Όπως τόνισε σχετικά με το κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ «Δεν υπάρχει καμία δημόσια διαβούλευση για τα καταστήματα που ήθελαν να κλείσουν»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, τόνισε στη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Αταίριαστοι»,ότι η κυβέρνηση χειρίζεται το θέμα των ΕΛΤΑ με προχειρότητα, επιπολαιότητα και ιδεοληψίες. Σύμφωνα με τον κ. Ζαχαριάδη, οι αποφάσεις και οι ενέργειες της κυβέρνησης στερούνται οργανωμένου σχεδιασμού και σοβαρότητας, ενώ επηρεάζονται από ιδεολογικές πεποιθήσεις και όχι από τις πραγματικές ανάγκες του ταχυδρομικού οργανισμού.

Όπως τόνισε σχετικά με το κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ δεν υπάρχει καμία δημόσια διαβούλευση ούτε για τα 46 που κλείσανε, ούτε για τα 204 που θέλανε να κλείσουν και υπαναχώρησαν μερικώς και για ένα τρίμηνο. Άρα χρειάζεται συζήτηση με την τοπική κοινωνία, με τους δημάρχους, με το κοινοβούλιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πήρε μία πρωτοβουλία να συζητηθούν αύριο στις επιτροπές τα ζητήματα. Δεν γίνεται να υπάρξει μία τέτοια μεγάλη μεταβολή χωρίς να υπάρξει συζήτηση, η κυβέρνηση έσπευσε σήμερα, πριν την αυριανή συζήτηση, να κλείσει τα πρώτα 46 καταστήματα. Αυταρχισμός.



«Πολλές φορές συζητάμε για την Περιφέρεια, για τον κοινωνικό μαρασμό, για την οικονομική συρρίκνωση, για το δημογραφικό. Όλα αυτά πώς θα τα αντιμετωπίσουμε, όταν πριν τρία χρόνια έκλεισε το κατάστημα της τράπεζας, πριν δύο χρόνια έκλεισε το αστυνομικό τμήμα, πέρσι έκλεισαν τμήματα στο σχολείο, φέτος κλείνουν τα ΕΛΤΑ; Τι θα μείνει όρθιο στις δυσπρόσιτες, στις μειονεκτικές περιοχές και στην ακριτική Ελλάδα, στη νησιωτικότητα, που να συμβολίζει την ύπαρξη δημοσίων πολιτικών, είτε αυτό είναι από τον δημόσιο τομέα, είτε ακόμα και από τον ιδιωτικό; Αν κλείσουν τα πάντα παντού, πώς θα μείνουν άνθρωποι εκεί; Είναι δυνατόν να κλείσεις καταστήματα και να μη συζητήσεις με τους δημάρχους; Οι δήμαρχοι κατά 70% είναι υποστηριζόμενοι από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι δυνατόν να μη συζητήσεις με τους βουλευτές όλων των κομμάτων και όλων των περιφερειών; Αλλά εδώ δεν συζητάνε με το κόμμα τους. Είδα την κ. Συρεγγέλα, πρώην γραμματέα του κόμματος, τον κ. Πέτσα, πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κ. Καράογλου, τον κ. Μαρκόπουλο. Όλα αυτά πρέπει να σταθμιστούν και πρέπει να δούμε το θέμα της εγκατάλειψης και του μαρασμού της Περιφέρειας.Η κυβέρνηση λειτουργεί με προχειρότητα, με επιπολαιότητα και ιδεοληψίες, και χωρίς να έχει μπροστά της τη μεγάλη εικόνα. Από τα λίγα που γνωρίζω, τα τελευταία χρόνια, ιδίως μετά την πανδημία, κάποιοι κλάδοι των υπηρεσιών και των ΕΛΤΑ είναι σε έκρηξη και καταγράφουν υπερκερδοφορία. Γιατί ανταλλάσσουμε περισσότερα δέματα, έχει αλλάξει το εμπόριο και κατευθύνεται και μέσα από εκεί. Αυτά θα πρέπει να τα σταθμίσουμε μαζί και με τον κρίσιμο κοινωνικό παράγοντα. Είναι δυνατόν στα νησιά των Κυκλάδων να μην υπάρχει ούτε Τράπεζα, ούτε ΕΛΤΑ, ούτε αστυνομικό τμήμα;» τόνισε επί του θέματος.

Για το γαλάζιο σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Ο κ. Τσιάρας νομίζω και σίγουρα και ο κ. Μαρινάκης είχαν πει στις αρχές του Οκτώβρη «μην ανησυχείτε, είναι θέμα ημερών να δοθούν οι πρώτες αποζημιώσεις». Η Ευρώπη λέει ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο ακόμα και έχει πιαστεί και ο κ. Τσιάρας και ο κ. Μαρινάκης να λένε ψέματα για τις αποζημιώσεις. Βιώνουμε τις πρώτες δευτερογενείς συνέπειες του γαλάζιου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ από το έλλειμμα αξιοπιστίας της χώρας στην Ευρώπη. Αύριο μεθαύριο θα έχουμε και δυσκολία στη διαπραγμάτευση επειδή δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Και στο παρελθόν φάγανε από τους αγρότες χρήματα και τα πήραν οι «Χασάπηδες» και οι «Φραπέδες», πήραν τζάγκουαρ, τους πιάσανε με 2,5 εκατομμύρια ευρώ, με αυτοκίνητα, με ακίνητα, αλλά τώρα ο αγρότης ο οποίος έχει πρόβλημα στη σπορά, ο κτηνοτρόφος ο οποίος έχει πρόβλημα γιατί ταυτόχρονα έχασε και το κοπάδι του, δε μπορούν να ζήσουν. Έχουμε το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε την ιστορία με τα ΕΛΤΑ, έχουμε την εικόνα μίας κυβέρνησης η οποία πολλαπλασιάζει τα προβλήματα λόγω διαπλοκής, διαφθοράς, έλλειψης σχεδίου και μία χώρα η οποία σε πολλά σημεία στο χάρτη συρρικνώνεται.»

Για τις πολιτικές εξελίξεις

«Στις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται λίγο πάνω από το μισό ποσοστό το οποίο είχε στις εθνικές εκλογές πριν από δύο χρόνια, δηλαδή πάει να πάρει περίπου το ποσοστό που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τον Μάιο του 2023 και θεωρήθηκε καταστροφική ήττα. Δεύτερον, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ξεκίνησε μια συζήτηση εδώ και ένα χρόνο μιας μοναχικής διαδρομής προς την πρώτη θέση, δεν δείχνει να έχει έναν τέτοιο βηματισμό. Άρα τι έχουμε; Έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία είναι κατακερματισμένη και που προχωρώντας με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί αντικειμενικά ως χρυσός χορηγός του πρώτου, ο οποίος έχει καταρρεύσει. Συνεπώς χρειάζονται μεγάλες κινήσεις, ανασυνθετικές, υπερβατικές, κινήσεις ενότητας.»

«Δεν γίνεται να μη συνομιλήσουμε με τον Αλέξη Τσίπρα»

Τέλος ερωτηθείς για τον Αλέξη Τσίπρα σημείωσε ότι «οι πορείες μας πρέπει να είναι παράλληλες, κοντινές, συγκλίνουσες στα μεγάλα ζητήματα. Δεν γίνεται να λέμε ότι εμείς θέλουμε ένα τραπέζι διαλόγου που θα είναι μέσα η Νέα Αριστερά, ο κ. Κοτζιάς, η κ. Κατσέλη, το ΠΑΣΟΚ, και να μην είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Πρέπει να γίνουν ενωτικές, ανασυνθετικές και υπερβατικές κινήσεις. Τώρα ακριβώς το τι θα γίνει και πώς θα γίνει, δεν μπορώ να το πω. Η δική μας στρατηγική είναι να συμβάλουμε πολιτικά και προγραμματικά σε μια μεγάλη κίνηση για να μπορέσει η χώρα να αλλάξει σελίδα.»