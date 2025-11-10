«Οι μοναχικές πορείες δεν οδηγούν πουθενά, η πολυδιάσπαση ευνοεί τη ΝΔ» τόνισε ο Κώστας Ζαχαριάδης απευθύνοντας κάλεσμα για συμπόρευση στις προοδευτικές δυνάμεις.

Με βολές κατά της Νέας Δημοκρατίας, τοποθετήθηκε ο Κώστας Ζαχαριάδης στην εκδήλωση με θέμα: «Σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων – Κοινωνική απαίτηση, Ιστορική αναγκαιότητα».

Εισηγητές της εκδήλωσης ήταν ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Δημήτρης Τζανακόπουλος, η πρώην υπουργός, Λούκα Κατσέλη, ομότιμη καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, ο Πέτρος Κόκκαλης, Γραμματέας του «ΚΟΣΜΟΣ» και ο πρώην Ευρωβουλευτής Μαρίνος Σκανδάμης, Διδάκτωρ Νομικής και στέλεχος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής.

Ο Κώστας Ζαχαριάδης στην έναρξη της τοποθέτησής του συνεχάρη την Πρωτοβουλία Πολιτών Δυτικής Αττικής που πραγματοποίησε την πολιτική εκδήλωση και τόνισε πως «πολλοί θεωρούν ότι αυτή η φωτογραφία σήμερα είναι από το παρελθόν, διαφωνώ μαζί τους. Είναι εικόνα από το μέλλον στις νέες μεγάλες προκλήσεις και ευθύνες που έχει να αντιμετωπίσει ο ευρύτερος χώρος μας».

Τόνισε πως «η πολιτική της Ν.Δ., που σώρευσε και συνεχίζει να σωρεύει προβλήματα στην ελληνική κοινωνία και να δημιουργεί αδιέξοδα, πρέπει να ηττηθεί. Οι αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις ας μη γίνουν αυτόχειρες επιλέγοντας την καθυστέρηση. Οι αναβλητικές πολιτικές συμπεριφορές φθείρουν την αξία της πολιτικής πρότασης για τη δημιουργία ευρύτερης συσπείρωσης».

{https://twitter.com/CZachariadis/status/1987849474832498929}

Ο Κώστας Ζαχαριάδης επισήμανε ακόμα πως «όσο οι προοδευτικές δυνάμεις δεν ανταποκρίνονται στο αίτημα της κοινωνίας -η σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων είναι αίτημα της κοινωνίας, δεν είναι μια πολιτική/θεωρητική κατασκευή από τα πάνω- θα έχουν τεράστιες ευθύνες με βαρύτατες συνέπειες για την ίδια την κοινωνία και τον προοδευτικό κόσμο. Η όποια καθυστέρηση στην υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών δημιουργεί δυσαρέσκεια στους πολίτες και τους απομακρύνει από ένα τέτοιο ενδεχόμενο εμπεδώνοντας το αίσθημα της ηττοπάθειας. Κυρίαρχα αυτός που έχει ευθύνη είναι το ΠΑΣΟΚ, αλλά όχι μόνο η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, ας είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας».

Μεταξύ άλλων προχώρησε και σε μία «διαπίστωση δύο χρόνια μετά» όπως είπε.«Οι μοναχικές πορείες δεν οδηγούν πουθενά, η πολυδιάσπαση ευνοεί τη ΝΔ, η περιχαράκωση και ο σεχταρισμός είναι καταστροφή για την ευρύτερη παράταξη. Είναι η ώρα να τολμήσουμε, είναι η ώρα να υπερβούμε διαχωριστικές γραμμές, είναι η ώρα να ενώσουμε δυνάμεις».

Συνέχισε απευθύνοντας κάλεσμα στις προοδευτικές δυνάμεις και σημειώνοοντας πως «αυτός είναι ο δρόμος που μπορεί να στείλει τους εκλεκτούς της ΝΔ στην αντιπολίτευση. Προοδευτική Συνεργασία. Έτσι μπορεί να γυρίσει η χώρα σελίδα. Με ενότητα, ανασυνθέσεις, υπερβάσεις, ανοιχτό μυαλό και ανοιχτή καρδιά. Αυτό κάναμε στον Δήμο της Αθήνας στον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών και στείλαμε τον εκλεκτό της ΝΔ στην αντιπολίτευση. Αυτό κάναμε και με την ενιαία παράταξη των προοδευτικών δυνάμεων στην ΚΕΔΕ με επικεφαλής των Δήμαρχο Αθήνας, Χάρη Δούκα, όπου ενώσαμε δυνάμεις με κοινό πρόγραμμα και επεξεργασίες για την αυτοδιοίκηση. Αυτός είναι ο δρόμος».