Αν η Κωνσταντοπούλου φέρθηκε με τόση μαεστρία στην Καρυστιανού, στον Τσίπρα θα φερθεί με βαναυσότητα, σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Έχουμε μια πραγματική σύγκρουση Κωνσταντοπούλου - Καρυστιανού, με πολύ έξυπνα χτυπήματα από πλευράς Κωνσταντοπούλου, δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης στα Παραπολιτικά 90,1 και την εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» με τους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή.

Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας «έβαλε τρομερές τρικλοποδιές στην Καρυστιανού, με αριστοτεχνικό τρόπο», ενώ ο ίδιος εκτιμά ότι η Μαρία Καρυστιανού δεν θα κατέβει στην πολιτική σκηνή.

Αναφορικά με τον Αλέξη Τσίπρα, τόνισε ότι θα προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος και πως όλοι οι συσχετισμοί στην Κεντροαριστερά θα αλλάξουν. Ανλεφερε ότι «μόλις κάνει το κόμμα ο κ. Τσίπρας θα αποκτήσει θανάσιμο εχθρό τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αν η Κωνσταντοπούλου φέρθηκε με τόση μαεστρία στην Καρυστιανού, στον Τσίπρα θα φερθεί με βαναυσότητα».

Κληθείς να σχολιάσει τη συνέντευξη Σαμαρά στον ΑΝΤ1, αρκέστηκε να πει: «Δεν σχολιάζω τον κ.Σαμαρά».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς, είπε: «Καθένας πολίτης μπορεί να κάνει κόμμα. Η δημοκρατία είναι συμμετοχικό πολίτευμα και στο τέλος όλους μας κρίνει το μεγάλο αφεντικό, που είναι ο ελληνικός λαός».

Κληθείς να σχολιάσει αν πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια επαναπροσέγγισης της ΝΔ με τους κυρίους Σαμαρά και Καραμανλή, τόνισε: «Το ταγκό χρειάζεται δύο. Προσέγγιση με το ζόρι δεν υπάρχει. Η μεγάλη Κεντροδεξιά παράταξη του τόπου υπερβαίνει πρόσωπα και ρόλους, είναι η παράταξη που κρατάει σταθερά το τιμόνι της χώρας στον δυτικό προσανατολισμό εδώ και 60 χρόνια, τα υπόλοιπα είναι τελείως δευτερεύοντα».

Ερωτηθείς αν πιστεύει πως η σημερινή ΝΔ είναι ένα «γαλάζιο»... σημιτικό ΠΑΣΟΚ, απάντησε: «Αν σχολιάσω αυτό θα είναι σαν να σχολιάζω τον κ. Σαμαρά. Θέλω να υπενθυμίσω ότι ο κ. Σαμαράς και σωστά, φεύγοντας από πρωθυπουργός της Ελλάδας πρόλαβε και διόρισε τον κ. Στουρνάρα διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, τον οποίο είχε προηγουμένως διορίσει υπουργό των Οικονομικών του, παραμένει διοικητής της ΤτΕ μέχρι σήμερα, κράτησε την Ελλάδα από τη θέση αυτή στο ευρώ την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Στουρνάρας υπήρξε κατά το παρελθόν της ζωής του βασικό στέλεχος των κυβερνήσεων του Κ. Σημίτη».

Ερωτηθείς ας εκτιμά ότι η ΝΔ έχει «στρίψει» πολύ προς το Κέντρο, ανέφερε: «Εγώ ως Δεξιός θα σας πω ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, κατά τα δικά μου γούστα, είναι αρκούντως Δεξιά. Στο μεταναστευτικό έχουμε την πιο σκληρή μεταναστευτική πολιτική σε όλη την ΕΕ… Είναι αρκούντος Δεξιά διότι κατάφερε να ενισχύσει την εθνική άμυνα της χώρας, να ανεβάσει τη γεωπολιτική της αξία, να ενισχύσει τις Ένοπλες Δυνάμεις, να ενισχύσει τον άξονα Ελλάδα -Ισραήλ, όλα αυτά είναι πάρα πολύ Δεξιά στα δικά μου γούστα. Ο γάμος των ομοφυλοφίλων δεν είναι το πρώτο μου γούστο, δεν είναι αυτό που θα επέλεγα εγώ ως πρώτο, όμως πάρα πολλές δεξιές κυβερνήσεις στην ΕΕ και στη Δύση τον έχουν νομοθετήσει. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ως προς την πολιτική της γραμμή ναι, είναι αρκετά Δεξιά, προφανώς δεν είναι εντελώς Δεξιά έχει και πολλές κεντρώες πινελιές αλλά στα μείζονα που είναι η εθνική άμυνα, που είναι τα κλειστά σύνορα, που είναι η εξωτερική πολιτική είναι απολύτως Δεξιά».

«Η δική μου πολιτική ανάλυση όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για τη Δύση είναι ότι ο άξονας Δεξιάς -Αριστεράς έχει μετακινηθεί. Σήμερα όλα τα κόμματα, ακόμα και τα πιο αριστερά, είναι δεξιότερα απ’ ότι ήταν πριν από 20 χρόνια. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δεξιότερος του ΣΥΡΙΖΑ του πριν το ’15. Το μόνο κόμμα που έχει πάει αριστερότερα είναι το ΠΑΣΟΚ», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν θα ήταν πρόβλημα για τη ΝΔ η ύπαρξη ενός ακόμα δεξιού κόμματος Σαμαρά, είπε: «Αν με ρωτάτε αν θα επιθυμούσα να κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς, όχι δεν θα το επιθυμούσα, θα προτιμούσα να μην το κάνει. Αν με ρωτάτε εάν το κάνει, αν γίνουν και άλλα κόμματα, αν η ΝΔ θα κερδίσει τις εκλογές σας απαντώ ότι ναι η ΝΔ θα κερδίσει τις εκλογές».

Ερωτηθείς αν επιθυμεί να διεκδικήσει εκ νέου την ηγεσία της ΝΔ, είπε: «Το ερώτημα δεν έχει σημασία σήμερα, διότι το να σας προβλέψω ποιες θα είναι οι επιθυμίες μου και οι δυνατότητές μου μετά από τα αρκετά χρόνια μπροστά που έχει ο Μητσοτάκης δεν το ξέρω. Τώρα δεν το σκέφτομαι καθόλου γιατί τώρα είμαι επικεντρωμένος σε ένα μείζονα στόχο, ο στόχος είναι η τρίτη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη και μάλιστα με αυτοδυναμία, αυτό με ενδιαφέρει γιατί αυτό πιστεύω ότι είναι καλό για την Ελλάδα».

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι θα γίνει συνάντηση Μητσοτάκη -Τραμπ, τόνισε: «Δεν το ξέρω προφανώς θα γίνει και αυτό αλλά το πιο σημαντικό δεν είναι αν θα συναντηθεί ο Μητσοτάκης με τον Τραμπ, το πιο σημαντικό είναι να μπορούμε να ενισχύουμε τους δεσμούς μας με τις ΗΠΑ. Και τους ενισχύουμε».

Ερωτηθείς γιατί παραμένει σύμβουλος του πρωθυπουργού ο κ. Βάρρας, ανέφερε: «Μου είναι παντελώς άγνωστος ο κ. Βάρρας, δεν τον έχω συναντήσει ποτέ στη ζωή μου. Με ρωτάτε για κάποιον κύριο που δεν τον ξέρω, μου είναι άγνωστος».

«Σύγκρουση Καρυστιανού - Κωνσταντοπούλου»

«Είχα αναφέρει σε μια παλιότερη εκπομπή σε εσάς ότι η κυρία Καρυστιανού αν κάνει ποτέ κόμμα τότε θα την αντιμετωπίσω ως πολιτικό αντίπαλο, μέχρι τότε για μένα είναι μια από τις μητέρες που έχουν θύματα στα Τέμπη, και μου είχε απαντήσει ακριβώς για αυτά που είπα στη δικιά σας εκπομπή και μου είχε ζητήσει να την αντιμετωπίζω ως πολιτική μου αντίπαλο και εγώ είχα αρνηθεί και είπα ότι δεν θα το κάνω παρά μόνο αν κατέβει στον πολιτικό στίβο. Τι απεδείχθη τις τελευταίες μέρες; Ότι η κα Καρυστιανού το σκέφτηκε να κάνει κόμμα, βρέθηκε με τον κ. Καραχάλιο μέσω του κ. Νικολόπουλου και της κα Γρατζία, τελικά για διάφορους λόγους δεν ανακοίνωσε αυτό το κόμμα και ως προσπάθεια για να την εμποδίσει να ανακοινώσει το κόμμα έβαλε η κυρία Κωνσταντοπούλου όποιον ήξερε να σταθεί εναντίον της. Άρα εδώ έχουμε μια πραγματική σύγκρουση Κωνσταντοπούλου -Καρυστιανού με πολύ έξυπνα χτυπήματα από πλευράς Κωνσταντοπούλου γιατί την Κωνσταντοπούλου για πολλά μπορεί να την κατηγορήσει κανείς για χαζή δεν μπορεί να την κατηγορήσει κανένας. Είναι αρκετά έξυπνη και ικανή στην πολιτική, για αυτό έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει και στην πραγματικότητα έβαλε τρομερές τρικλοποδιές στην Καρυστιανού με αριστοτεχνικό τρόπο», ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Η κα Καρυστιανού δεν θα κατέβει στην πολιτική σκηνή, απ’ ότι φαίνεται», πρόσθεσε.

Για κόμμα Τσίπρα: «Όλοι οι συσχετισμοί στην Κεντροαριστερά θα αλλάξουν»

«Ο κ. Τσίπρας θα το κάνει, δεν νομίζω ότι παραιτήθηκε από τη Βουλή για να μην κάνει κόμμα. Στο χώρο της Κεντροαριστεράς αυτό που περισσότερο με εντυπωσίασε απ’ όλα δεν είναι οι προθέσεις του κ.Τσίπρα, ο κ. Τσίπρας είχε φιλοδοξίες δεν τις έκρυψε ποτέ άλλωστε, δεν αποχώρησε και ποτέ στα αλήθεια. Αυτό που περισσότερο με εντυπωσίασε είναι η ευκολία με την οποία οι ίδιοι οι Συριζαίοι εγκατέλειψαν τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ απεδείχθη ένα αδειανό πουκάμισο. Εξαφανίζεται με δήλωση του προέδρου του ότι "πάμε όλοι μαζί στον Τσίπρα" και δεν βρέθηκε ένας να δώσει μια μάχη για τον ΣΥΡΙΖΑ».

Ερωτηθείς ποιο κόμμα πιστεύει ότι θα έχει αντίπαλο η ΝΔ στις επόμενες εκλογές, το κόμμα Τσίπρα ή το ΠΑΣΟΚ, τόνισε: «Εάν ο κ. Τσίπρας προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος όλοι οι συσχετισμοί στην Κεντροαριστερά θα αλλάξουν. Ο κ. Τσίπρας θα πάρει ένα ποσοστό γύρω στο 10%, θα κόψει και από το ΠΑΣΟΚ και από την κα Κωνσταντοπούλου. Πείτε ότι πάει το ΠΑΣΟΚ από το 13% στο 10% θα ξεκινήσουν στον ΠΑΣΟΚ ο Δούκας, η Διαμαντοπούλου, ο Γερουλάνος να χτυπάνε τον Ανδρουλάκη. Θα ξαναμπεί το ΠΑΣΟΚ σε μια φάση πολύ μεγάλης εσωστρέφειας όπου θα ακούμε δηλώσεις ο ένας εναντίον του άλλου, αυτό θα φέρει περαιτέρω φθορά. Νομίζω ότι θα έχουμε έναν περαιτέρω κατακερματισμό της Κεντροαριστεράς. Πρώτα απ’ όλα μόλις κάνει το κόμμα ο κ. Τσίπρας θα αποκτήσει θανάσιμο εχθρό την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αν η Κωνσταντοπούλου φέρθηκε με τόση μαεστρία στην Καρυστιανού, στον Τσίπρα θα φερθεί με βαναυσότητα. Τον Τσίπρα τον μισεί. Αυτά που θα λέει το στόμα της για τον Τσίπρα δεν θα τα έχει φανταστεί άνθρωπος».