«Οι υπηρεσίες καθημερινότητας όπως τα ΕΛΤΑ δεν μπορούν να λειτουργούν σε λογικές πολυεθνικών» τονίζει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.

«Η διοίκηση να δώσει χρόνο στον κοινωνικό διάλογο» επισημαίνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος για τα ΕΛΤΑ.

Όπως αναφέρει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος: «Οι υπηρεσίες καθημερινότητας όπως τα ΕΛΤΑ δεν μπορούν να λειτουργούν σε λογικές πολυεθνικών που με μια απόφαση κλείνουν κατά δεκάδες τα υποκαταστήματα τους. Καλώ τη διοίκηση των ΕΛΤΑ να ανακαλέσει την απόφαση της και να δώσει χρόνο στον κοινωνικό διάλογο. Δεν μπορεί η Β Πειραιά να μείνει σε Δραπετσώνα, Πέραμα, Νίκαια και Ρέντη χωρίς υπηρεσίες ταχυδρομείου. Ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ στην συναρμόδια Διαρκή επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου (μαζί με αυτή της Οικονομικών Υποθέσεων) θα συνεισφέρω στην προσπάθεια επικοινωνίας αυτού του κοινωνικού ζητήματος που έχει προκύψει από εχθές».

{https://www.facebook.com/reel/1811331239536594}

Υπενθυμίζεται ότι στον απόηχο των αντιδράσεων μετά την ανακοίνωση ότι κλείνουν 204 υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ κυβερνητικά στελέχη έλεγαν πως σε κυβερνητικές συσκέψεις επισημάνθηκε προς τις διοικήσεις των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου η ελλιπής ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και της κοινής γνώμης σχετικά με το αναγκαίο σχέδιο αναδιάρθρωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων και τον εκσυγχρονισμό της εταιρίας με ψηφιακά μέσα, περισσότερους διανομείς και υπηρεσίες κατ’ οίκον, ιδίως για την εξυπηρέτηση συνταξιούχων και κατοίκων της περιφέρειας, ιδίως στις απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, σύμφωνα με τις κυβερνητικές πηγές, η εξυγίανση των ΕΛΤΑ είναι αναγκαία για την επιβίωσή τους και η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται το οξύ οικονομικό πρόβλημα της εταιρίας παρά τις παρεμβάσεις και τα βήματα που ήδη έχουν γίνει. Ταυτόχρονα όμως, όπως επισημαίνεται, ο εκσυγχρονισμός των ΕΛΤΑ περνά μέσα από την συνεργασία των Ταχυδρομείων με τις τοπικές κοινωνίες, που αποτελούν άλλωστε και την ισχυρή τους πελατειακή βάση. Με βάση αυτό το πλαίσιο, σήμερα η διοίκηση των ΕΛΤΑ θα προχωρήσει σε ανακοινώσεις για τον τρόπο υλοποίησης του σχεδίου εκσυγχρονισμού των Ελληνικών Ταχυδρομείων.