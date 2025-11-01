Τι αναφέρουν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.

Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις των κομμάτων σχετικά με το «λουκέτο» σε πολλά καταστήματα των ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα.

Νωρίτερα το Σάββατο, ανακοινώθηκε πως η διοίκησή τους θα προχωρήσει κανονικά το προγραμματισμένο κλείσιμο μερικών υποκαταστημάτων στην Αττική και στις πρωτεύουσες των νομών, ενώ για τα καταστήματα στις υπόλοιπες περιοχές της περιφέρειας θα δοθεί παράταση.

Ωστόσο, η αντιπολίτευση ασκεί δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, με τον Απόστολο Πάνα, Βουλευτή Χαλκιδικής και υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Ψηφιακής Πολιτικής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, να κάνει λόγο για αναβολή του προβλήματος και τον Σωκράτη Φάμελλο από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να δηλώνει πως: «Ο κ. Μητσοτάκης είναι αναξιόπιστος και αποδείχθηκε αδύναμος όταν οι πολίτες διεκδικούν το δίκιο τους. Δεν μπορεί να κρύψει ότι τα Ελληνικά Ταχυδρομεία τα χρεοκόπησαν οι «γαλάζιες ακρίδες».

Αναλυτικά η δήλωση του Απόστολου Πάνα:

«Η απόφαση για τρίμηνη παράταση λειτουργίας ορισμένων καταστημάτων των ΕΛΤΑ μετά τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών, δεν δίνει λύση στο πρόβλημα.

Απλώς μεταθέτει την κρίση στο χρόνο, χωρίς σχέδιο και χωρίς όραμα στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών της περιφέρειας.

Τα ΕΛΤΑ δεν είναι μια απλή επιχείρηση. Είναι υπηρεσία καθολικού χαρακτήρα, που εξασφαλίζει τη σύνδεση του κράτους με κάθε πολίτη, ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα χωριά και νησιά.

Το να τα αποδυναμώνουμε, στο όνομα μιας υποτιθέμενης «εξυγίανσης», σημαίνει οτι αποδυναμώνουμε το ίδιο το κράτος.

Η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει ότι η ψηφιακή εποχή δεν χτίζεται με «λουκέτα» ούτε με προσωρινές παρατάσεις, αλλά με επένδυση και σχέδιο.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής πιστεύει στον εκσυγχρονισμό και την ψηφιακή αναγέννηση των ΕΛΤΑ — ώστε να μετατραπούν σε σύγχρονους κόμβους εξυπηρέτησης πολιτών, με υπηρεσίες φυσικές και ψηφιακές, κοντά στον άνθρωπο.

Τα ΕΛΤΑ δεν χρειάζονται άλλες παρατάσεις τριμήνου χρειάζονται σχέδιο για το αύριο και σταθερές λύσεις για να μη μείνει κανένας πολίτης χωρίς πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες».

Αναλυτικά η δήλωση του Σωκράτη Φάμελλου:

«Η μερική υποχώρηση της κυβέρνησης από την απόφαση για το αιφνιδιαστικό κλείσιμο των 204 καταστημάτων ΕΛΤΑ είναι μία απόδειξη του πανικού της, μετά τη δυναμική αντίδραση της κοινωνίας.

Ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ενώσαμε τη φωνή μας με την αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες για να υπερασπιστούμε έναν δημόσιο φορέα που υπηρετεί τον πολίτη, ειδικά στην περιφέρεια και στα νησιά.

Αντιδράσαμε άμεσα και απαιτήσαμε να πάρει συνολικά πίσω η κυβέρνηση το κλείσιμο ΟΛΩΝ των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ και να συζητηθεί το θέμα στη Βουλή με δεσμεύσεις για την επόμενη ημέρα.

Προφανώς με όλα τα υποκαταστήματα ανοιχτά.

Τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα και η κοροϊδία, δεν πείθουν κανέναν.

Καταφέραμε με τη δράση μας να μείνουν αρχικά ανοιχτά ορισμένα από τα υποκαταστήματα της περιφέρειας. Θα συνεχίσουμε πιο έντονα για να μείνουν οριστικά ανοιχτά και αυτά, αλλά και τα 204 καταστήματα.

Η κοινωνική πίεση στέκεται αντίπαλος της αδικίας και του σχεδίου εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων που υλοποιεί η ΝΔ.

Ο κ. Μητσοτάκης είναι αναξιόπιστος και αποδείχθηκε αδύναμος όταν οι πολίτες διεκδικούν το δίκιο τους. Δεν μπορεί να κρύψει ότι τα Ελληνικά Ταχυδρομεία τα χρεοκόπησαν οι «γαλάζιες ακρίδες».

Οι διεκδικήσεις πρέπει να συνεχιστούν μέσα και έξω από τη Βουλή για την ανατροπή της κυβερνητικής απόφασης αλλά και συνολικά για την ευημερία της κοινωνίας και μέχρι να πέσει αυτή η επικίνδυνη κυβέρνηση».