Έκαναν τον ΟΠΕΚΕΠΕ ένα ρουσφετομάγαζο, το οποίο παράγει διαφθορά, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που βρέθηκε δίπλα στους αγρότες.

Στο πλευρό των αγροτών και κτηνοτρόφων που πραγματοποιούν συλλαλητήριο στην Αθήνα βρέθηκαν ο πρόεδρος και στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Ο ​Νίκος Ανδρουλάκης στήριξε τα αιτήματα των παραγωγών, κατηγορώντας την κυβέρνηση για πλήρη αποτυχία στη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και κάνοντας λόγο για ζήτημα επιβίωσης της ελληνικής περιφέρειας.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Ανδρουλάκη: ​«Χωρίς τον πρωτογενή τομέα, η ελληνική περιφέρεια θα "σβήσει". Αντί λοιπόν η κυβέρνηση να στηρίξει αγρότες και κτηνοτρόφους, τους έχει φέρει στα όριά τους. Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, ενώ όλες οι χώρες πλήρωσαν τις βασικές ενισχύσεις, οι αγρότες μας δεν πήραν μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Μαζί με τα περσινά οφειλόμενα, έφθασαν στο ένα δισ. Και δεν φθάνει μόνο αυτό. Το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί σε πολλούς συντελεστές περίπου 40%. Έκαναν τον ΟΠΕΚΕΠΕ ένα ρουσφετομάγαζο, το οποίο παράγει διαφθορά. Και αυτά όλα είναι με ευθύνη του πρωθυπουργού. Ο ΕΛΓΑ δεν αναθεωρήθηκε, ο πρωτογενής τομέας κινδυνεύει. Γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα. Για να στηρίξουμε αγρότες και κτηνοτρόφους, απέναντι στη διαφθορά και την ανικανότητα της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό ο τόπος χρειάζεται πολιτική αλλαγή και ένα σχέδιο ολοκληρωμένο γιατί ο πρωτογενής τομέας είναι για το ΠΑΣΟΚ προτεραιότητα».

Παρόντες από το ΠΑΣΟΚ ήταν μεταξύ άλλων ο βουλευτής Ηλείας, Μιχάλης Κατρίνης και ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς.

