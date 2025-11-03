Ο κ. Στρατάκος δήλωσε ότι ουδέποτε δέχτηκε εντολές ή αιτήματα από το Μέγαρο Μαξίμου, ενώ για την παραίτησή του ανέφερε πως προήλθε αποκλειστικά για λόγους πολιτικής ευθιξίας.

Αρνούμενος κάθε εμπλοκή σε πιέσεις, εντολές και παρεμβάσεις για να κάνει κάποιος έκνομες ενέργειες, εμφανίστηκε ο πρώην Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Στρατάκος στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλώνοντας πως «δεν είχα καμία θεσμική ιδιότητα» και πως «ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ήταν στις αρμοδιότητες μου».

Αναφορικά με τις επίμαχες συνομιλίες του με τον Γιώργο Ξυλούρη, γνωστό ως «Φραπέ», που περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο μάρτυρας υποστήριξε ότι ο Ξυλούρης επισκεπτόταν συχνά το υπουργείο λόγω του θεσμικού του ρόλου και, στο περιθώριο των επισκέψεων, έθετε προσωπικά ζητήματα σχετικά με τους ελέγχους στα δεσμευμένα ΑΦΜ του. Ο ίδιος αρνήθηκε πως παρενέβη για να πληρωθεί ο «Φραπές», όπως είχε καταθέσει ο Ευάγγελος Σημανδράκος, ισχυριζόμενος πως «απλώς μετέφερα το ερώτημά του Ξυλούρη για το πότε θα ολοκληρωθεί ο έλεγχος που τον αφορούσε στον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς ποτέ να ζητήσω κάτι πέρα από την ολοκλήρωση των ελέγχων», ανέφερε, προσθέτοντας πως «ποτέ δεν πήρε απάντηση».

Ο διάλογος για την Τυχεροπούλου

Ο κ. Στρατάκος ρωτήθηκε από την Μιλένα Αποστολάκη και για τις συνομιλίες με τον «Φραπέ» που παραπέμπουν σε «φραεσολογία μαφίας», όπως τόνισε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ αυτών και για τον διάλογο στον οποίο ο Γιώργος Ξυλούρης φέρεται να αναφέρει στον συνομιλητή του το ενδεχόμενο να «είχε σκοτώσει την Τυχεροπούλου». «Σύζυγο έχετε; Παιδιά; Μας περιγράφετε ότι είστε η νταντά του κ. Ξυλούρη που λέει θα είχε σκοτώσει την κ. Τυχεροπούλου και συνδιαλέγεστε μαζί του, με αυτή την την μαφιόζικη φρασεολογία και είστε Γενικός Γραμματέας;», ρώτησε η κ. Αποστολάκη, με τον ,μάρτυρα να απαντά πως ο Ξυλούρης έλεγε διάφορα και μιλούσε έτσι και για αυτό όπως υποστήριξε δεν «τα εκλάμβανα σοβαρά, δεν θεωρούσα ότι μιλούσε σοβαρά. Δεν τα εκλάμβανα σοβαρά αυτά που μου έλεγε».

Ο μάρτυρας έκανε λόγο για υπερβολικές εκφράσεις στο πλαίσιο προσπάθειας να εκτονωθεί μια τεταμένη κατάσταση καθώς όπως είπε ο «Φραπές» έπαιρνε διαρκώς τηλέφωνο και παραπονιόταν. «Ουδέποτε έχω απειλήσει κανέναν», τόνισε. Απαντώντας σε ερωτήσεις του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, για το ύφος και την οικειότητα των συνομιλιών του με τον «Φραπέ», ο κ. Στρατάκος παραδέχθηκε ότι η φρασεολογία «σαφώς δεν αρμόζει σε γενικό γραμματέα», τονίζοντας όμως ότι πρόκειται για ιδιωτικές συνομιλίες. «Προσαρμόζω πάντα τον λόγο μου ανάλογα με τον συνομιλητή μου· είναι θέμα χαρακτήρα», σημείωσε.

Απαντώντας στον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκκαλη, ο Γιώργος Στρατάκος ισχυρίστηκε πως κανείς Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έχει στην αρμοδιότητά του τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ σε ερώτηση της Διαμάμτως Μανωλάκου από το ΚΚΕ για το πως πληρώθηκαν δεσμευμένα ΑΦΜ, δήλωσε και ο ίδιος την έκπληξη και την απορία του. Ο κ. Στρατάκος δήλωσε ακόμη ότι ουδέποτε δέχτηκε εντολές ή αιτήματα από το Μέγαρο Μαξίμου, ενώ για την παραίτησή του ανέφερε πως προήλθε αποκλειστικά για λόγους πολιτικής ευθιξίας, μετά τη δημοσιοποίηση της δικογραφίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

ΝΔ: Καταρρίπτεται πλήρως το αφήγημα της αντιπολίτευσης – Θεσμική λειτουργία χωρίς παρεμβάσεις ή προνομιακές σχέσεις

Πηγές της ΝΔ, αναφέρουν πως: «Πλήρως καταρρίπτεται το αφήγημα της αντιπολίτευσης περί δήθεν «παρεμβάσεων» ή «ευνοϊκών μεταχειρίσεων» από τον πρώην γενικό γραμματέα του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργο Στρατάκο. Όπως ο ίδιος ξεκαθάρισε αφενός ο κ. Ξυλούρης δεν είχε καμία ιδιαίτερη μεταχείριση- τα στοιχεία το αποδεικνύουν, ενώ παράλληλα ξεκαθάρισε ότι στο γραφείο του έχει δεχθεί τους πάντες -και βουλευτές της αντιπολίτευσης-, χωρίς κανένα κομματικό πρόσημο. «Στο γραφείο μου έχω δεχτεί τους πάντες, χωρίς κανένα κομματικό πρόσημο. Η πόρτα μου και το τηλέφωνό μου ήταν πάντα ανοιχτά. Δεν υπήρξε άνθρωπος που να μην έρθει στο γραφείο μου και να τον δω για πέντε λεπτά», είπε χαρακτηριστικά, θυμίζοντας ότι ο κ. Ξυλούρης «είχε θεσμικό ρόλο σε τρεις διαφορετικές οργανώσεις» και πως «όλοι οι διάλογοι είχαν να κάνουν με τη διαχείριση ενός ανθρώπου που ένιωθε αδικημένος και στόχος ήταν να εκτονωθεί η κατάσταση».

Με άλλα λόγια, ο κ. Στρατάκος, παρά τα όσα του αποδίδονται από την αντιπολίτευση- λειτουργούσε στα πλαίσια των καθηκόντων του, κάτι που άλλωστε φαίνεται από το γεγονός ότι τα ΑΦΜ -μεταξύ των οποίων και του κ. Ξυλούρη- δεν αποδεσμεύτηκαν όταν ο ίδιος το ζητούσε. «Δεν πήγα σε κανέναν Υπουργό να θέσω το θέμα του κ. Ξυλούρη», σημείωσε χαρακτηριστικά. Υπενθυμίζεται, δε, ότι ο κ. Στρατάκος ως γενικός γραμματέας δεν είχε τη θεσμική αρμοδιότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μάλιστα, σε ερώτηση σχετικά με τον αριθμό των ζώων επισήμανε -επιβεβαιώνοντας τη Νέα Δημοκρατία- τόνισε ότι ο αριθμός του ζωικού κεφαλαίου δεν καθορίζεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά από τα κατά τόπους κτηνιατρεία των Περιφερειών, τα οποία είναι αποκλειστικά αρμόδια για την πιστοποίηση και την επικαιροποίηση των στοιχείων των κτηνοτρόφων. πως ανέφερε χαρακτηριστικά, «από το 2015 και μετά, η αύξηση στα ζώα γίνεται μέσω των περιφερειών, οι οποίες θεωρούν ως δεδομένο τον αριθμό που δηλώνει ο παραγωγός». Η διαδικασία αυτή, πρόσθεσε, ενέχει τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης του ίδιου του κτηνοτρόφου, βάσει των στοιχείων που ελέγχουν και επικυρώνουν οι περιφερειακές υπηρεσίες. Ο κ. Στρατάκος τόνισε επίσης ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει αποκλειστικά την αρμοδιότητα της κατανομής των βοσκοτόπων και ουδεμία εμπλοκή ή δυνατότητα παρέμβασης στα δεδομένα του ζωικού κεφαλαίου».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddz0ljw5n609?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΣΥΡΙΖΑ: Κακοστημένη παράσταση του νεοδημοκράτη γ.γ. Στρατάκου, σε ρόλο «γκουβερνάντας» του «Φραπέ»

Από το ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζουν τα εξής: «Σήμερα μάθαμε ότι, ανάμεσα στα καθήκοντα του γενικού γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης επί Μητσοτάκη, προβλέπεται και ο ρόλος της… «γκουβερνάντας» του περιβόητου «Φραπέ» (Γ. Ξυλούρη)! Ο «γαλάζιος» πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (2019-2025), Γ. Στρατάκος, απέδωσε τους σοκαριστικούς του διαλόγους με τον «γαλάζιο» κομματάρχη σε προσπάθεια… «διαχείρισης» και «εκτόνωσης» του «Φραπέ». Ο κ. Στρατάκος, αναγκάστηκε μεν να παραδεχθεί ότι οι συνομιλίες σε γλώσσα και ύφος υποκόσμου δεν αρμόζουν στον ρόλο ενός γενικού γραμματέα υπουργείου, αλλά επιχείρησε έναν άνευ προηγουμένου εμπαιγμό των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής. Θεωρεί ότι ένα κορυφαίο στέλεχος του υπουργείου, μπορεί να ακούει σαν να μην τρέχει τίποτα τη επιθυμία του «Φραπέ» να εξοντώσει την κα. Τυχεροπούλου ή να απαντάει στον «Φραπέ»: «Ποιος τις γ… τις εγκυκλίους;». Αλλά και να δίνει αναλυτικές «οδηγίες» στον κ. Ξυλούρη για το πώς θα «χειριστεί» τον κ. Ζερβό, να επικαλείται τον «Μεγάλο», χωρίς φυσικά να εξηγήσει στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. Ο λαλίσταστος στις επισυνδέσεις κ. Στρατάκος, φόρεσε σήμερα τη γραβάτα του και πήρε διακριτικά αποστάσεις από τον ίδιο του τον εαυτό, προσπαθώντας καλύψει τον κρίσιμο ρόλο του στον ρουσφετολογικό μηχανισμό της ΝΔ. Ο κόσμος του πρωτογενούς τομέα βλέπει με οργή, σε απευθείας μετάδοση, μια κακοστημένη παράσταση από τους πρωταγωνιστές του «γαλάζιου» σκανδάλου, αυτούς που έστησαν το κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ προς άγραν ψηφοφόρων, με γνώση και συμμετοχή κορυφαίων συνεργατών και υπουργών της ΝΔ. Αυτός που πλέον δεν μπορεί να κρύβεται από την Εξεταστική Επιτροπή είναι ο ενορχηστρωτής του μηχανισμού αυτού, ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης».