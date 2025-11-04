«Η αλλαγή ενός οργανισμού δεν είναι μεταρρύθμιση· είναι διαχειριστική πράξη. Ο οργανισμός είναι εργαλείο μιας μεταρρύθμισης, όχι η ίδια η μεταρρύθμιση.»

Η Άννα Διαμαντοπούλου από πλευράς ΠΑΣΟΚ κληθείσα να σχολιάσει τα ζητήματα των μεταρρυθμίσεων στον δημόσιο τομέα, με αφορμή τα τεκταινόμενα στα ΕΛΤΑ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ τόνισε ότι πολλές φορές η λέξη «μεταρρύθμιση» χρησιμοποιείται λανθασμένα για απλές αλλαγές διαχείρισης οργανισμών, ενώ στην πραγματικότητα η αλλαγή ενός οργανισμού δεν αποτελεί μεταρρύθμιση από μόνη της.

«Ο οργανισμός είναι εργαλείο μιας μεταρρύθμισης, όχι η ίδια η μεταρρύθμιση», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι πραγματικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να έχουν όραμα, στόχο και κοινωνικό αποτέλεσμα, και όχι απλώς αλλαγές ταμπελών.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά «Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η πιο δύσκολη μεταρρύθμιση είναι αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλίμονο… Είδαμε τη «μεταρρύθμιση» στον ΟΣΕ, είδαμε και στα ΕΛΤΑ.

Ας σοβαρευτούμε λίγο με τη λέξη μεταρρύθμιση. Η αλλαγή ενός οργανισμού δεν είναι μεταρρύθμιση· είναι διαχειριστική πράξη. Ο οργανισμός είναι εργαλείο μιας μεταρρύθμισης, όχι η ίδια η μεταρρύθμιση. Αν θέλουμε πραγματικές μεταρρυθμίσεις, ας μιλήσουμε για τον πρωτογενή τομέα — για αναδιαρθρώσεις, αναδασμούς, νέους τρόπους επενδύσεων και στήριξης των νέων αγροτών. Ας μιλήσουμε για τις μεταφορές, με ενιαίο εθνικό σχεδιασμό που να συνδέει λιμάνια, οδικούς άξονες, το σιδηροδρομικό δίκτυο, την ακτοπλοΐα και τις αεροπορικές υπηρεσίες, χωρίς να αφήνει καμία περιοχή εκτός.

Και αν θέλουμε μεταρρύθμιση στα ΕΛΤΑ, ας ξεκινήσουμε από το αυτονόητο: ότι το κράτος οφείλει να παρέχει καθολική ταχυδρομική υπηρεσία σε κάθε πολίτη»

«Ας σοβαρευτούμε λίγο με τη λέξη μεταρρύθμιση. Οι πραγματικές μεταρρυθμίσεις δεν είναι απλές αλλαγές, αλλά πράξεις με κοινωνικό όφελος», κατέληξε η κα Διαμαντοπούλου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις που θα αφήσουν θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία.

