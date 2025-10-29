Ο Υπουργός Εξωτερικών, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Βαγδάτη, θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο του Ιράκ, Abdul Latif Jamal Rashid.

Επίσημη επίσκεψη στη Βαγδάτη θα πραγματοποιήσει την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025 ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των διπλωματικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ιράκ.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο κ. Γεραπετρίτης θα έχει συνάντηση στις 11:00 π.μ. με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών του Ιράκ, Fuad Hussein. Μετά το πέρας της συνάντησης θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις προς τον Τύπο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Έλληνας Υπουργός θα γίνει επίσης δεκτός από τον Πρόεδρο του Ιράκ, Abdul Latif Jamal Rashid, ενώ θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Mahmoud Daoud Salman al-Mashhadani.

Η επίσκεψη του κ. Γεραπετρίτη πραγματοποιείται σε μια περίοδο εντεινόμενου ενδιαφέροντος της Ελλάδας για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή.