Δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή η επικαιροποιημένη λίστα μαρτύρων που καλεί το ΠΑΣΟΚ στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Αναλυτικά η νέα λίστα μαρτύρων από το ΠΑΣΟΚ
- Ξυλούρης Γιώργος
- Σερμετζίδου Καλλιόπη, Υποψήφια Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Νομός Κοζάνης
- Μυλωνάκης Γεώργιος, Υφυπουργός Παρά τω Πρωθυπουργό 2024-2025
- Μπρατάκος Ιωάννης, Υφυπουργός παρά των Πρωθυπουργώ 2023-2024
- Παπασταύρου Σταύρος, Υφυπουργός παρά των Πρωθυπουργώ 2023-2024
- Μπουκώρος Χρήστος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης 2025
- Αραχωβίτης Σταύρος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2018-2019
- Αποστόλου Βαγγέλης Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2015-2018
- Τασούλης Αντώνης Διευθυντής Διεύθυνσης Πληρωμών (Λογιστήριο) ΟΠΕΚΕΠΕ
- Θεοδώροπουλος Πάνος, Τοπογράφος, πρώην Διευθυντής Τεχνικών Ελέγχων ΟΠΕΚΕΠΕ
- Καλλιούρης Γρηγόρης, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Ηρακλείου
- Καρκαλέτσου Μαγδαληνή, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ πρώην Επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου ΟΠΕΚΕΠΕ
- Κορασίδης Μόσχος, πρώην ΓΓ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και πρώην Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ
- Καλφούτζος Ηλίας, ΚΥΔ Θεσσαλίας
- Ντογκούλης Δημήτρης, ΚΥΔ Θεσσαλίας
- Μπουνάκης Νίκος ΚΥΔ Κρήτης
- Χλύκας Νικόλαος ΚΥΔ Αττικής
- Στρατάκης Ανδρέας, μέλος του Gaia Επιχειρείν - πρώην μέλος του ΔΣ του Gaia Απιχειρείν & άμισθος σύμβουλος υπουργού Βοριδη
- Αντωνιάδης Χριστόδουλος Μέλος ΔΣ στη ΓΑΙΑ , πρώην τραπεζικό στέλεχος
- Μόσχος Δημήτρης Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας
- Καπούνης Δημήτρης Πρόεδρος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου
- Κακαβάς Νίκος – Υπάλληλος και Πρόεδρος της ΠΟΓΕΔΥ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)
- Δημήτρης Δημητριάδης - ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ