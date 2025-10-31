Τα φώτα πέφτουν στον Αλέξη Τσίπρα την ώρα που το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης εγκλωβίζεται στην αυτοαναφορικότητα.

Η ανακοίνωση της σύνθεσης του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα τροφοδοτεί τη συζήτηση για τα πολιτικά σχέδια του πρώην πρωθυπουργού που θα αποκτήσει νέα ένταση μετά την έκδοση του βιβλίου του πριν από το τέλος του Νοεμβρίου.

Οι νέοι συνεργάτες του δέχονται προσκλήσεις για συνεντεύξεις και αρθρογραφία, ενώ γίνονται αναλύσεις για το πολιτικό στίγμα που απορρέει από την επιλογή προσώπων, με κυρίαρχη την εκτίμηση ότι ο Αλ. Τσίπρας επανασυστήνεται στην κεντροαριστερά.

Η επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού στις διεργασίες για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου είναι αρνητική εξέλιξη για την Χαριλάου Τρικούπη, όχι μόνο γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκιάζεται επικοινωνιακά αλλά και επειδή συγκρίνεται πολιτικά. Η δυσκολία μεγαλώνει στη βάση της άρνησης της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ για οποιαδήποτε προσέγγιση με τις πολιτικές δυνάμεις αριστερά της, όταν κορυφαία στελέχη, όπως ο Χάρης Δούκας, τάσσονται υπέρ των προοδευτικών συγκλίσεων και του διαλόγου με όλους, περιλαμβανομένου του Αλ. Τσίπρα.

Τη Δευτέρα θα συνεδριάσει για πρώτη φορά η Πολιτική Επιτροπή της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, μέσα στο βαρύ κλίμα που έχει δημιουργηθεί μετά την παραίτηση του για μια μέρα διευθυντή του γραφείου του Ν. Ανδρουλάκη λόγω της δημοσιοποίησης παλαιότερων φιλοκυβερνητικών αναρτήσεών του. Η ατμόσφαιρα επιδεινώθηκε λόγω των αρνητικών εντυπώσεων που προκάλεσε η απουσία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, ενώ ο εσωκομματικός θόρυβος καλύπτει τις αντιπολιτευτικές παρεμβάσεις του Ν. Ανδρουλάκη.

Στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της ΚΟΕΣ δεν αναμένεται να οριστικοποιηθεί η ημερομηνία του συνεδρίου. Αναμένεται, όμως, να γίνει μια έντονη συζήτηση δεδομένου ότι τα κομματικά όργανα δεν λειτουργούν και έτσι δεν υπάρχει πλαίσιο για θεσμική ανταλλαγή απόψεων και επιχειρημάτων.

Μόνο χθες, δύο από τους διεκδικητές της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, ο Παύλος Γερουλάνος και η Άννα Διαμαντοπούλου (στον ΣΚΑΪ), έγιναν δυσάρεστοι στον Νίκο Ανδρουλάκη λέγοντας ο μεν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ότι «ίσως ήταν λάθος» η απουσία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ από την κηδεία του Δ. Σαββόπουλου, η δε υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού ότι «υπάρχει θέμα με την εικόνα» του.

Έχουν προηγηθεί η Νάντια Γιαννακοπούλου που μίλησε για «αυτογκόλ» (μετά την παραίτηση Παπαβασιλείου), ενώ λίγες μέρες πριν ο Πάρις Κουκουλόπουλος έθεσε το ερώτημα «τι κάνουμε λάθος;» δίνοντας προθεσμία μέχρι τα Χριστούγεννα για να προκαλέσει σχετική συζήτηση.

Το λιγότερο που μπορεί να συμπεράνει κανείς είναι ότι υπάρχει εκνευρισμός και αταξία στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ που οφείλεται στη δημοσκοπική στασιμότητα, στην προοπτική δημιουργίας νέου κόμματος υπό τον Αλ. Τσίπρα και στον τρόπο εσωτερικής λειτουργίας του κόμματος.

Μια πιο τολμηρή ανάλυση της κατάστασης φτάνει μέχρι την επισήμανση στρατηγικού αδιεξόδου με την ηγεσία να μη μπορεί να βρει τρόπο δημοσκοπικής ανάκαμψης που θα έφερνε εσωκομματική καταλλαγή και τους απέναντι από την ηγεσία να βρίσκονται σε αμηχανία και αμφιθυμία ανάμεσα στην επιθυμία για αλλαγή και τον δισταγμό να την προκαλέσουν.