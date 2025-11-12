Ο κ. Ανδρουλάκης χρωστάει εξηγήσεις, εκτός εάν, αφού αντιληφθεί τι είπε, αποσύρει την απαράδεκτη δήλωσή του, λέει ο Παύλος Μαρινάκης.

Εξηγήσεις από τον Νίκο Ανδρουλάκη ή απόσυρση της δήλωσής του περί «βεντέτας και εγκλήματος τιμής» ζητά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Σε ανακοίνωσή του ο κ. Μαρινάκης εξαπολύει βολές κατά του κ. Ανδρουλάκη λέγοντας πως «σήμερα το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε τηλεοπτική του συνέντευξη δήλωσε: «Έχουμε μπερδέψει τα εγκλήματα τιμής με τη στυγνή διαφθορά που αφορά συμμορίες, μη τα συγχέουμε όλα. Βεντέτα σημαίνει έγκλημα τιμής».

Διερωτάται στη συνέχεια «μπορεί να μας εξηγήσει τι εννοεί; Υπάρχουν ανθρωποκτονίες «δικαιολογημένες»; Υπάρχουν ανθρωποκτονίες με μεγαλύτερη και κάποιες άλλες με μικρότερη απαξία; Μήπως ετοιμάζεται ο κ. Ανδρουλάκης να προτείνει και αλλαγή του ποινικού κώδικα που να ρίχνει στα «μαλακά» μια δολοφονία στο πλαίσιο «βεντέτας»; Ή απλώς συμβαίνει το προφανές, δηλαδή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαϊδεύει τα αυτιά κάποιων ψηφοφόρων;»

Ο Παύλος Μαρινάκης κλείνει την ανακοίνωσή του λέγοντας πως «όπως και να έχει, ο κ. Ανδρουλάκης χρωστάει εξηγήσεις, εκτός εάν, αφού αντιληφθεί τι είπε, αποσύρει την απαράδεκτη δήλωσή του».