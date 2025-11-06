«Ασφαλώς, από έναν πρωθυπουργό σε πλήρη πανικό, δεν περιμέναμε να έχει έστω και τη στοιχειώδη πολιτική ευπρέπεια να αναγνωρίσει ότι όλα αυτά για τα οποία πανηγυρίζει σήμερα, είναι έργα του ΠΑΣΟΚ».

Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις σημερινές δηλώσεις του σχετικά με την ExxonMobil εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ.

«Με πολιτική κατανόηση και συγκατάβαση για τη δυσχερή πολιτική του θέση, ακούσαμε τον πρωθυπουργό στη σημερινή δήλωσή του για τη συμμετοχή της ExxonMobil στο Block 2 του Ιονίου Πελάγους να καταλήγει: «Μια ιστορική στιγμή, μια πράξη ευθύνης και πολιτικής. Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας, αξιοποιούμε με σχέδιο και όραμα τον εθνικό μας πλούτο» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ και υπενθυμίζει πως «προφανώς ο κ. πρωθυπουργός ξέχασε τις δηλώσεις του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ πριν λίγα μόλις χρόνια, σύμφωνα με τις οποίες: «δεν θα συνεχίσουμε τις διαμάχες του προηγούμενου αιώνα για τους υδρογονάνθρακες, ένα αγαθό που χάνει την αξία του». Ξέχασε επίσης, τις δηλώσεις υπουργών του ότι δεν πρόκειται να τρυπήσουμε τις θάλασσες μας για να βρούμε αέριο και πετρέλαιο».

«Ασφαλώς, από έναν πρωθυπουργό σε πλήρη πανικό, δεν περιμέναμε να έχει έστω και τη στοιχειώδη πολιτική ευπρέπεια να αναγνωρίσει ότι όλα αυτά για τα οποία πανηγυρίζει σήμερα, είναι έργα του ΠΑΣΟΚ, αναφέρει η ανακοίνωση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Είναι έργα που στηρίζονται στο Ν.4001/2011, με τον οποίο προκηρύχθηκε Διεθνής Διαγωνισμός και στη συνέχεια το Block 2 κατακυρώθηκε σε αναδόχους. Με τον ίδιο νόμο κατοχυρώθηκαν επίσης τα απώτατα όρια της ελληνικής ΑΟΖ και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα» καταλήγει.