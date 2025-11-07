Η παράνομη οπλοκατοχή στην Κρήτη συνδέεται κυρίως με ισχυρά οικονομικά συμφέροντα, σχολιάζει το ΚΚΕ.

Επίθεση στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τα μέτρα που εξήγγειλε από την Κρήτη γαι την οπλοκατοχή, σχολίασε σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ.

«Ο κ. Χρυσοχοϊδης με το γνωστό ύφος του «τιμωρού» ήρθε σήμερα στην Κρήτη, για να εξαγγείλει για μια ακόμη φορά μέτρα αυστηροποίησης των ποινών και του ελέγχου, στη σκιά του αποτρόπαιου μακελειού στα Βορίζια. Αυτή την φορά εξήγγειλε την εγκατάσταση του λεγόμενου «ελληνικού FBI» στην Κρήτη, ενώ το 2020 ο ίδιος υπουργός είχε εξαγγείλει την ίδρυση της ΕΚΑΜ Κρήτης» αναφέρει το ΚΚΕ.

Σημειώνει ακόμα πως «ο πραγματικός στόχος της κυβέρνησης είναι να συγκαλύψει ότι το οργανωμένο έγκλημα και η παράνομη οπλοκατοχή στην Κρήτη συνδέεται κυρίως με ισχυρά οικονομικά συμφέροντα και δρα με την κάλυψη ή ανοχή των μηχανισμών του κράτους, των κυβερνήσεων, συνολικά του αστικού πολιτικού συστήματος. Αυτό ήταν πάντα το πρόβλημα και όχι η ύπαρξη επαρκούς νομοθετικού πλαισίου. Άλλωστε, το κράτος και οι δυνάμεις καταστολής είναι πολύ αποτελεσματικοί, όταν θέλουν να χτυπήσουν τους αγώνες του λαού, αλλά επιλεκτικά ανίκανοι στην αντιμετώπιση του οργανωμένου και πολύ κερδοφόρου εγκλήματος».

Όλα τα παραπάνω, προσθέτει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του, «σε συνδυασμό με την έλλειψη δομών και υπηρεσιών ουσιαστικής και ολοκληρωμένης κοινωνικής προστασίας, παιδείας, πολιτισμού κλπ είναι που αναπαράγουν τα αποτρόπαια φαινόμενα στην Κρήτη και αλλού».

Το ΚΚΕ καταλλήγει λέγοντας πως «μάλιστα ο υπουργός τόνισε και κάτι ακόμα. Ότι πλέον η Κρήτη είναι στο επίκεντρο ενεργειακών και γεωπολιτικών σχεδιασμών, τουριστικών επενδύσεων μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων και πρέπει να εξασφαλιστεί η μη διασάλευση της δημόσιας τάξης, προφανώς όμως από ενοχλητικές φωνές που διεκδικούν τα δικαιώματα του λαού και των εργαζομένων κι όχι από εκείνους που με νόμιμο και παράνομο τρόπο καταδυναστεύουν τον λαό της περιοχής».