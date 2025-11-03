Ο κ. Αρναούτογλου κατηγορεί την κυβέρνηση για αναλγησία και αδράνεια, σημειώνοντας ότι «ενώ η ζημιά έγινε μέσα σε λίγες ώρες, οι αποζημιώσεις καθυστερούν επί μήνες γιατί η γραφειοκρατία και η ανικανότητα έχουν αντικαταστήσει την πολιτική βούληση».

Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου, κατέθεσε γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μεγάλη καθυστέρηση στην καταβολή των ενισχύσεων “de minimis” στους επαγγελματίες αλιείς του Παγασητικού Κόλπου.

Τον Αύγουστο του 2024, ο Παγασητικός υπέστη σοβαρή ρύπανση, με αποτέλεσμα ολική καταστροφή του εισοδήματος των αλιέων. Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες τον Νοέμβριο του 2024 και τη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1927/23.04.2025) για αποζημίωση ύψους 1,1 εκατ. ευρώ, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και καταβολής χρημάτων δεν έχει ξεκινήσει, αφήνοντας τους αλιείς σε κατάσταση απόγνωσης.

Ο κ. Αρναούτογλου κατηγορεί την κυβέρνηση για γραφειοκρατική αδράνεια και έλλειψη πολιτικής βούλησης, επισημαίνοντας ότι «ενώ η ζημιά έγινε μέσα σε λίγες ώρες, οι αποζημιώσεις καθυστερούν μήνες». Στην ερώτησή του προς την Κομισιόν ζητά να απαντηθεί αν οι καθυστερήσεις άνω των έξι μηνών συνάδουν με το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ταχεία αποζημίωση πληγέντων αλιέων (Κανονισμός (ΕΕ) 717/2014), με ποιον τρόπο η ΕΕ θα διασφαλίσει ότι περιβαλλοντικά περιστατικά δεν αφήνουν τις τοπικές κοινότητες χωρίς εισόδημα για μήνες και τέλος αν υπάρχει δυνατότητα ενίσχυσης των πληγέντων μέσω ευρωπαϊκών πόρων, πέραν της εθνικής ενίσχυσης “de minimis”.

Ο Σάκης Αρναούτογλου τόνισε ότι «η δίκαιη μετάβαση και η βιωσιμότητα της αλιείας δεν είναι θεωρίες των Βρυξελλών· είναι ζήτημα αξιοπρέπειας και επιβίωσης για ανθρώπους που ζουν από τη θάλασσα». Η καθυστέρηση, σύμφωνα με τον Ευρωβουλευτή, πλήττει τη βιωσιμότητα των μικρών παράκτιων κοινοτήτων και υπονομεύει τον κοινωνικό ιστό και την περιφερειακή ανάπτυξη, καθιστώντας επιτακτική την άμεση ενεργοποίηση των μέτρων στήριξης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης

Θέμα: Καθυστέρηση στην καταβολή ενισχύσεων “de minimis” προς τους πληγέντες αλιείς του Παγασητικού Κόλπου μετά το φαινόμενο ρύπανσης του Αυγούστου 2024

Τον Αύγουστο του 2024 ο Παγασητικός Κόλπος επλήγη από εκτεταμένο φαινόμενο ρύπανσης που προκάλεσε μαζική θνησιμότητα ψαριών και σοβαρή οικονομική ζημιά στους επαγγελματίες αλιείς της Μαγνησίας. Παρά την εξαγγελία αποζημιώσεων από την ελληνική κυβέρνηση τον Νοέμβριο 2024 και τη δημοσίευση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1927/23.04.2025) για ενίσχυση de minimis ύψους 1,1 εκατ. ευρώ, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και καταβολής των ποσών δεν έχει ακόμη ξεκινήσει.

Η πολύμηνη καθυστέρηση πλήττει τη βιωσιμότητα μικρών παράκτιων κοινοτήτων, υπονομεύοντας τον κοινωνικό ιστό και τους στόχους δίκαιης μετάβασης που προωθεί η ΕΕ στον αλιευτικό τομέα.

Ερωτάται Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Θεωρεί η Επιτροπή ότι οι καθυστερήσεις άνω των έξι μηνών στην ενεργοποίηση ενισχύσεων “de minimis” συνάδουν με τους στόχους ταχείας αποζημίωσης που προβλέπονται στο ενωσιακό πλαίσιο για την αλιεία (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 717/2014);

Πώς προτίθεται η Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα μέτρα στήριξης για αλιείς που πλήττονται από περιβαλλοντικά φαινόμενα, όπως η ρύπανση του Παγασητικού, ενεργοποιούνται εγκαίρως και επαρκώς, ώστε να προστατεύεται η κοινωνική συνοχή και η περιφερειακή ανάπτυξη;

Δεδομένου ότι το φαινόμενο στον Παγασητικό Κόλπο έχει χαρακτηριστεί ως περιβαλλοντικό περιστατικό μεγάλης έντασης, μπορεί η Επιτροπή να υποδείξει αν υπάρχει δυνατότητα ενίσχυσης των πληγέντων αλιέων μέσω ευρωπαϊκών πόρων πέραν της εθνικής ενίσχυσης de minimis;