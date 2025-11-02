Αναλυτικά τι αναφέρει το δημοσίευμα.

Σε συκοφαντικό δημοσίευμα, που έκανε λόγο για έναν καναπέ και δύο βιβλιοθήκες που είχε παραχωρήσει στα γραφεία του κόμματος στη Βουλή, και τα οποία ζήτησε να πάρει πίσω, απάντησε η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, Έφης Αχτσιόγλου.

Η ίδια έδωσε τη δική της απάντηση, διαμηνύοντας «στις ιδιοφυίες που σκέφτηκαν αυτή την ιστοριούλα ότι έχω περάσει πολύ χειρότερα για να πτοηθώ από αυτό».

Όπως αναφέρει, «παλιότερα θα το προσπερνούσα γελώντας. Τέτοιου είδους ψευδείς« ειδήσεις», όμως, έχω μάθει πια ότι παράγουν απολύτως αληθινά πολιτικά αποτελέσματα. Μόνο και μόνο γι’ αυτό μπαίνω στη διαδικασία της διάψευσης».

Το επίμαχο δημοσίευμα:

«Όπως μου μεταφέρουν, η Έφη Αχτσιόγλου ζήτησε να πάρει πίσω έναν καναπέ και δύο βιβλιοθήκες που είχε παραχωρήσει στα γραφεία της «Νέας Αριστεράς» στη Βουλή. Δεν πρόκειται για αστείο – αν και, ομολογουμένως, έτσι ακούγεται. Μία κίνηση που, για όσους γνωρίζουν τα «εσωτερικά», δεν είναι απλώς μια λεπτομέρεια επίπλων. Είναι συμβολισμός. Προάγγελος αποχώρησης; Και ίσως, για κάποιους, προμήνυμα επιστροφής στο στρατόπεδο Τσίπρα;

Στην πολιτική, τα «μικρά» σπάνια είναι μικρά. Αυτός που αρχίζει να μαζεύει πράγματα, συνήθως έχει ήδη μαζέψει και την απόφασή του. Και αυτός που παίρνει πίσω τις βιβλιοθήκες του, συχνά έχει σταματήσει να «διαβάζει» το κόμμα στο οποίο βρίσκεται.

Το ζήτημα, όμως, δεν είναι η μετακίνηση. Είναι ο τρόπος. Το «παίρνω τα έπιπλα μου και φεύγω» δεν εκφράζει ούτε γενναιοδωρία ούτε πολιτική ψυχραιμία. Για αυτό και –όπως λένε όσοι βρίσκονται εκεί– το κράξιμο για τη μικροπρέπεια δεν λέγεται.

Όταν μια πολιτική διαδρομή αρχίζει να μετριέται σε καναπέδες και ράφια, τότε το πρόβλημα δεν είναι ο χώρος.

Είναι το ανάστημα!».

Η απάντηση της Έφης Αχτσιόγλου:

«Παλιότερα θα το προσπερνούσα γελώντας.

Τέτοιου είδους ψευδείς« ειδήσεις», όμως, έχω μάθει πια ότι παράγουν απολύτως αληθινά πολιτικά αποτελέσματα.

Μόνο και μόνο γι’ αυτό μπαίνω στη διαδικασία της διάψευσης.

Να θυμίσω στις «ιδιοφυίες» που σκέφτηκαν αυτή την ιστοριούλα ότι έχω περάσει πολύ χειρότερα για να πτοηθώ από αυτό».