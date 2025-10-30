Απάντηση στην κριτική που δέχτηκε, δίνει η Άννα Διαμαντοπούλου.

Στους τρόπους αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ, αλλά και στον ίδιο τον Νίκο Ανδρουλάκη αναφέρθηκε σήμερα η Άννα Διαμαντοπούλου προκαλώντας αντιδράσεις. Σε συνέντευξή της στον ΣΚΑΪ και στους Χρ. Κούτρα και Γ. Ντσούνο, είπε για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

«Είναι ισχυρός αρχηγός, ο κ. Ανδρουλάκης, εξελέγη δύο φορές. Βεβαίως δεν θα ξεφύγω από το ότι υπάρχουν ζητήματα σε σχέση με την εικόνα του. Αλλά η εικόνα του αρχηγού είναι πολύ συνολικό ζήτημα. Όταν υπάρχει μια συνεχής επίθεση στον αρχηγό, όταν εσωτερικά δεν έχουμε την ειρήνη… αλλά έτσι είναι το ΠΑΣΟΚ» και συνέχισε: «Υπάρχει εκλεγμένος αρχηγός, με αυτόν πρέπει να πάμε στις εκλογές και τα όποια προβλήματα, ουδείς είναι τέλειος, πρεπει να τα διορθώνουμε και να μην επιτιθέμαστε, αλλά να συμφωνήσουμε σε μια καθαρή πολιτική γραμμή».

Η ανάρτηση της Άννας Διαμαντοπούλου

{https://www.facebook.com/anna.diamantopoulou/posts/pfbid0GAoGLJaur6eDFzXKzDfW5Q7gR56tMudJiSDb7VrPF4XCCZ86gpKzpBf83KLvffnAl}