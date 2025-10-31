Το ερώτημα δεν είναι αν τα δύο χρόνια είναι πολλά ή λίγα, αλλά αν η χώρα έχει ανάγκη την παρουσία του Τσίπρα στην πρώτη γραμμή της πολιτικής μας ζωής, τόνισε μεταξύ άλλων ο υπεύθυνος του Αρχείου του Ινστιτούτου «Αλέξης Τσίπρας».

Για τον ρόλο που αναλαμβάνει στο Ινστιτούτο «Αλέξης Τσίπρας» ως υπεύθυνου του Αρχείου, τις φήμες για την ίδρυση κόμματος αλλά και το αν ο ίδιος θα ακολουθήσει τον πρώην πρωθυπουργό σε μία εκλογική αναμέτρηση, μίλησε στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ, ο καθηγητής Πολιτικής και Κοινωνικών Ταυτοτήτων στο ΠΑΜΑΚ, Νίκος Μαραντζίδης.

Ο κ. Μαραντίδης αναλαμβάνει υπεύθυνος του Αρχείου στο νέο Ινστιτούτου «Αλέξης Τσίπρας» το οποίο όπως και ο ίδιος διευκρίνισε δεν είναι κόμμα, είναι think tank.

Η πρόταση όπως είπε για την ανάληψη της καίριας αυτής θέσης, τού έγινε εδώ και αρκετούς μήνες, στις αρχές του χρόνου, «όταν είχε ξεκινήσει ο Αλέξης Τσίπρας, να δουλεύει το βιβλίο του.

Ο κ. Μαραντζίδης ξεκαθάρισε ότι «το Ινστιτούτο «Αλέξης Τσίπρας» δεν αποτελεί πρόπλασμα νέου πολιτικού φορέα, είναι ξεκάθαρο αυτό, είναι ένα προοδευτικό think tank, με στόχο να παράγει ιδέες ή να προωθεί πολιτικές, όπως όλα τα think tank, που στο τέλος όλα αυτά είναι εφαρμόσιμα. Δεν είναι κύκλοι ακαδημαϊκών συζητήσεων τα think tank, σημείωσε μεταξύ άλλων.

Πρόσθεσε πως «τα think tank έχουν θεωρητική αφετηρία και προβληματισμό αλλά ο στόχος είναι να παράγουν εφαρμοσμένες πολιτικές. Υπό αυτή την έννοια, ο στόχος - είναι προφανές πως σε κάποιους τομείς, που θα ονομάζαμε τομείς κυβερνητικής πολιτικής, όπως οικονομία, νέες τεχνολογίες, εκπαίδευση π.χ- είναι προφανές ότι οι όποιες σκέψεις του Αλέξη Τσίπρα ή το τι θα γίνει μετά με τις πολιτικές εξελίξεις ή αν θα αναλάβει πρωτοβουλία για την ίδρυση ενός νέου πολιτικού φορέα, προφανώς υποθέτω, τις επεξεργασίες του Ινστιτούτου του θα τις λάβει σοβαρά υπόψιν».

Στο ερώτημα αν θα συμμετάσχει σε ένα μελλοντικό ενδεχομένως κόμμα Τσίπρα, ο κ. Μαραντζίδης ήταν κατηγορηματικός: «έχω μια προσωπική σχέση, την οποία ουδέποτε έκρυψα, είναι σχέση εκτίμησης και φιλίας, έχω πει με πολύ ξεκάθαρο τρόπο, πως σε ό,τι αφορά στην σημερινή κεντροαριστερά αν όχι με τον Αλέξη Τσίπρα με ποιον τότε;».

Διευκρίνισε ωστόσο, πως «το Ινστιτούτο υπάρχει ως αυτόνομη οντότητα, δεν είναι κόμμα, συμπεριλαμβανομένου του αν, όποτε κάνει κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας».

Ερωτώμενος για το αν δύο χρόνια αρκούν για το rebranding του Αλέξη Τσίπρα, ο καθηγητής δήλωσε πως «ο χρόνος της πολιτικής δεν είναι ίδιος με εκείνον της ζωής της καθημερινότητας», όπως είπε. «Υπό αυτή την έννοια δεν νομίζω πως το ερώτημα είναι αν τα δύο χρόνια είναι πολλά ή λίγα, αλλά αν η χώρα έχει ανάγκη την παρουσία του Τσίπρα στην πρώτη γραμμή της πολιτικής μας ζωής. Αυτή την απάντηση η κοινωνία ήδη φαίνεται να τη δίνει» συμπλήρωσε ο καθηγητής.

Η αποτίμηση της κοινωνίας είναι εξαιρετικά θετικά, όπως είπε και τόνισε πως «θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη και θα ήταν θετικό ο Αλέξης Τσίπρας να επαναενεργοποιηθεί στην πρώτη γραμμή».

Για τη στάση στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που δηλώνουν έτοιμοι να τον ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα ο καθηγητής ανέφερε πως η στάση αυτή «ούτε βοηθάει ούτε εμποδίζει» είπε φέρνοντας ως παραδείγματα την πορεία του Ανδρέα Παπανδρέου και του Κωνσταντίνου Καραμανλή όταν ίδρυσαν νέα κόμματα. Παρόλα αυτά και στις δύο περιπτώσεις το σίγμα ήταν μία τομή, παίρνοντας το ρίσκο για μία καινούρια πορεία. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να διαβάσουμε και τις επιλογές του Αλέξη Τσίπρα, είπε κλείνοντας ο καθηγητής.

Με πληροφορίες της ΕΡΤ