Αλλά είπε ότι οι γνώσεις του για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι περιορισμένες, λόγω μη αρμοδιότητας.

Στη διάθεση της εξεταστικής επιτροπής του ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, κατά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο στην Ολομέλεια της Βουλής. «Είμαστε εδώ για να δώσουμε λύσεις, όχι να κουνάμε το δάχτυλο. Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται», είπε χαρακτηριστικά, αν και - όπως τόνισε - οι γνώσεις του για το θέμα είναι περιορισμένες λόγω μη αρμοδιότητας.

Ο κ. Σκέρτσος, απαντώντας στον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας για παλαιότερες δηλώσεις του και για το αν ήξερε το Μαξίμου για το σκάνδαλο, επιτέθηκε στην αντιπολίτευση κατηγορώντας τη για «σκόπιμη διαστρέβλωση» των δηλώσεών του, ενώ δε δίστασε να στοχοποιήσει ευθέως την Πλεύση Ελευθερίας, λέγοντας ότι «παριστάνει τον εθνικό εισαγγελέα».

Ο υπουργός Επικρατείας υπογράμμισε ότι «ούτε ο πρωθυπουργός ούτε κανένα μέλος της κυβέρνησης είχε ή έχει γνώση για παράνομες ενέργειες», αποδίδοντας την ευθύνη διερεύνησης αποκλειστικά στη Δικαιοσύνη. Δεν παρέλειψε ωστόσο να κατηγορήσει την Πλεύση Ελευθερίας ότι έχει ήδη αποφανθεί για την ύπαρξη «καθετοποιημένης εγκληματικής οργάνωσης» που - όπως είπε ειρωνικά - «ξεκινά από τον πρωθυπουργό και καταλήγει στους αγρότες που έλαβαν επιδοτήσεις».

Ο Άκης Σκέρτσος έκανε λόγο για ένα «διαχρονικό πρόβλημα» που δεν προέκυψε σήμερα, και κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να σταματήσουν να «κουνάνε το δάχτυλο» στην κυβέρνηση, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει «τη διαφάνεια και τη θεσμική οδό».

«Μην μας λέτε ότι δικάζουμε. Να έρθετε στην εξεταστική και εσείς και ο πρωθυπουργός, να έρθετε να μας εξηγήσετε τι έγινε και τι δεν κάνατε», ανέφερε από την πλευρά του ο Αλέξανδρος Καζαμίας της Πλεύσης Ελευθερίας, εμμένοντας πως οι επίμαχες δηλώσεις του υπουργού, συνιστούν «σαφή παραδοχή ότι ο πρωθυπουργός γνώριζε για το σκάνδαλο από το 2019».