Πλούτος η πολυφωνία, αρκεί να υπηρετεί μια κοινή στρατηγική, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Το πρώτο τρίμηνο του 2026 θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, που άφησε αιχμές για την «πολυφωνία» στο κόμμα και απηύθυνε κάλεσμα στα στελέχη για «ενσυναίσθηση και τη συναντίληψη».

Στην εισαγωγική τοποθέτησή του κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της πολιτικής γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, αναφέρθηκε στη «στιγμή ανάτασης» στη ΔΕΘ, όταν «μετά από πολλά χρόνια ξαναβρεθήκαμε εμείς να προτείνουμε το άλλο σχέδιο απέναντι στη Δεξιά. Δεν νομίζω ότι πιστεύαμε στην αρχή αυτής της προσπάθειας ότι θα έρθει τόσο σύντομα αυτή η ώρα, εμείς να προτείνουμε το άλλο σχέδιο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία».

Ωστόσο, άφησε αιχμές για πολυφωνία από στελέχη του κόμματος. «Τη στιγμή που υπήρχε ένα κλίμα ανάτασης, εμψύχωσης και πίστης στο εγχείρημα, υπήρξε μια πολυφωνία η οποία είναι πλούτος, αρκεί να υπηρετεί μια κοινή στρατηγική», είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Δεν αξίζει στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ να γίνονται λάθος δηλώσεις ή δηλώσεις που μπορεί να παρερμηνευτούν και καθώς η Νέα Δημοκρατία έχει ισχυρά ηχεία, να τις παίρνει και να αλλάζει την ατζέντα προσπαθώντας να εκτροχιάσει το ΠΑΣΟΚ από το κεντρικό πολιτικό του σχέδιο. Δεν το αξίζει αυτό ο κόσμος μας, τον απογοητεύει. Γι' αυτό θέλω από σήμερα και μέχρι την Κυριακή της μεγάλης και ιστορικής μάχης που έχουμε να δώσουμε απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, να έχουμε την ενσυναίσθηση και τη συναντίληψη του πόσο σημαντική είναι αυτή η προσπάθεια. Πρέπει να κινηθούμε όλοι μας, με υψηλό δείκτη παραταξιακής και εθνικής ευθύνης», συνέχισε. «Ενότητα είναι η μάχη απέναντι στη συντήρηση και τα συμφέροντα. Μόνο έτσι θα μας ξαναεμπιστευτεί ο ελληνικός λαός», συμπλήρωσε.

«Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα one man show»

Στην τοποθέτησή του, ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα «one man show».

«Ενότητα σημαίνει όλοι, με το ίδιο σθένος, με την ίδια δύναμη να δίνουμε τη μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τα συμφέροντα, με κάθε παιχνίδι του παρασκηνίου. Θυμάστε τι έγινε με τον Τσίπρα; Έλεγαν όλο το καλοκαίρι ότι έρχεται η μεγάλη του παρέμβαση. Θυμάστε κάτι από αυτή την παρέμβαση; “Έρχεται το Ινστιτούτο που θα είναι οι κορυφαίοι από όλο τον κόσμο”; Οι ίδιοι που ήταν, είναι. Το ΠΑΣΟΚ είναι το πρόβλημά τους γιατί έχει ρίζες, έχει απόψεις και έχει θέσεις. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα one man show. Δεν είναι ένα κόμμα της μεταπολιτικής όπου υπάρχει μία πεφωτισμένη ηγεσία και μια διαπλοκή που τη στηρίζει. Είναι ένα κόμμα προγραμματικού λόγου, θεσμικό κόμμα με ρίζες, με αξίες, με μέτωπα. Θέλουν τα κόμματα των social media, τα μονοπρόσωπα κόμματα, γιατί με αυτά τα κόμματα εύκολα μπορείς να συνεννοηθείς, εύκολα μπορείς να συμμαχήσεις και εύκολα μπορείς να διαφθείρεις. Γι' αυτό πρέπει η παράταξή μας να ηγηθεί δυναμικά, με ενότητα απέναντι στη μάχη, τη μεγάλη αυτή μάχη που έχουμε να δώσουμε», υπογράμμισε.

Το συνέδριο είναι μια ευκαιρία «όχι για μια εσωτερική συζήτηση, αλλά για μια συζήτηση με την κοινωνία, για την κοινωνία», τόνισε. «Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ξαναμπεί στην κοινωνία. Μας ακούει ο κόσμος. Δεν θα είναι συνέδριο συσχετισμών, θα είναι συνέδριο της κοινωνίας, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Θα είναι ο βατήρας για τη μάχη των εθνικών εκλογών», πρόσθεσε.

Αναγνώρισε ότι το ΠΑΣΟΚ δυσκολεύεται, αλλά πρόσθεσε «εγώ αυτός θα είμαι και έτσι θα προχωρήσω. Αυτό δεν αλλάζει και δεν αλλάζει γιατί όταν το 2021 ανακοίνωσα ότι θα είμαι υποψήφιος, το έβαλα ως προτεραιότητα: δεν θέλω ξανά το ΠΑΣΟΚ να απολογηθεί για κανέναν».

Στην τοποθέτησή του επέκρινε σφοδρά την κυβέρνηση, επεσήμανε την κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς και προανήγγειλε πρωτοβουλίες για σημαντικές μεγάλες εθνικές αλλαγές στην Αναθεώρηση του Συντάγματος όπως για το άρθρο 86 κι άλλες διατάξεις θεσμικών αλλαγών και αναγκαίων θεσμικών αντίβαρων που έχει ανάγκη ο τόπος.

«Το ΠΑΣΟΚ, αν θέλει να αντιμετωπίσει τη νέα κρίση εμπιστοσύνης που εκ νέου σκεπάζει τη χώρα μας μετά τα μνημόνια -τότε ήταν βαθιά οικονομική, τώρα είναι και κοινωνική και οικονομική και θεσμική- πρέπει να βρεθεί δίπλα στον πολίτη και όχι στα λόγια, ούτε από τα κανάλια», τόνισε.

