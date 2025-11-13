Οι βουλευτές σημειώνουν πως «η κατασκευή αυτού του μνημείου δεν είναι μια τυπική υποχρέωση. Είναι πράξη σεβασμού, συλλογικής ευθύνης και ηθικής συνέπειας

Τους λόγους για τους οποίους όπως λένε παραμένει ακόμη στα χαρτιά η κατασκευή του μνημείου των φοιτητών θυμάτων των Τεμπών και το οποίο είχε εγκριθεί ομόφωνα από το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΑΠΘ τον Οκτώβριο του 2023, ζητούν να πληροφορηθούν 13 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με επικεφαλής τον Χρήστο Γιαννούλη.

Σε ερώτηση που κατέθεσαν, οι βουλευτές σημειώνουν πως «η κατασκευή αυτού του μνημείου δεν είναι μια τυπική υποχρέωση. Είναι πράξη σεβασμού, συλλογικής ευθύνης και ηθικής συνέπειας απέναντι στα νέα παιδιά που χάθηκαν».

Επίσης, καλούν την υπουργό Παιδείας να απαντήσει αν πρόκειται να θεσμοθετηθεί επέτειος μνήμης για τους φοιτητές, σπουδαστές και μαθητές που υπήρξαν θύματα της τραγωδίας των Τεμπών.

Αναλυτικά η ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ

Προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Θέμα: «Γιατί δεν προχωρά η κατασκευή του μνημείου των φοιτητών, θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών σε χώρο του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης;»

Στο χώρο του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αποφασίστηκε η κατασκευή μνημείου αφιερωμένου στους 13 φοιτητές και φοιτήτριες, που έχασαν τη ζωή τους στο πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών. Η πρόταση για την ανέγερση του μνημείου είχε κατατεθεί το καλοκαίρι του 2023 από τον τότε Πρύτανη του Πανεπιστημίου και εγκρίθηκε ομόφωνα από το πρυτανικό συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2023.Μάλιστα ο γλύπτη Κ. Βαρώτσος ομότιμος καθηγητής του ίδιου Πανεπιστημίου, ανέλαβε να κατασκευάσει το μνημείο αφιλοκερδώς και έστειλε σε σύντομο χρονικό διάστημα φωτογραφίες αλλά και τη μακέτα του έργου που επρόκειτο να κατασκευάσει. Σύμφωνα με δημοσιεύματα πρόκειται για ένα μνημείο με 13 λυγισμένα σίδερα-δοκάρια και στην κορυφή υπάρχει μια κατασκευή που παραπέμπει στη ψυχή που φεύγει προς τον ουρανό.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα καμία ενέργεια σχετικά με την ανέγερση του μνημείου δεν έχει γίνει και οι πρυτανικές αρχές δηλώνουν πλήρη άγνοια για την κατασκευή του.

Ο Αντιπρόεδρος του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού στο ΑΠΘ έχει δηλώσει, μεταξύ άλλων, σε τηλεοπτικό σταθμό ότι: «Είναι μια δύσκολη στιγμή. Πέρασαν πάνω από 2 χρόνια από τότε που χάσαμε τους 13 φοιτητές και φοιτήτριες μας στο φονικό δυστύχημα των Τεμπών. Είναι παράλογο επί 2 χρόνια το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας να μην μπορεί να κατασκευάσει ένα τόσο μικρό έργο δεδομένου ότι ο κ. Βαρώτσος έχει αναλάβει αφιλοκερδώς να φτιάξει τη μακέτα και την έχει παραδώσει. Δεν ξέρουμε πού κολλάει. Η μακέτα είναι έτοιμη»

Επειδή η ανέγερση μνημείου είναι η ελάχιστη τιμή της πολιτείας απέναντι στους φοιτητές και τις φοιτήτριες, που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών,

Επειδή το έργο δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου καθώς αποτελεί δωρεά του γλύπτη Κ. Βαρώτσου.

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός

1. Γιατί οι πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ δεν προχωρούν στην υλοποίηση του μνημείου για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του ΑΠΘ, που υπήρξαν θύματα της τραγωδίας των Τεμπών;

2. Υπάρχει σχεδιασμός από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ώστε να θεσμοθετηθεί επέτειος μνήμης για τους φοιτητές, σπουδαστές και τους μαθητές, που υπήρξαν θύματα της τραγωδίας των Τεμπών;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Γιαννούλης Χρήστος

Βέττα Καλλιόπη

Γαβρήλος Γεώργιος

Δούρου Ειρήνη (Ρένα)

Ζαμπάρας Μιλτιάδης (Μίλτος)

Κόκκαλης Βασίλειος

Κοντοτόλη Μαρίνα

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Νοτοπούλου Κατερίνα

Παναγιωτόπουλος Ανδρέας

Παπαηλιού Γεώργιος

Παππάς Νικόλαος

Τσαπανίδου Παρθένα (Πόπη)

Ψυχογιός Γεώργιος