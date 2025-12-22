Ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 50χρονο με ηλεκτρικό πατίνι στις Σέρρες.
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα περίπου στις 18:30 στην επαρχιακή οδό Ψυχικού - Πεθελινού στο ρεύμα προς Παραλίμνιο Σερρών.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 50χρονος που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 30χρονος στο 25ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Σερρών - Πεθελινού. Ο 50χρονος ήταν πακιστανικής καταγωγής αλλά τα τελευταία χρόνια ζούσε στην περιοχή και εργαζόταν σε κτηνοτροφική μονάδα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Προανάκριση για το δυστύχημα διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Εμμανουήλ Παππά.