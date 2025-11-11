Ο Φαραντούρης ζητά από την Κομισιόν να αναθεωρήσει την απόφασή της να εισηγηθεί την κατάργηση της αυτοτέλειας του προγράμματος LIFE που λειτουργεί επιτυχώς εδώ και τρεις δεκαετίες.

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης άσκησε σφοδρή κριτική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καταθέτοντας τρεις γραπτές ερωτήσεις σχετικά με τις περικοπές σε χρηματοδοτικά εργαλεία για το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα. Από τις Βρυξέλλες, ο Έλληνας ευρωβουλευτής υπογράμμισε πως «η Επιτροπή πρέπει επιτέλους να έρθει αντιμέτωπη με τις σημαντικές καθυστερήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και το τεράστιο κενό επενδύσεων για το περιβάλλον, τα ύδατα και τη βιοποικιλότητα».

Ο Φαραντούρης, μέλος των Επιτροπών Περιβάλλοντος και Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ζητά από την Κομισιόν να αναθεωρήσει την απόφασή της να εισηγηθεί την κατάργηση της αυτοτέλειας του προγράμματος LIFE, του μοναδικού στοχευμένου χρηματοδοτικού εργαλείου της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος, το οποίο λειτουργεί επιτυχώς εδώ και τρεις δεκαετίες.

Στις ερωτήσεις του επικαλείται πρόσφατα στοιχεία που δείχνουν ότι η ανεπαρκής εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας κοστίζει ετησίως 180 δισ. ευρώ, ενώ το επενδυτικό κενό για το περιβάλλον και το κλίμα εκτιμάται στα 122 δισ. ευρώ τον χρόνο. Παράλληλα, σημειώνει ότι οι καθυστερήσεις στους στόχους της ΕΕ για το 2030 παραμένουν σημαντικές, ενώ η πρόταση της Επιτροπής για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο δεν διασφαλίζει τη συνέχιση κρίσιμων «πράσινων» πολιτικών.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής καλεί την Κομισιόν να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση της δράσης για το κλίμα, το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα, να αντιμετωπίσει το επενδυτικό έλλειμμα, να προσφέρει στοχευμένη στήριξη στα κράτη-μέλη ανάλογα με τις ανάγκες τους και να προστατεύσει τις πιο ευάλωτες περιοχές και πληθυσμούς. Επιπλέον, ζητά την επαναφορά του προγράμματος LIFE, τη θέσπιση ειδικού προγράμματος για το κλίμα στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο και εγγυήσεις ότι δεν θα υπάρξει αποχρηματοδότηση δράσεων για τη φύση, τη βιοποικιλότητα και το κλίμα σε επίπεδο ΕΕ.