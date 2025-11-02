Ο Χάρης Δούκας έχει καταφέρει να βρίσκεται διαρκώς στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας.

Λίγοι δήμαρχοι της Αθήνας έχουν καταφέρει αυτό που έχει πετύχει ο Χάρης Δούκας στα δύο, σχεδόν, χρόνια που έχει εγκατασταθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο της πλατείας Κοτζιά: να βρίσκεται διαρκώς στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας με τη μία ή την άλλη αφορμή.

Οι παρεμβάσεις του έχουν σταθερό στόχο το Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο από την πλευρά του φροντίζει να τροφοδοτεί επιμελώς τη «βεντέτα» που ξεκίνησε με το άνοιγμα της Βασιλίσσης Όλγας και κορυφώθηκε με το ζήτημα της ευθύνης για την καθαριότητα του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη.

Οι αντίπαλοί του ερμηνεύουν την πολυπραγμοσύνη του δημάρχου ως καλά οργανωμένη επιχείρηση προσεταιρισμού του αντιμητσοτακικού μπλοκ με τελική επιδίωξη την μεταπήδηση στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Ακολουθεί η συνέντευξη του Χάρη Δούκα στην «Καθημερινή»:

Με αφορμή το πρόσφατο σίριαλ για τις αρμοδιότητες καθαρισμού στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ένας εξωτερικός παρατηρητής θα έλεγε ότι δεν χάνετε ευκαιρία να συγκρουστείτε με την κυβέρνηση.

Ένας αντικειμενικός εξωτερικός παρατηρητής θα έβλεπε ότι τη σύγκρουση για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη την προκάλεσε η κυβέρνηση, όχι εγώ. Δική της ήταν η πρωτοβουλία, δική της η διαχείριση του θέματος σε ένα μη πρόβλημα.

Εσείς ήσασταν ευχαριστημένος με την εικόνα του μνημείου εκείνες τις ημέρες;

Εμείς κάναμε τη δουλειά μας. Κάθε βράδυ πλέναμε, καθαρίζαμε, σκουπίζαμε. Μάλιστα, με το τέλος της απεργίας πείνας, το ίδιο βράδυ, είχαν μαζευτεί τα πάντα, ο χώρος είχε επανέλθει πλήρως. Αλλά κατά τη ταπεινή μου γνώμη δεν τίθεται θέμα «εικόνας» όταν εκεί βρίσκονται γονείς που έχασαν το παιδί τους και αναζητούν δικαιοσύνη. Το πρόβλημα δεν είναι αισθητικό. Προσωπικά, δεν θα υποδείξω σε κανέναν γονιό τον τρόπο με τον οποίο θα διεκδικήσει το δίκιο του.

Ως δήμος έχετε προχωρήσει, σε συνεργασία με την πρόεδρο Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών Μαρία Καρυστιανού, σε πρωτοβουλία ανέγερσης μνημείου για τα θύματα των Τεμπών. Δεν θα μπορούσε αυτό το μνημείο να αποτελέσει βαλβίδα αποσυμπίεσης του θέματος που έχει προκύψει;

Η αποσυμπίεση θα έρθει όταν αποδοθεί η δικαιοσύνη. Μέχρι τότε η πληγή θα είναι ανοιχτή και όλη η χώρα θα πονάει. Εγώ δεν μπορώ να απαγορεύσω σε κανέναν πού θα διαδηλώσει για να μάθει την αλήθεια για το αδικοχαμένο παιδί του. Τέλος.

Η θέση του δημάρχου Αθηναίων δεν είναι από μόνη της υπερβολικά απαιτητική για να διοχετεύετε ενέργεια στην εσωκομματική ζωή του ΠΑΣΟΚ και σε «αντικυβερνητικό ακτιβισμό» όπως σας καταλογίζουν;

Νομίζω ότι η κριτική αυτή έχει αφετηρία την άποψη όσων θέλουν τον Δήμο της Αθήνας κλειστό, φοβικό, μίζερο, στη γωνία. Η Αθήνα όμως είναι μια πόλη ζωντανή, που ακούει, μιλάει, διεκδικεί και δημιουργεί. Πράγματι, είναι υπερβολικά απαιτητικό να είσαι δήμαρχος της Αθήνας, αλλά νομίζω ότι έχουμε καταφέρει σχεδόν δύο χρόνια τώρα να υπερασπιζόμαστε την πρωτεύουσα της χώρας και τους πολίτες της. Να φέρνουμε χρηματοδοτήσεις από όλο τον κόσμο, να προάγουμε καινοτόμους λύσεις μέσα από τις διεθνείς συνεργασίες μας για τα μεγάλα θέματα, όπως είναι η βιωσιμότητα, η ανθεκτικότητα των πόλεων. Αναρωτιέμαι με τη σειρά μου αν ήταν «αντικυβερνητικός ακτιβισμός», οι συγκρούσεις μας για τον ΝΟΚ για να μη συνεχιστεί η τσιμεντοποίηση της Αθήνας, η σύγκρουση για το τέλος ταφής απορριμμάτων για να μην επιβαρυνθούν με υπέρογκα δημοτικά τέλη οι Αθηναίοι, η σύγκρουσή μας για τις πολεοδομίες, για να μπορούμε να έχουμε βασικά εργαλεία για τη λειτουργία της πόλης;

Επομένως, δεν αλληθωρίζετε προς την κεντρική πολιτική σκηνή φροντίζοντας να είναι ικανοποιημένο το εκλογικό σας ακροατήριο στα αριστερά του Κέντρου που σας έκανε δήμαρχο;

Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι αλλού: δεν θέλουν να μιλάω, θέλουν σιωπή. Αλλά αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Γιατί λογοδοτώ κάθε μέρα στον κόσμο που με ψήφισε για συγκεκριμένα πράγματα: για λιγότερο τσιμέντο στη γειτονιά του, για μικρότερα δημοτικά τέλη, για κοινωνική πολιτική υπέρ των πολλών. Αν τους εγκαταλείψω, δεν θα κάνω τη δουλειά για την οποία με στήριξαν.

Δεν αναφέρομαι στην άσκηση του θεσμικού ρόλου σας. Υπήρξατε υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Θα μπορούσατε να υποσχεθείτε στους δημότες ότι τα επόμενα τρία χρόνια θα αφοσιωθείτε στις αρμοδιότητες για τις οποίες σας ψήφισε;

Από την αρχή ήμουν ξεκάθαρος, δεν κρύφτηκα. Είμαι δήμαρχος Αθηναίων από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά ταυτόχρονα είμαι και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και θα συνεχίσω να μιλάω και να παλεύω για τον πολιτικό μου χώρο.

Την πρώτη, κυρίως, περίοδο της θητείας σας υπήρξε αρκετός θόρυβος για τα θέματα καθαριότητας. Φαίνεται ότι αυτό το κύμα διαμαρτυρίας κάπως έχει κοπάσει τους τελευταίους μήνες. Τι είχε οδηγήσει στις αρχικές δυσκολίες;

Χαίρομαι που αναγνωρίζετε ότι περιορίστηκαν τα προβλήματα. Πράγματι, κάποιες φορές η επίθεση ήταν ακραία. Μάλιστα δεν μπορώ να μη σημειώσω ότι αυτό «συνέπεσε» με το διάστημα που είχα θέσει την υποψηφιότητά μου για πρόεδρος στο ΠΑΣΟΚ. Δέχθηκα μια επίθεση με αιχμή την καθαριότητα με χορηγούμενα πρωτοσέλιδα και σχόλια και από τους κουκουλοφόρους του Διαδικτύου. Παραλαμβάνοντας τα ηνία του δήμου, βρήκαμε κακοδιαχείριση και εγκατάλειψη βασικών τομέων δράσης του δήμου και της καθαριότητας. Παράλληλα, όμως, συνέβη κάτι που μας αιφνιδίασε και δυσκόλεψε τα πράγματα. Το καλοκαίρι του 2024 έγινε μια έκρηξη επισκεψιμότητας στην Αθήνα και από τα 6 εκατομμύρια πήγαμε στα 8. Και φέτος θα είμαστε στα 10 εκατομμύρια. Είμαστε με διαφορά ο πρώτος προορισμός σε όλη τη χώρα. Πήγα τα νούμερα πριν από ακριβώς ένα χρόνο στον υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο και του ζήτησα την πρόσληψη 300 υπαλλήλων στον τομέα καθαριότητας και προς τιμήν του μας βοήθησε. Επιπλέον, διπλασιάσαμε την τοποθέτηση υπόγειων κάδων, εφαρμόζουμε πρωτοποριακά προγράμματα αποκομιδής των απορριμμάτων, όπως «το ραντεβού με το απορριμματοφόρο», για τα απορρίμματα των καταστημάτων. Και δεν σταματάμε εδώ. Σε κάθε περίπτωση, έχουμε αλλάξει σελίδα κι αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από το γεγονός ότι στην ηλεκτρονική εφαρμογή δήλωσης προβλημάτων Novoville τα θέματα καθαριότητας έπεσαν τον τελευταίο χρόνο στη δεύτερη θέση.

Και ποια κατηγορία προβλημάτων βρίσκεται σήμερα στην πρώτη θέση;

Θέματα δικαιοδοσίας Δημοτικής Αστυνομίας.

Αυτό σημαίνει ότι τα φαινόμενα γενικευμένης ασυδοσίας που έχουν προφανώς μεγαλύτερο παρελθόν από τη δική σας θητεία απασχολούν ιδιαιτέρως τους πολίτες. Αναφέρομαι κυρίως στον εκτροχιασμό των τραπεζοκαθισμάτων και στην ηχορρύπανση.

Είναι έτσι όπως το λέτε, υπάρχει πολύ μεγάλη ασυδοσία και γι΄ αυτόν ακριβώς τον λόγο έχουμε καταλήξει να σφραγίζουμε δέκα καταστήματα την εβδομάδα.

Αρκεί αυτό;

Όχι. Θα σας πω το εξής. Μένω στο Γκάζι. Σφραγίσαμε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μια εβδομάδα. Πήγαμε προχθές, ήταν όλα μαζεμένα και τακτοποιημένα. Θα είναι έτσι σε 15 μέρες; Κάνουμε αγώνα. Έχουμε τριπλασιάσει τα πρόστιμα, έχουμε αυστηροποιήσει τη διαδικασία, τώρα σφραγίζουμε στον δεύτερο έλεγχο. Και μας λείπει κόσμος. Περιμένω ακόμα 200 ανθρώπους στη Δημοτική Αστυνομία εδώ και 1,5 χρόνο.

Πάμε στο άνοιγμα της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας στα Ι.Χ. Πότε θα ολοκληρωθούν τα έργα γιατί τα χρονοδιαγράμματα διαρκώς μετατίθενται;

Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί κατά 95%, σύμφωνα με την «Ανάπλαση Α.Ε» που «τρέχει» το έργο. Και μας διαβεβαιώνουν ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα μας παραδώσουν τον δρόμο κι εμείς με τη σειρά μας στους οδηγούς.

Πάντως επί της ουσίας μιλάμε για «άνοιγμα» του δρόμου κατά το ήμισυ. Δεν θα επιτρέπονται κρίσιμες για την ανακούφιση της κυκλοφορίας στροφές προς Αμαλίας /Συγγρού και προς Βασιλέως Κωνσταντίνου στην κάθοδο προς Καλλιμάρμαρο. Θα ήθελα να ρωτήσω μήπως εκ των υστέρων πιστεύετε ότι καλλιεργήθηκαν υπερβολικά υψηλές προσδοκίες για το θέμα της Βασιλίσσης Όλγας.

Στη Βασιλίσσης Όλγας επιχειρούμε να διορθώσουμε μία παγκόσμια πρωτοτυπία. Δηλαδή να ανοίξουμε για όλους, έναν πριβέ δρόμο για λίγους. Και το κάνουμε με βάση δεδομένα, μετρήσεις ειδικών. Εκπονήσαμε μια κυκλοφοριακή μελέτη που έγινε σε πραγματικές συνθήκες, με πραγματικά δεδομένα της κυκλοφορίας. Και όχι σε καιρό πανδημίας, χωρίς αυτοκίνητα, όπως έγινε στην προηγούμενη παρέμβαση. Θέλω να ξεκαθαρίσω: Θα αναλάβω όλο το πολιτικό κόστος, προκειμένου να μετατρέψω τον πριβέ δρόμο σε έναν δρόμο για όλους.

Να σημειώσω κάτι ακόμη. Αναφερθήκατε σε μισές δουλειές. Όμως μισές δουλειές κάνει η εταιρεία που το έχει αναλάβει, που δεν είναι πια ο δήμος, αλλά είναι η «Ανάπλαση Α.Ε.». Η οποία, στο πρόσφατο παρελθόν, χρειάστηκε έξι χρόνια για να κάνει μία πεζοδρόμηση σε μισό χιλιόμετρο. Και με κόστος απροσδιόριστο. Ακόμη και σήμερα κανείς δεν ξέρει πραγματικά ποιο είναι το κόστος του Μεγάλου Περιπάτου.

Εκτός από τη διαχείριση της καθημερινότητας και το έργο της Διπλής Ανάπλασης, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη ή έστω στα χαρτιά ένα έργο υποδομής / αστικής ανάπλασης μεγάλης κλίμακας που να φέρει την υπογραφή σας. Δεν σας ενδιαφέρει να συνδεθείτε με κάτι μεγαλύτερο από τη Βασιλίσσης Όλγας;

Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να παραγάγω έργο για την Αθήνα και τους κατοίκους της. Όπως τα έξι πολυδύναμα δημοτικά ιατρεία, το πρωτοποριακό Γραφείο Καταπολέμησης Ενεργειακής Φτώχειας που οδήγησε στον μηδενισμό των δημοτικών τελών για ενεργειακά ευάλωτες οικογένειες και σε πλήθος σημαντικών ωφελημάτων, που στοχεύουν στη μείωση των ενεργειακών δαπανών και στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κατοικιών τους.

Λειτουργούμε το Job Center για να συνδέσουμε τους ανέργους με πραγματικές ευκαιρίες εργασίας, ανακαινίσαμε σε 1,5 χρόνο 80 σχολεία. Το έργο της Διπλής Ανάπλασης αλλάζει την εικόνα της Αθήνας. Και θα γίνουν πολύ περισσότερα, καθώς ωριμάζουν σημαντικά έργα αναπλάσεων και ανθεκτικότητας. Αυτά είναι τα έργα που πριμοδοτούμε. Η δική μας φιλοσοφία δεν είναι να υποσχόμαστε Μεγάλους Περιπάτους που μετατρέπονται σε Μεγάλους Περίγελους.

Πάντως, η εξωτερική εντύπωση είναι ότι τα έργα κατασκευής του γηπέδου του ΠΑΟ βρίσκονται επιτέλους σε καλό δρόμο.

Όταν επισκέφθηκα τον χώρο, αμέσως μετά την εκλογή μου, δεν υπήρχε κανένα έργο, καμία μπουλντόζα, υπήρχαν όμως 150.000 τόνοι σκουπιδιών. Αυτό παρέλαβα, 150.000 τόνους σκουπιδιών. Μάλιστα, πολλοί ήταν αυτοί που μου έλεγαν «Δήμαρχε, δεν θα προχωρήσει ποτέ αυτό το έργο, τίποτα δεν θα γίνει» και με παρότρυναν να το εγκαταλείψω για να «μη μείνω με τον μουντζούρη στο χέρι». Σήμερα, όλη η Ελλάδα βλέπει το έργο που γίνεται. Κανείς δεν ρωτάει αν θα γίνει το έργο, αλλά πότε θα ολοκληρωθεί. Και δεν πρόκειται να ησυχάσω μέχρι να γίνει.