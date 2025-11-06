Ο Αντώνης Σαμαράς μιλάει για πρώτη φορά για την οδυνηρή απώλεια της κόρης του, Λένας.

Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, στις 15:00, ο Αντώνης Σαμαράς καταθέτει την πολιτική του σκέψη επί όλων των θεμάτων της επικαιρότητας, σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΑΝΤ1:

Ο ΑΝΤ1 εξασφάλισε τη μετάδοση συνέντευξης του πρώην Πρωθυπουργού, που έδωσε στη δημοσιογράφο Ιρένα Αργύρη στις 31Οκτωβρίου 2025, και στην οποία μιλάει για όλους και για όλα.

Γιατί ασκεί κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη;

Τι λέει για τα εθνικά θέματα και τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας;

Ποια είναι η σχέση του με τον Κώστα Καραμανλή;

Θα προχωρήσει, τελικά, στη δημιουργία νέου κόμματος;

Τέλος, ο Αντώνης Σαμαράς ανοίγει την καρδιά του και μιλάει για πρώτη φορά για την οδυνηρή απώλεια της κόρης του, Λένας.

Συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά, την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, στις 15:00