είναι ιδιαίτερη τιμή αυτή η συνάντηση με ένα σωματείο που παλεύει, που αγωνίζεται για τα δίκαια των εργαζομένων στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Στοκχόλμη. Επεσήμανε, δε, ότι έχει σημασία και η περίοδος, γιατί βρίσκεται σε εξέλιξη ολομέτωπη επίθεση του κεφαλαίου σε εργατικά δικαιώματα σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Ανέφερε παραδείγματα από την Ελλάδα, όπως το πρόσφατο νομοθέτημα για το 13ωρο, καθώς και ένα σωρό αντιασφαλιστικά μέτρα κ.ά. σημειώνοντας ότι όλα αυτά συμβαίνουν τον 21ο αιώνα, όταν υπάρχουν τεράστια επιτεύγματα της επιστήμης, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, όταν ο εργάσιμος χρόνος μπορούσε να μειωθεί, αλλά συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.

Πρόσθεσε ότι ταυτόχρονα παίρνονται μέτρα περιορισμού των απεργιών, δίωξης συνδικαλιστών. Σημείωσε ότι τον περασμένο μήνα στην Ελλάδα έγιναν δυο πανελλαδικές απεργίες με μεγάλη συμμετοχή. Αναφέρθηκε στο συσχετισμό στο εργατικό κίνημα, σημειώνοντας ότι εκατοντάδες εργατικά σωματεία ανέδειξαν στο τιμόνι κομμουνιστές συνδικαλιστές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ακολούθησε πλούσια συζήτηση, καθώς και ερωτήσεις από τα μέλη του ΔΣ του συνδικάτου σχετικά με τη διεθνιστική δράση του ΚΚΕ, τη στάση του στο ευρωκοινοβούλιο, αλλά και τις πρωτοβουλίες και τη δράση του εντός της Ελλάδας για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του λαού.

Νωρίτερα σήμερα επισκέφθηκε το λιμάνι της Στοκχόλμης, όπου είναι τοποθετημένη πλακέτα αφιερωμένη στον Λένιν και στη συνέχεια το λαογραφικό μουσείο Nordisk.

Με αφορμή τη συζήτηση στη Βουλή ο δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε από τη Στοκχόλμη πως «αυτό που επιβεβαιώνεται καθημερινά, εξαιτίας της πολιτικής της ΕΕ και των κυβερνήσεων, αλλά και τη στροφή στην πολεμική οικονομία παντού, είναι ότι συνεχώς επιδεινώνεται το βιοτικό επίπεδο των εργατικών λαϊκών στρωμάτων, αυξάνεται η ακρίβεια, μεγαλώνει η καταστολή και ο περιορισμός βασικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, του ελληνικού λαού. Λοιπόν, ας αφήσουν τα μεγάλα λόγια του αέρα οι κύριοι Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης. Τάλε κουάλε είναι η πολιτική τους».

Η επίσκεψη στη Σουηδία συνεχίζεται και αύριο με την επίσκεψη της αντιπροσωπείας του ΚΚΕ στο αντιφασιστικό μνημείο La Mano, συνάντηση με την Ελληνική Κοινότητα Στοκχόλμης και την ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα στην πολιτική συγκέντρωση της Τομεακής Οργάνωσης Σκανδιναβίας, με θέμα: “Ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική και την πολεμική προετοιμασία, με τους κομμουνιστές μπροστά, στον αγώνα για την ανατροπή, για τον σοσιαλισμό”, που θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο της Ελληνικής Πολιτιστικής Στέγης.

{https://www.youtube.com/watch?v=ZNYUwAPh67o}