Ανάρτηση του πρωθυπουργού για τα φορολογικά μέτρα που ψηφίστηκαν.

Τα φορολογικά μέτρα που αφορούν τους νέους είναι το θέμα του νέου βίντεο που ανάρτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο TikTok.

Σε αυτό, αρχικά ο πρωθυπουργός παρακολουθεί πλάνα με απαντήσεις νέων σχετικά με τα φορολογικά μέτρα που είχε εξαγγείλει στη ΔΕΘ. «Μάλλον οι νέοι με τους οποίους μιλήσαμε δεν είχαν πολύ καλή ενημέρωση για αυτά τα οποία τους αφορούν», σχολιάζει.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός σημειώνει πως την περασμένη Παρασκευή ψηφίστηκαν στη Βουλή τα μέτρα της ΔΕΘ και συμπληρώνει πως «ένα από τα πιο σημαντικά» είναι ο μηδενισμός του φόρου εισοδήματος για νέους έως 25 ετών, με εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει στο βίντεο και δύο παραδείγματα. «Νέος με καθαρό εισόδημα 980 ευρώ τον μήνα θα έχει πλέον μηδενικό φόρο. Από τον Ιανουάριο, ο καθαρός μισθός του θα αυξηθεί κατά 91 ευρώ και από τα 980 θα πάει 1.071 ευρώ καθαρά, δηλαδή σε ετήσια βάση θα έχει όφελος σχεδόν 1.300 ευρώ, πάνω από ένα μισθό», λέει αρχικά.

«Νέος ελεύθερος επαγγελματίας 25 ετών, με ετήσιο καθαρό εισόδημα 13.000 ευρώ θα έχει μηδενικό φόρο εισοδήματος, βάζοντας στην τσέπη του ετησίως 2.000 ευρώ», είναι το δεύτερο παράδειγμα που αναφέρει ο πρωθυπουργός.

{https://www.tiktok.com/@kyriakosmitsotakis_/video/7571847608637852950}