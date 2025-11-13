«Χρειάζεται κοινωνικός διάλογος, συναινέσεις και να περάσουμε από το μοντέλο της εργασιακής υπερκόπωσης στο μοντέλο της εργασιακής δημιουργίας», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Τη θέση ότι με την πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη η χώρα μας είναι ουραγός στην αγοραστική δύναμη και την παραγωγικότητα εξέφρασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα.

Συζητώντας, ειδικότερα, για την «εισβολή» και τον αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης στην αγορά εργασίας, υποστήριξε ότι έχει θετικά και αρνητικά «αλλά μπορεί να καταλήξει να έχει κυρίως θετικά, αρκεί να υπάρξει και μια πολιτική βούληση να κατευθύνει την αγορά εργασίας προς τα εκεί, να δημιουργήσει στην ουσία τάσεις που μπορούν να αναστρέψουν ένα κλίμα κατά κάποιων επαγγελμάτων, να μπορεί να προχωρήσει στη διά βίου κατάρτιση των επαγγελματιών που είναι ευάλωτοι στις νέες τεχνολογίες -δηλαδή που είναι αντικαταστάσιμοι- ώστε να μπορέσει να στηριχτεί η απασχόληση». Στο πλαίσιο που επηρεάζει τη χώρα μας και το εργασιακό μοντέλο της, ανέφερε πως «είναι μια μεγάλη ευκαιρία για λιγότερες ώρες εργασίας και καλύτερες αποδοχές».

Ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι το πιο κομβικό σημείο είναι η παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας και της εργασίας, όπου «χωλαίνουμε», καθώς «αυτήν τη στιγμή είμαι 15 μονάδες κάτω από το σημείο που ήμασταν το 2009 στην παραγωγικότητα της εργασίας. Ενώ είμαστε μόλις στο 59% του μέσου όρου της Ευρώπης». Είπε ότι συμμερίζεται την άποψη πως η Ελλάδα ενδεχομένως να μην επηρεαστεί σε πρώτη φάση αρνητικά, στο πλαίσιο της έλλειψης μασίφ βιομηχανίας στη χώρα, για να προσθέσει ότι «προφανώς μπορεί να επηρεαστεί σε έναν δεύτερο χρόνο» και «μπορεί να επηρεαστεί λιγότερο από οικονομίες που είναι βασισμένες κυρίως στη βιομηχανία». Επισήμανε ότι «εμείς είμαστε βασισμένοι στον τουρισμό και στις υπηρεσίες, αλλά το κομμάτι των υπηρεσιών προφανώς σχετίζεται με την Τεχνητή Νοημοσύνη».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε πως επειδή θα επηρεαστούμε, θα πρέπει να υπάρξει προετοιμασία και «κανονικά θα έπρεπε να έχουν δοθεί κονδύλια στην ψηφιοποίηση της μικρομεσαίας επιχείρησης». Πρόσθεσε πως είναι μία πολύ μεγάλη ευκαιρία να γίνει πιο ανταγωνιστική η μικρομεσαία επιχείρηση, να δίνονται καλύτεροι μισθοί, να στηρίζεται καλύτερα το ασφαλιστικό και κοινωνικό σύστημα. Ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι πρέπει να υπάρξουν άμεσα κίνητρα για την καινοτομία και πως όσο παραμένει ρηχή η παραγωγική βάση και εντοπίζεται εξάρτηση από τον τομέα των υπηρεσιών, η υστέρηση θα διαιωνίζεται».

Ερωτηθείς εάν πρέπει να υπάρξουν και νομοθετικές παρεμβάσεις για τις εργασιακές σχέσεις που δημιουργούνται με την είσοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης σε αυτές ή αρκούν οι υφιστάμενες, διατύπωσε την άποψη ότι κάθε χώρα η οποία πετυχαίνει υψηλού βαθμού ανταγωνιστικότητας έχει τα εξής τέσσερα χαρακτηριστικά: «Έχει τη δυνατότητα να διοικείται καλά. Η χρηστή διοίκηση, η επένδυση στο φυσικό και τεχνολογικό κεφάλαιο, οι ισχυροί θεσμοί είναι τα κλειδιά για την παραγωγικότητα». Όμως, πρόσθεσε, «αντί για αυτά έχουμε σκάνδαλα και διασπάθιση». Το δεύτερο, όπωε είπε, είναι να μειωθεί η πολυνομία, η γραφειοκρατία, «που είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη. Επί Νέας Δημοκρατίας από δεύτεροι γίναμε πρώτοι». Το τρίτο στάδιο, «είναι προφανώς να γίνουν οι μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται όσον αφορά την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών και των επιχειρήσεων. Να μπορέσουμε, πράγματι, να ενσωματώσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη» και, τέλος, η ανανέωση του τεχνολογικού εξοπλισμού.

Όπως υπογράμμισε, «αν δεν γίνουν αυτά, θα μείνουμε ουραγοί στην αγοραστική δύναμη και θα μείνουμε ουραγοί στην ανταγωνιστικότητα». «Χρειάζεται κοινωνικός διάλογος, συναινέσεις και να περάσουμε από το μοντέλο της εργασιακής υπερκόπωσης στο μοντέλο της εργασιακής δημιουργίας», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για τη χθεσινοβραδινή αντιπαράθεση του ΠΑΣΟΚ με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο κ. Τσουκαλάς απάντησε ότι «ο κ. Μαρινάκης ψεύδεται με έναν τρόπο κατάπτυστο. Έχει χάσει τη μπάλα και είναι ικανός να πει ό,τι πιο χυδαίο υπάρχει εναντίον του ΠΑΣΟΚ». «Την στιγμή μάλιστα», συνέχισε, «που έχουμε τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος βγαίνει στην ουσία και κλείνει το μάτι στην παραβατικότητα». «Ο Νίκος Ανδρουλάκης αυτό που είπε είναι ότι πάνε να φορέσουν την ενδυμασία του εγκλήματος τιμής, σε ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ συμμοριών», κατέληξε.