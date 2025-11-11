Για την συγγραφή του βιβλίου «Ιθάκη» μίλησε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για τη δημιουργία της «Ιθάκης», αποκαλύπτοντας τον τρόπο με τον οποίο κατέγραψε τις πιο καθοριστικές στιγμές της πολιτικής του διαδρομής.

Σε ανάρτησή του σχετικά με τη συζήτηση στο Bookvoice – The podcast, με τον Αιμίλιο Χειλάκη και τον Σπήλιο Λαμπρόπουλο, ο πρώην πρωθυπουργός έδωσε περισσότερες πληροφορίες για το νέο του βιβλίο, «Ιθάκη».

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρεται στη διαδικασία συγγραφής του έργου, περιγράφοντας πώς αποτύπωσε τις σημαντικότερες στιγμές της πορείας του, από τα πρώτα του βήματα έως και το 2015.

«Το πρώτο μέρος του βιβλίου, το μικρότερο από τα δώδεκα κεφάλαια, έχει έναν αυτοβιογραφικό χαρακτήρα», εξηγεί. «Αναφέρομαι στο πώς αντιλήφθηκα την πολιτική, από τότε που άρχισα να κατανοώ τον κόσμο γύρω μου, έως τη στιγμή που έγινα υποψήφιος δήμαρχος Αθήνας, μια εμπειρία που άλλαξε τη ζωή μου».

Όπως σημείωσε: «Αυτό το κεφάλαιο, καθώς και εκείνο που καλύπτει την περίοδο από το 2006 έως το ’15, δουλεύτηκαν την προηγούμενη χρονιά, το 2024. Για το δεύτερο μέρος σταμάτησα για ένα διάστημα περίπου έξι μηνών».

Η βιωματική μέθοδος του Τσίπρα

Ο πρώην πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι για τα κεφάλαια που αφορούν την περίοδο 2006–2015 επέλεξε μια περισσότερο βιωματική προσέγγιση. «Κάλεσα τους συνεργάτες μου και τους ζήτησα να μου πάρουν μια σειρά από συνεντεύξεις στο κασετόφωνο. Τους αφηγήθηκα τα συναισθήματά μου, τι ένιωσα και πώς αντέδρασα στις κρίσιμες στιγμές. Στη συνέχεια, όλα απομαγνητοφωνήθηκαν και τα επεξεργάστηκα εκ νέου. Έτσι γεννήθηκαν η δεύτερη και η τρίτη ενότητα του βιβλίου».

Η ολοκλήρωση του έργου, όπως είπε, ήρθε σχεδόν φυσικά: «Όταν επέστρεψα από το Χάρβαρντ την περασμένη άνοιξη, από τον Απρίλη έως τον Ιούλη, το βιβλίο γράφτηκε αβίαστα».

Η συζήτηση, που θα δημοσιευθεί το απόγευμα, αναμένεται να αναδείξει όχι μόνο τον τρόπο συγγραφής του βιβλίου, αλλά και το προσωπικό βίωμα πίσω από την πολιτική πορεία του Αλέξη Τσίπρα, με ιδιαίτερη έμφαση στα γεγονότα του 2015.

