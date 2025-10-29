Επίσημη επίσκεψη στη Βαγδάτη θα πραγματοποιήσει την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025 ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των διπλωματικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ιράκ.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο κ. Γεραπετρίτης θα έχει συνάντηση στις 11:00 π.μ. με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών του Ιράκ, Fuad Hussein. Μετά το πέρας της συνάντησης θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις προς τον Τύπο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Έλληνας Υπουργός θα γίνει επίσης δεκτός από τον Πρόεδρο του Ιράκ, Abdul Latif Jamal Rashid, ενώ θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Mahmoud Daoud Salman al-Mashhadani.
Η επίσκεψη του κ. Γεραπετρίτη πραγματοποιείται σε μια περίοδο εντεινόμενου ενδιαφέροντος της Ελλάδας για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή.