Πρωτοβουλία για σύγκληση ευρείας σύσκεψης των τοπικών αρχών και φορέων στο Ηράκλειο τη Δευτέρα, στον απόηχο του τραγικού περιστατικού στα Βορίζια, αναλαμβάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπως προαναγγέλει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Το τραγικό περιστατικό στα Βορίζια προκαλεί βαθιά θλίψη και δίκαιη αγανάκτηση σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Η βία, οι αυτοδικίες και οι λογικές των βεντετών δεν έχουν καμία θέση στη σύγχρονη Κρήτη, ούτε σε μια κοινωνία που σέβεται τη ζωή και τον νόμο. Η Πολιτεία οφείλει να επιβάλλει την πλήρη τήρηση της νομιμότητας, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς ανοχή», αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Τονίζει ότι «η Κρήτη δεν είναι η βία, τα πιστόλια και οι άγραφοι νόμοι, είναι η ιστορία της, ο πολιτισμός της, η φιλοξενία, το φιλότιμο, η λεβεντιά και η αξιοπρέπεια των ανθρώπων της». «"Δεν υπάρχει βαρύτερη τιμωρία από τούτη: να απαντάς στην κακία με καλοσύνη", έγραψε ένα άξιο τέκνο της κρητικής γης, ο Νίκος Καζαντζάκης. Πιστεύω βαθιά -κι εγώ ως Κρητικός- ότι η αληθινή ανδρεία δεν είναι να εκδικείσαι, αλλά να συγχωρείς -να σπας τον κύκλο του μίσους και να κρατάς ψηλά το φως της ανθρωπιάς. Αυτή είναι η Κρήτη που αξίζει να υπερασπιστούμε. Αυτή είναι η Κρήτη που έχουμε χρέος να κληροδοτήσουμε στις νεότερες γενιές», σημειώνει.

Ο κ. Ανδρουλάκης υπογραμμίζει ότι «είναι ώρα όλοι -Πολιτεία, Αυτοδιοίκηση και κοινωνία- να ενώσουμε δυνάμεις, ώστε τέτοια φαινόμενα να τελειώσουν οριστικά». «Προς αυτήν την κατεύθυνση, αναλαμβάνω την πρωτοβουλία να συγκαλέσω τη Δευτέρα ευρεία σύσκεψη των τοπικών αρχών και φορέων στο Ηράκλειο», ανακοινώνει, προσθέτοντας ότι «ήρθε η ώρα να κάνουμε όλοι μαζί μια νέα αρχή. Για τον τόπο που αγαπάμε και που τόσα έχει προσφέρει στην πατρίδα μας».

